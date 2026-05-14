Ηχηρή απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Όλα μας τα νησιά έχουν δικαιώματα

Τι είπε για αναθεωρητικές βλέψεις και τις εξηγήσεις που οφείλει η Ουκρανία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι όλα τα ελληνικά νησιά έχουν δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, απαντώντας στις τουρκικές επεκτατικές βλέψεις.
  • Τόνισε την ανάγκη τήρησης κανόνων για τη φιλία στο Αιγαίο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου.
  • Η κατασκευή στρατιωτικών κατοικιών για την στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας είναι κεντρική πολιτική της κυβέρνησης.
  • Δένδιας ζήτησε εξηγήσεις από την Ουκρανία για το drone που έθεσε σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα στη Λευκάδα.
  • Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για το θέμα του drone, διαβιβάζοντας τα ευρήματα στις αρμόδιες αρχές.

Ηχηρή απάντηση στην πρόθεση της Τουρκίας να νομοθετήσει με βάση τις επεκτατικές της βλέψεις έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι, όπου εγκαινίασε νέες στρατιωτικές κατοικίες.  

«Αντιμετωπίζουμε, εμείς οι Έλληνες, αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινής λογικής, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη, ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα, απ' ό,τι προβλέπεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας» τόνισε ο κ. Δένδιας. 

«Το Αιγαίο, όπως και όλες οι θάλασσες, μπορεί να είναι χώρος φιλίας και συνάντησης, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν κανόνες, και οι κανόνες είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας»  υπογράμμισε.

Για το Ανατολικό Αιγαίο, εξήγησε ότι «έχει προτεραιοποιηθεί στο κατασκευαστικό πρόγραμμα των κατοικιών των Ενόπλων Δυνάμεων, η παράδοση των οικιών της Α' και Β' φάσης εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως και στον Έβρο».

Ο κ. Δένδειας ανέφερε ότι είναι κεντρική πολιτική κατεύθυνση «όχι μόνο του υπουργείου, όχι μόνο της Κυβέρνησης, συνολικά της ελληνικής κοινωνίας, η στήριξη στην πράξη της Στρατιωτικής Οικογένειας»

«Το λέω πάντοτε και στη Βουλή των Ελλήνων και εκτός αυτής, ότι ακριβώς η κατασκευή κατοικιών και η παράδοση της χρήσης στα στελέχη μας είναι η ορθή αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος της χώρας. Η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα, δυσχεραίνει τις συνθήκες. Και για να μιλήσω με απλά οικονομικά: όταν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς, δεν επιδοτείς τη ζήτηση. Λύνεις το πρόβλημα της προσφοράς» συμπλήρωσε.

«Αυτό που κάνουμε εμείς στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας με την κατασκευή και την επισκευή άνω των 17.000 κατοικιών στο σύνολο του προγράμματος σε όλη τη χώρα, νομίζω ότι είναι το ορθό υπόδειγμα προς την ελληνική κοινωνία»  εξήγησε. 

Όπως τόνισε «δεν είναι μόνο τα στελέχη μας που υπερασπίζονται την πατρίδα, είναι και οι οικογένειές τους». «Και αυτές», συνέχισε, «οι οικογένειες είναι που σηκώνουν βάρη, μεγάλα βάρη, που πολλές φορές δεν είναι το ίδιο ορατά». 

«Αυτή λοιπόν τη στρατιωτική οικογένεια, η Πολιτεία οφείλει να τη στηρίξει με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητά της, βελτιώνουν τις προοπτικές της με δίκαιη μισθολογική ενίσχυση, με αξιοπρεπή δωρεάν στέγη για όποιον μετατίθεται σε τόπο μη επιθυμίας, με στοχευμένα μέτρα κατά της ακρίβειας. Αυτά που παίρνουμε στα στρατιωτικά πρατήρια, με βρεφονηπιακούς σταθμούς, ακόμη και με Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τους Αποστράτους, οι οποίοι έντιμα υπηρέτησαν την Πατρίδα φορώντας τη στολή των Ενόπλων Δυνάμεων και χρειάζονται βοήθεια πλέον όταν έχουν εισέλθει στην τρίτη ηλικία» πρόσθεσε.

Για το ουκρανικό drone, σημείωσε ότι αναμένει με «ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις, τις οποίες δεσμεύτηκε ο υπουργός 'Αμυνας της Ουκρανίας».

«Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος, το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατηγού πλοίου ή οποιουδήποτε πλοίου με αυτό το drone. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις» επισήμανε. «Το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει. Θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το Λιμενικό Σώμα, το οποίο είναι το κατ' εξοχήν και μόνο αρμόδιο για την αστυνόμευση των θαλασσών και το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει τον φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα» εξήγησε.

