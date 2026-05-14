Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Νικόλας Νιάρχος καθώς αναμένεται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Την αποκάλυψη έκανε μία πολύ καλή φίλη της συζύγου του Νικόλα Νιάρχου, Μαλού Ντάλα Πίκολα δημοσιεύοντας στα social media μία φωτογραφία που απεικονίζει την μέλλουσα μαμά με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Ο δημοσιογράφος σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού και η σύζυγός του που μένουν μόνιμα στη Νέα Υόρκη έχουν παντρευτεί όχι μία, ούτε δύο αλλά τρεις φορές. Τον Ιούνιο του 2024 οι δυο τους παντρεύτηκαν πολιτικό γάμο στην Ελβετία στις αρχές Ιουνίου. Το ίδιο έτος έκαναν και θρησκευτικό γάμο στη Σπετσοπούλα, μέρος που είναι το ησυχαστήριο της οικογένειας Νιάρχου.

Νικόλας και Μαλού παντρεύτηκαν και για…τρίτη φορά. Το μυστήριο τελέστηκε στη Ρώμη σε καθολικό ναό στην Piazza della Minerva.

Η σύζυγος του Νικόλα Νιάρχου, Μαλού Ντάλα Πίκολα είναι ζωγράφος με πάρα πολύ καλές σπουδές. Σπούδασε στο φημισμένο λονδρέζικο Central Saint Martins και μετά συνέχισε με το Atelier de Sevres και το παριζιάνικο ESAG Penninghen.