Εurovision 2026: Sarah Engels: «Έκανα παιδιά πολύ νέα»

Τι είπε η Εκπρόσωπος της Γερμανίας για τη μητρότητα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Sarah Engels εκπροσωπεί τη Γερμανία στη Eurovision 2026 με το τραγούδι "Fire".
  • Έχει δύο παιδιά από δύο γάμους: τον 10χρονο Alessio και τον 4χρονο Solea.
  • Η Engels έγινε μητέρα σε ηλικία 21-22 ετών και πιστεύει ότι δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή για να γίνεις μητέρα.
  • Τόνισε τη μεγάλη ευθύνη που συνεπάγεται η μητρότητα.
  • Η τραγουδίστρια τραγούδησε live το "I Wanna Dance With Somebody".

Η Sarah Engels, η εκπρόσωπος της Γερμανίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το τραγούδι «Fire» εμφανίστηκε στο Eurofan House στη Βιέννη και μίλησε για έναν διαφορετικό αλλά πολύ σπουδαίο ρόλο της, εκείνον της μητρότητας. Εκεί ήταν και η απεσταλμένη του star.gr Αθανασία Βογιάρη που παρακολούθησε τη συνέντευξη.

Sarah Engels/ φωτογραφία από apimages

Η Engels έχει δύο παιδιά από δύο διαφορετικούς γάμους, τον 10χρονο Alessio τον οποίο απέκτησε με τον γνωστό Γερμανό τραγουδιστή Pietro Lombardi. ο οποίος είναι μαζί της στη Eurovision και τη στηρίζει ενεργά και τον τετράχρονο Solea από τον δεύτερο γάμο της με τον ποδοσφαιριστή Julian Büscher.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Engels έγινε μητέρα σε πολύ μικρή ηλικία όμως δεν νομίζει όπως τόνισε πως υπάρχει κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο. 

«Eιδικά όταν έγινα μαμά για πρώτη φορά, ήμουν πολύ νέα. Ήμουν 21- 22 ετών και σκεφτόμουν πως δεν ήμουν έτοιμη. Αλλά αυτό είναι κάτι που έπρεπε να γίνω. Πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και μερικές φορές ήταν δύσκολο αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει κατάλληλη στιγμή για να γίνεις μητέρα» δήλωσε και πρόσθεσε:«Είναι κάτι τόσο μεγάλο. Έχεις μία τόσο μεγάλη ευθύνη. Ναι ευθύνη».

Μάλιστα η τραγουδίστρια δεν δίστασε να τραγουδήσει λάιβ και το τραγούδι  "I Wanna Dance With Somebody" το οποίο και της αρέσει πολύ όπως και η Whitney Houston ως τραγουδίστρια. 

Aποστολή Βιέννη Αθανασία Βογιάρη, Παπαδοπούλου Αντωνία 

