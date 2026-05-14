Επίθεση ομάδας Ρομά σε αστυνομικούς στα Άνω Λιόσια / Bίντεο Ερτ

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα Άνω Λιόσια, όταν έλεγχος της αστυνομίας σε ύποπτο όχημα εξελίχθηκε σε καταδίωξη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικών από μαζική επίθεση Ρομά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο στην οδό Βελισαρίου για έλεγχο. Ο οδηγός, ωστόσο, δε συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στην οδό Αναγεννήσεως.

Λίγο αργότερα, και ενώ οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στο σημείο, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα 80 ατόμων με πέτρες, ξύλα και άλλα αντικείμενα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον έναν να φέρει ακόμη και τραύμα από δάγκωμα, ενώ προκάλεσαν και φθορές στο περιπολικό όχημα.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν συνολικά σε τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους ο οδηγός του αυτοκινήτου που επιχείρησε να διαφύγει, καθώς και δύο γυναίκες που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.