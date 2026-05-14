Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τον Ιούνιο θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες, με δικαιούχους βάσει φορολογικών στοιχείων του 2025.
  • Ανοίγουν τα προγράμματα Chios Pass 2026 και Kythira Pass 2026 για εσωτερικό τουρισμό, με 3.000 και 3.600 ωφελούμενους αντίστοιχα.
  • Η επιδότηση καυσίμων (fuel pass) εξετάζεται για Ιούνιο-Ιούλιο, με ποσά έως 60 ευρώ για νησιωτικές περιοχές.
  • Δικαιούχοι του fuel pass είναι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με εισοδηματικά όρια έως 25.000 ευρώ για άγαμους.
  • Οι αιτήσεις για Chios Pass και Kythira Pass θα γίνουν μέσω Gov.gr από 14 έως 18 Μαΐου 2026.

Τον Ιούνιο αναμένονται πληρωμές και ενισχύσεις που αφορούν πολλούς δικαιούχους, με αρκετά νοικοκυριά να βλέπουν επιπλέον χρήματα στους λογαριασμούς τους. Ανάμεσα στα μέτρα είναι η οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά, τα τουριστικά προγράμματα Chios Pass 2026 και Kythira Pass 2026, ενώ στο «τραπέζι» βρίσκεται και η νέα παράταση της επιδότησης καυσίμων fuel pass. 

Εντός Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά, που ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά τέκνο.  

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει βάσει των φορολογικών στοιχείων του 2025, ενώ το τελικό ποσό εξαρτάται τόσο από το οικογενειακό εισόδημα όσο και από τον αριθμό των παιδιών. 

Chios Pass και Kythira Pass 2026 

Παράλληλα, ανοίγουν και τα νέα προγράμματα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού για τη Χίο και τα Κύθηρα. 

Οι δικαιούχοι θα λάβουν ψηφιακές κάρτες, τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. 

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω του Gov.gr από τις 14 έως τις 18 Μαΐου 2026. 

Συνολικά προβλέπονται: 

  • 3.000 ωφελούμενοι για το Chios Pass 2026  
  • 3.600 ωφελούμενοι για το Kythira Pass 2026  

Η δράση θα υλοποιηθεί για τις χρονικές περιόδους: Μάιο–Ιούνιο και Σεπτέμβριο–Οκτώβριο 2026. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι συμμετέχουν ήδη σε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις αντίστοιχες περιόδους, καθώς και όσοι έχουν κύρια κατοικία στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα συγκεκριμένα προγράμματα. 

Η επιδότηση για τα καύσιμα εξετάζεται να συνεχιστεί και για το δίμηνο Ιούνιος - Ιούλιος καθώς οι τιμές στην αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αν προχωρήσει το μέτρο, οι οδηγοί θα μπορέσουν να υποβάλουν ξανά αίτηση μέσω του Gov.gr ή μέσω ΚΕΠ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. 

Τα ποσά της ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής. Για κατοίκους νησιωτικών και ειδικών περιοχών, η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην υπόλοιπη χώρα, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται χαμηλότερα. 

Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα η ενίσχυση ανέρχεται σε 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με τραπεζική κατάθεση στις ίδιες ειδικές περιοχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα διαμορφώνεται σε 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με τραπεζική πίστωση.  

Τα εισοδηματικά όρια που ισχύουν για τη συγκεκριμένη παροχή είναι: 

  • έως 25.000 ευρώ για άγαμους  
  • έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση ανά παιδί  
  • έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον προσαυξήσεις ανά εξαρτώμενο τέκνο  
Follow us:

