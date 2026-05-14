Πολιτική σύγκρουση με φόντο ακίνητο του Ανδρουλάκη

Και εσωκομματικές αναταράξεις στη ΝΔ λίγο πριν το συνέδριο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται με αφορμή ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, το οποίο μισθώνεται από το Δημόσιο.
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε στον Ανδρουλάκη, προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που προανήγγειλε νομικές ενέργειες.
  • Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η μίσθωση είναι νόμιμη και ανανεώθηκε επί κυβέρνησης ΝΔ.
  • Στη Νέα Δημοκρατία, εσωκομματικές αναταράξεις ενόψει συνεδρίου, με παραίτηση τομεάρχη και επιστολή πρώην στελεχών για αλλοίωση της φυσιογνωμίας του κόμματος.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε εκδήλωση στη Γερμανία, τονίζοντας την ανάγκη για ευρωπαϊκή αυτονομία.

Σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης μπαίνουν τα κόμματα, καθώς η χώρα εισέρχεται ουσιαστικά σε μακρά προεκλογική περίοδο. Η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κλιμακώνεται καθημερινά, ενώ στη Νέα Δημοκρατία οι εσωκομματικές αναταράξεις ενόψει του συνεδρίου που ξεκινά αύριο προκαλούν νέο κύκλο συζητήσεων.

«Θύελλα» για ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή δημοσίευμα του Mononews.gr σχετικά με ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Κτηματολογίου και το οποίο ανήκει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: Ζητά διόρθωση για τραπεζικούς λογαριασμούς

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ακίνητο είχε μισθωθεί από το Δημόσιο το 2010, πριν από την είσοδο της χώρας στα Μνημόνια, ενώ αρχικά ανήκε στον πατέρα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και από το 2013 περιήλθε στον ίδιο. Όπως αναφέρεται, είχε συμφωνηθεί μίσθωμα 10.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ πραγματοποιήθηκαν και εργασίες ανακαίνισης από το Δημόσιο.

Το θέμα ανέδειξε με ιδιαίτερα επιθετικούς τόνους ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

Αδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ στη φωτογραφία «σε τρυφερό τετ α τετ»

«Κυνηγάμε τον αγρότη στις Σέρρες να τον κλείσουμε φυλακή και τον κτηνοτρόφο που πήρε 5.000 ευρώ και ο κ. Ανδρουλάκης που μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ μάς κουνάει και το δάχτυλο;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ απαντά και προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Άμεση ήταν η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία έκανε λόγο για «συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας» εις βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη και προανήγγειλε νομικές ενέργειες κατά του Άδωνι Γεωργιάδη.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η μίσθωση του ακινήτου είναι απολύτως νόμιμη, σημειώνοντας πως το κτίριο ενοικιαζόταν από το 2004 κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών και ότι οι σχετικές συμβάσεις ανανεώθηκαν τόσο το 2022 όσο και το 2024 επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα ανέφερε:

«Εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη Δικαιοσύνη».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κατά του Αδ. Γεωργιάδη

Στο θέμα παρενέβησαν και οι αρχηγοί άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, επιτέθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη αναφέροντας:

«Κύριε Γεωργιάδη, για εσάς είναι τίποτα 1 δισ. κλεμμένες επιδοτήσεις από “γαλάζιες ακρίδες” στον ΟΠΕΚΕΠΕ;».

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε:

«Για το λάθος του Ανδρουλάκη φταίει ο λογιστής, για το λάθος του κτηνοτρόφου χειροπέδες και φυλακή».

Αναταράξεις στη ΝΔ πριν από το συνέδριο

Την ίδια ώρα, στη Νέα Δημοκρατία συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και οι αναταράξεις ενόψει του συνεδρίου του κόμματος που ξεκινά αύριο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα στο Άαχεν της Γερμανίας, όπου παρέστη στη βράβευση του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι. Κατά την τοποθέτησή του υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία και κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό.

Ο Κ. Μητσοτάκης στη βράβευση Ντράγκι

Ο Κ. Μητσοτάκης στη βράβευση Ντράγκι  

«Η διαδρομή από το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της κρίσης της Ευρωζώνης έως την προεδρία του Eurogroup ήταν μακρά και επώδυνη. Αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Παραίτηση Γκελεστάθη και επιστολή πρώην στελεχών

Στο εσωτερικό της ΝΔ, αίσθηση προκάλεσε η παραίτηση της τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία άφησε αιχμές σε προσωπικό τόνο.

Παράλληλα, δέκα πρώην βουλευτές και υπουργοί του κόμματος, με επιστολή τους στην εφημερίδα «Δημοκρατία», κάνουν λόγο για αλλοίωση της φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας και ζητούν τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. 

Επιστολή 10 πρώην βουλευτών της ΝΔ για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα

Επιστολή 10 πρώην βουλευτών της ΝΔ για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα    

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε:

«Ας αφήσουν ήσυχη την ψυχή της ΝΔ όσοι πήγαν από το ένα κόμμα στο άλλο. Να μην κάνουν κατάχρηση των εννοιών διάφοροι που έχουν περάσει από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους».
 

