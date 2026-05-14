«Τσουνάμι» αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η απόφαση του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν να δώσει τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στη μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόνγκο.

Ο χολιγουντιανός σκηνοθέτης αποφάσισε να προσεγγίσει με διαφορετική ματιά το κορυφαίο λογοτεχνικό έργο, τα ομηρικά έπη, στην ταινία «Οδύσσεια», η οποία γυρίστηκε στη Μεσσηνία και κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο.

Η ταινία του Νόλαν, που υπακούει στις απαιτήσεις του Χόλιγουντ και όχι στις πραγματικές μαρτυρίες για τα Ομηρικά Έπη, χρηματοδοτήθηκε και από τον κρατικό μας κορβανά, με πάνω από 6.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Κεντρικό Δελτίο ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου, ο Κρίστοφερ Νόλαν θα εισπράξει πάνω από 6.500.000 ευρώ κρατικά χρήματα για να παραχαράξει το παγκόσμιο λογοτεχνικό κόσμημα, που λέγεται Ομηρικά Έπη.

Η απόφαση, όπως φαίνεται και στο σχετικό έγγραφο ντοκουμέντο, έχει χθεσινή ημερομηνία, δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και γεννά σωρεία ερωτημάτων.

«Ποιος ήλεγξε το σενάριο και το κάστ; Κανείς δεν αναρωτήθηκε βλέποντας μια διάσημη μαύρη ηθοποιό, όπως τη Λουπίτα Νιόνγκο στους συντελεστές; Η απόφαση, όπως φαίνεται στο έγγραφο, είναι τροποποιητική, άρα έχουν εξετάσει εις βάθος το θέμα. Και να δεχτώ ότι κοιμήθηκαν. Τα δημοσιεύματα με την Ωραία Ελένη μαύρη δεν τα είδαν; Εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Ο Νόλαν έκανε γυρίσματα στον Ακροκόρινθο, την Πύλο, την Μεθώνη και σε άλλες τοποθεσίες. Από ποιον πήρε άδεια; Κανείς δεν τσέκαρε το σενάριο;», επεσήμανε ο κ. Παπανικολάου.

Mασκ για «Ωραία Ελένη» του Νόλαν: «Προσβάλλει τον ελληνικό λαό»

Μέχρι και ο Ίλον Μασκ αντέδρασε δημόσια, σχολιάζοντας την επιλογή του σκηνοθέτη.

«Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό. Προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες. Ντροπή του», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι νέοι όροι συμπερίληψης των Όσκαρ

Η Academy of Motion Picture Arts and Sciences, που απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία Academy Awards, έχει θεσπίσει από το 2024 συγκεκριμένα πρότυπα εκπροσώπησης και συμπερίληψης για τις ταινίες που διεκδικούν υποψηφιότητες.

Τα κριτήρια αυτά προβλέπουν συμμετοχή ηθοποιών από υποεκπροσωπούμενες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων αφρικανικής ή αφροαμερικανικής καταγωγής.

