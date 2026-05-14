Σάλος με την Ωραία Ελένη του Νόλαν - Θα λάβει 6,5 εκατ. ευρώ κρατικό χρήμα

Το έγγραφο ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια για την ταινία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 21:25 Κατερίνα Διδασκάλου: «Δεν είμαι παραδοσιακή μαμά, έχω κάψει φαγητό»
14.05.26 , 21:21 Γαλάζια Σημαία 2026: Αυτές είναι οι πιο καθαρές παραλίες της Ελλάδας
14.05.26 , 21:15 MasterChef 2026: Ποιο είναι το ζητούμενο της σημερινής ομαδικής δοκιμασίας;
14.05.26 , 21:10 APON στο Star.gr: «Μιλάω με τα τραγούδια μου κι αυτό μου αρκεί»
14.05.26 , 21:05 Doriane Pin: Οδηγός εξέλιξης του μονοθεσίου GEN4 για την Citroën Racing
14.05.26 , 21:00 Alexandra Căpitănescu: Οι σπουδές στην Ιατρική Φυσική και η Eurovision
14.05.26 , 20:58 Πολιτική σύγκρουση με φόντο ακίνητο του Ανδρουλάκη
14.05.26 , 20:44 Klavdia: Το ατμοσφαιρικό video για το νέο τραγούδι «Όνειρο Βαθύ»
14.05.26 , 20:38 Συνελήφθη στο Σύνταγμα ο «μάνατζερ» της Lady Gaga
14.05.26 , 20:29 Tουρκική πρόκληση στα Ίμια: Απείλησαν Καλύμνιους ψαράδες με πολυβόλο
14.05.26 , 20:14 Πρώτο μπάνιο για τον Πέτρο Κωστόπουλο - Φωτογραφία από την παραλία
14.05.26 , 20:07 Σάλος με την Ωραία Ελένη του Νόλαν - Θα λάβει 6,5 εκατ. ευρώ κρατικό χρήμα
14.05.26 , 19:51 Ο γρίφος του «Τροχού της Τύχης» που δυσκόλευσε την Αθηνά
14.05.26 , 19:49 Έρχεται η εφορία για τις αποδείξεις – Θα τις βλέπει όλες
14.05.26 , 19:41 Η Lepas στην Ελλάδα
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
Συνελήφθη στο Σύνταγμα ο «μάνατζερ» της Lady Gaga
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Γνωστή παρουσιάστρια συνεχίζει και του χρόνου στο δελτίο ειδήσεων
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Τσουνάμι» αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η απόφαση του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν να δώσει τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στη μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόνγκο. 

Ο χολιγουντιανός σκηνοθέτης αποφάσισε να προσεγγίσει με διαφορετική ματιά το κορυφαίο λογοτεχνικό έργο, τα ομηρικά έπη, στην ταινία «Οδύσσεια», η οποία γυρίστηκε στη Μεσσηνία και κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο.  

Η ταινία του Νόλαν, που υπακούει στις απαιτήσεις του Χόλιγουντ και όχι στις πραγματικές μαρτυρίες για τα Ομηρικά Έπη, χρηματοδοτήθηκε και από τον κρατικό μας κορβανά, με πάνω από 6.000.000 ευρώ.  

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Κεντρικό Δελτίο ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου, ο Κρίστοφερ Νόλαν θα εισπράξει πάνω από 6.500.000 ευρώ κρατικά χρήματα για να παραχαράξει το παγκόσμιο λογοτεχνικό κόσμημα, που λέγεται Ομηρικά Έπη.  

Η απόφαση, όπως φαίνεται και στο σχετικό έγγραφο ντοκουμέντο, έχει χθεσινή ημερομηνία, δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και γεννά σωρεία ερωτημάτων.  

Σάλος με την Ωραία Ελένη του Νόλαν - Θα λάβει 6,6 εκατ. ευρώ κρατικό χρήμα

«Ποιος ήλεγξε το σενάριο και το κάστ; Κανείς δεν αναρωτήθηκε βλέποντας μια διάσημη μαύρη ηθοποιό, όπως τη Λουπίτα Νιόνγκο στους συντελεστές; Η απόφαση, όπως φαίνεται στο έγγραφο, είναι τροποποιητική, άρα έχουν εξετάσει εις βάθος το θέμα. Και να δεχτώ ότι κοιμήθηκαν. Τα δημοσιεύματα με την Ωραία Ελένη μαύρη δεν τα είδαν; Εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Ο Νόλαν έκανε γυρίσματα στον Ακροκόρινθο, την Πύλο, την Μεθώνη και σε άλλες τοποθεσίες. Από ποιον πήρε άδεια; Κανείς δεν τσέκαρε το σενάριο;», επεσήμανε ο κ. Παπανικολάου.  

Mασκ για «Ωραία Ελένη» του Νόλαν: «Προσβάλλει τον ελληνικό λαό» 

Μέχρι και ο Ίλον Μασκ αντέδρασε δημόσια, σχολιάζοντας την επιλογή του σκηνοθέτη. 

«Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό. Προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες. Ντροπή του», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. 

Ανάρτηση Μασκ για Ωραία Ελένη Κρίστοφερ Νόλαν

Οι νέοι όροι συμπερίληψης των Όσκαρ 

Η Academy of Motion Picture Arts and Sciences, που απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία Academy Awards, έχει θεσπίσει από το 2024 συγκεκριμένα πρότυπα εκπροσώπησης και συμπερίληψης για τις ταινίες που διεκδικούν υποψηφιότητες.  

Τα κριτήρια αυτά προβλέπουν συμμετοχή ηθοποιών από υποεκπροσωπούμενες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων αφρικανικής ή αφροαμερικανικής καταγωγής. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
 |
ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ
 |
ΤΑΙΝΙΑ
 |
ΛΟΥΠΙΤΑ ΝΙΟΝΓΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top