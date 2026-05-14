Ford: Το καινοτόμο λογισμικό xROM

Κάνει τη διαφορά στη Formula 1

14.05.26 , 18:43 Ford: Το καινοτόμο λογισμικό xROM
Ford: Το καινοτόμο λογισμικό xROM
Η Ford επέστρεψε δυναμικά στη Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 ύστερα από σχεδόν 22 χρόνια απουσίας μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της αμερικανικής εταιρείας με την Red Bull Powertrains. Η σχέση ανάμεσα στην τελευταία και την Ford ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια μεστόχο την από κοινού ανάπτυξη της νέας υβριδικής μονάδας κίνησης που χρησιμοποιούν από φέτος στη Formula 1 οι ομάδες Oracle Red Bull Racing και Visa Cash App Racing Bulls.

Κεντρικό ρόλο στο εγχείρημα διαδραμάτισε το λογισμικό xROM (Experimental Reduced Order Model), το οποίο αναπτύχθηκε από τον μηχανικό της Ford, Kevin Ruybal. Το xROM λαμβάνει εξαιρετικά λεπτομερή και υπολογιστικά μοντέλα και τα μετατρέπει σε «ελαφρύτερα» που διατηρούν την απαιτούμενη ακρίβεια. Δεν προβλέπει από μόνο του την απόδοση, αλλά αναπαράγει με πιστότητα τα αποτελέσματα λεπτομερών προσομοιώσεων.

Χάρη στο xROM, οι δύο ομάδες μπορούν να προσομοιώνουν πλέον ολόκληρη τη λειτουργία της μονάδας κίνησης, ακόμα και πριν υπάρξει στη φυσική της μορφή, αλλά και να δοκιμάζουν γρήγορα νέες ιδέες και ρυθμίσεις. Με το xROM, για παράδειγμα, ένας υποθετικός γύρος σε μια πίστα διάρκειας 60 δευτερολέπτων προσομοιώνεται σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο – 1.000 φορές ταχύτερα από τον πραγματικό χρόνο – αντί για 10 με 15 λεπτά που απαιτούνταν με βάση τις παλαιότερες μεθόδους.

Το καινοτόμο λογισμικό της Ford «τρέχει» στο Oracle Cloud High Performance Compute Cluster -μια εξειδικευμένη υποδομή στο υπολογιστικό νέφος (cloud) της Oracle, σχεδιασμένη να εκτελεί εξαιρετικά απαιτητικές εργασίες που απαιτούν τεράστια επεξεργαστική ισχύ και δικτύωση πολύ υψηλής ταχύτητας- και ενημερώνεται με πραγματικά δεδομένα που προέρχονται τόσο από δοκιμές στην πίστα όσο και στο δυναμόμετρο, εξασφαλίζοντας προσομοιώσεις υψηλής ακρίβειας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Το xROM ξεκίνησε ως εργαλείο προσομοίωσης της απόκρισης του υπερσυμπιεστή του θερμικού σκέλους της μονάδας κίνησης των δύο ομάδων, ωστόσο γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα πλήρες μοντέλο ολόκληρου του υβριδικού κινητήριου συνόλου. Όπως εξηγεί ο δημιουργός του, η ανάπτυξή του πρωτοπόρου αυτού λογισμικού βασίστηκε στην προϋπάρχουσα τεχνογνωσία της Ford από τους κινητήρες και τα υβριδικά συστήματα των οχημάτων παραγωγής της.

 

