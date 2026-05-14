Νικόλας Νιάρχος: Θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά

Η σύζυγός του Μαλού Ντάλα Πίκολα είναι μεγάλη ζωγράφος

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νικόλας Νιάρχος αναμένεται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά, σύμφωνα με φίλη της συζύγου του.
  • Η σύζυγός του, Μαλού Ντάλα Πίκολα, δημοσίευσε φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα στα social media.
  • Ο Νικόλας και η Μαλού έχουν παντρευτεί τρεις φορές, με πολιτικό γάμο στην Ελβετία και θρησκευτικούς γάμους στη Σπετσοπούλα και στη Ρώμη.
  • Η Μαλού είναι ζωγράφος με σπουδές σε γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Λονδίνου και του Παρισιού.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Νικόλας Νιάρχος καθώς αναμένεται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Την αποκάλυψη έκανε μία πολύ καλή φίλη της συζύγου του Νικόλα Νιάρχου, Μαλού Ντάλα Πίκολα δημοσιεύοντας στα social media μία φωτογραφία που απεικονίζει την μέλλουσα μαμά με φουσκωμένη κοιλίτσα. 

Νικόλας Νιάρχος - Μαλού Ντάλα Πίκολα: Παντρεύτηκαν στη Σπετσοπούλα

 

 

Ο δημοσιογράφος  σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού και η σύζυγός του που μένουν μόνιμα στη Νέα Υόρκη έχουν παντρευτεί όχι μία, ούτε δύο αλλά τρεις φορές.  Τον Ιούνιο του 2024 οι δυο τους παντρεύτηκαν πολιτικό γάμο στην Ελβετία στις αρχές Ιουνίου. Το ίδιο έτος έκαναν και θρησκευτικό γάμο στη Σπετσοπούλα, μέρος που είναι το ησυχαστήριο της οικογένειας Νιάρχου.

Νικόλας Νιάρχος: Στη Σπετσοπούλα ο γάμος του 36χρονου «χρυσού» κληρονόμου

Νικόλας και Μαλού παντρεύτηκαν και για…τρίτη φορά. Το μυστήριο τελέστηκε στη Ρώμη σε καθολικό ναό στην Piazza della Minerva.

Η σύζυγος του Νικόλα Νιάρχου, Μαλού Ντάλα Πίκολα είναι ζωγράφος με πάρα πολύ καλές σπουδές. Σπούδασε στο φημισμένο λονδρέζικο Central Saint Martins και μετά συνέχισε με το Atelier de Sevres και το παριζιάνικο ESAG Penninghen. 

