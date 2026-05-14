Στο πώς είναι ως μητέρα αναφέρθηκε η Κατερίνα Διδασκάλου στη νέα της συνέντευξη, επισημαίνοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στο κλασικό, παραδοσιακό πρότυπο μητέρας. Ακόμα, παραδέχτηκε πως η σχέση της με τη μαγειρική δεν είναι ιδιαίτερα καλή.

Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου και σχολίασε ότι τα παιδιά της δεν έχουν πολλές εικόνες από εκείνη μέσα στην κουζίνα. Εξομολογήθηκε πως της έχει τύχει να κάψει φαγητό, όχι επειδή δεν γνώριζε τον απαιτούμενο χρόνο μαγειρέματος, αλλά επειδή δεν ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη στη διαδικασία και τελικά πέταξε και την κατσαρόλα μαζί με το καμένο φαγητό.

«Δεν είμαι παραδοσιακή μαμά. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά μου έχουν πολλές εικόνες από εμένα να μαγειρεύω. Έχω κάψει φαγητό και πέταξα και την κατσαρόλα μαζί. Το φαγητό μου έχει καεί μόνο όταν το ξέχασα, γιατί διάβαζα, όχι επειδή δεν ήξερα πόσο χρόνο θέλει. Ξεχάστηκα. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις κάνει τόση προσπάθεια και να βλέπεις το φαγητό σου να χάνεται» είπε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός.

H Kατερίνα Διδασκάλου έχει τρία παιδιά, τη Φλώρα και τη Μαρκέλλα, από τον πρώτο της γάμο με τον διπλωμάτη και ποιητή, Γιώργο Βέη. Αργότερα, απέκτησε έναν γιο, τον Διονύση, από τον δεύτερο γάμο της. H ηθοποιός φροντίζει να περνά χρόνο με τα παιδιά και τα εγγόνια της στις διακοπές των εορτών ή του καλοκαιριού κι έτσι να συναντιέται ξανά η οικογένεια όλη μαζί. Στιγμιότυπα από αυτές τις φορές, μοιράζεται συχνά στο instagram η ίδια.