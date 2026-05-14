Το Star Channel για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Final Four

Το Σάββατο στη SUNEL Arena, το μεγάλο ραντεβού του Final Four

Μία ακόμα σημαντική διάκριση για την ομάδα μπάσκετ του Star Channel, η οποία το Σαββατοκύριακο 16-17 Μαΐου θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τροπαιο του Πρωταθλήματος Τύπου Μπάσκετ Π.Σ.Α.Ε. - Μ.Μ.Ε., στο Final Four το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Sunel Arena, έδρα της ΑΕΚ, στα Άνω Λιόσια.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Το συγκρότημα του Θοδωρή Σούκα, που είχε κατακτήσει πανηγυρικά το Πρωτάθλημα πριν 2 χρόνια, στον Τελικό του ΟΑΚΑ επιστρέφει για μία ακόμα φορά στην κορυφαία τετράδα της διοργάνωσης, και συγκεκριμένα κάνει την 5η συνεχόμενη του εμφάνιση σε Final Four, έχοντας αποκλείσει την ομάδα της Alter Ego στη φάση των playoffs.

Αντίπαλος του Star στον 2ο ημιτελικό του Σαββάτου, θα είναι η νεοφώτιστη ομάδα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Στον πρώτο ημιτελικό, θα αναμετρηθούν οι ομάδες του ΣΚΑΙ και της DPG.

Η ομάδα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών / Φωτογραφία ΣΕΗ

Την Κυριακή, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Τελικό του Κυπέλλου, μεταξύ SDNA και Alter Ego, ακολουθεί ο Διαγωνισμός Τριπόντων και η γιορτή του μπάσκετ θα ολοκληρωθεί με τον Μεγάλο Τελικό του Πρωταθλήματος.