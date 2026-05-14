Άνω Λιόσια: Oμάδα 80 ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικούς μετά από καταδίωξη

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Επίθεση ομάδας Ρομά σε αστυνομικούς στα Άνω Λιόσια / Bίντεο Ερτ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένταση στα Άνω Λιόσια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος από την αστυνομία.
  • Ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, προκαλώντας καταδίωξη.
  • Ομάδα 80 ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικούς με πέτρες και ξύλα, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς.
  • Ο ένας αστυνομικός υπέστη τραύμα από δάγκωμα και προκλήθηκαν φθορές στο περιπολικό.
  • Τρεις συλλήψεις έγιναν, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και δύο γυναικών που εμπλέκονται.

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα Άνω Λιόσια, όταν έλεγχος της αστυνομίας σε ύποπτο όχημα εξελίχθηκε σε καταδίωξη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικών από μαζική επίθεση Ρομά

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο στην οδό Βελισαρίου για έλεγχο. Ο οδηγός, ωστόσο, δε συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στην οδό Αναγεννήσεως. 

Λίγο αργότερα, και ενώ οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στο σημείο, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα 80 ατόμων με πέτρες, ξύλα και άλλα αντικείμενα. 

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον έναν να φέρει ακόμη και τραύμα από δάγκωμα, ενώ προκάλεσαν και φθορές στο περιπολικό όχημα. 

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν συνολικά σε τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους ο οδηγός του αυτοκινήτου που επιχείρησε να διαφύγει, καθώς και δύο γυναίκες που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. 

ΡΟΜΑ
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΣΗ
