Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 20:30, στο Ακροπόλ Παλλάς θα απονεμηθούν τα θεατρικά Βραβεία Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» από το ΥΠΠΟ, σε ειδική τελετή!

Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο σε έναν ηθοποιό για την καλύτερη ερμηνεία.



Θεατρικό Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη»

Η ηθοποιός Μαίρη Μηνά η οποία πέρσυ είχε βραβευτεί με το βραβείο «Μελίνα Μερκούρη», φέτος θα δώσει τη χρυσή καρφίτσα. Οι υποψήφιοι για τη θεατρική περίοδο 2024-2025, με αλφαβητική σειρά, είναι τρεις.

Η Έβελυν Ασουάντ, φωτογραφία από DNP, Θωμάς Δασκαλάκης

Έβελυν Ασουάντ

Η μία υποψήφια είναι η Έβελυν Ασουάντ ηθοποιός και τραγουδίστρια για τον ρόλο της Κασσάνδρας, στο έργο «Ορέστεια» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, στα Επιδαύρια 2024.

Nάντια Κατσούρα/ φωτογραφία από NDP, Έλλη Πουπουλίδου

Νάντια Κατσούρα

Και η Νάντια Κατσούρα είναι υποψήφια για τη χρυσή καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη για τον ρόλο της Μαργαρίτας, στο έργο «Φάουστ» του Γκαίτε, σε διασκευή - σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, στο Εθνικό Θέατρο.

Γιώργος Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Γεωργαλής-Λήδα Κουτσοδασκάλου/ φωτογραφία από NDP

Λήδα Κουτσοδασκάλου

Επόμενη υποψηφιότητα η Λήδα Κουτσοδασκάλου για τη Λώρα που υποδύθηκε στο έργο «Γυάλινος Κόσμος», σκηνοθεσία Antonio Latella στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν.

Η απόφαση για το ποιος θα πάρει το βραβείο εξαρτάται από πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από πρόσωπα που έχουν εμπειρία στον χώρο του θεάτρου και του Πολιτισμού.

Την Επιτροπή απαρτίζουν:

Δηώ Καγγελάρη, Θεατρολόγος, Διευθύντρια Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, πρώην Επίκουρη Καθηγήτρια - Τμήμα Θεάτρου ΑΠΘ, ως πρόεδρος / Ματίνα Καλτάκη, Κριτικός Θεάτρου, Δημοσιογράφος / Μιχαήλ Μαρμαρινός, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου / Αμαλία Μουτούση, Ηθοποιός / Ρένη Πιττακή, Ηθοποιός.

Θεατρικό Βραβείο «Δημήτρης Χορν»

Το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν» που θεσπίστηκε το 2021 και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του σπουδαίου ηθοποιού Δημήτρη Χορν θεσπίστηκε από τον σκηνοθέτη, Σταμάτη Φασουλή.

Τον Χρυσό Σταυρό του Δημήτρη Χορν θα δώσει στον νικητή ο Γιάννης Τσουμαράκης που πέρσι είχε βραβευτεί.

Οι 6 υποψήφιοι για το βραβείο Δημήτρης Χορν

Ντέμπορα Οντόγκ-Χρήστος Διαμαντούδης, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Χρήστος Διαμαντούδης

Ο ηθοποιός έπαιξε τον Χάμεντ, στο έργο «Το Αγόρι με τις δύο καρδιές» των Χάμεντ και Χεσαάμ Αμίρι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, στο θέατρο Άλμα.

Γιώργος Γάλλος-Γιώργος Ζυγούρης,Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γιώργος Ζυγούρης

Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Μιτς, στο έργο «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, στο θέατρο Προσκήνιο.

Βασίλης Μπούτσικος-Βίκυ Διαμαντοπούλου, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ



Βασίλης Μπούτσικος

Ο ηθοποιός είχε παίξει στο έργο «Καταραμένος κόσμος» των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, στο Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου) και για τον ρόλο του Πωλητή στο «Βαδίζοντας», του Τόμας Μπέρνχαρντ, σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο θέατρο Δίπυλον.

Πάνος Παπαδόπουλος, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Πάνος Παπαδόπουλος

Ο Πάνος Παπαδόπουλος είχε υποδυθεί τον Βλαδίμηρο στο έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, στο θέατρο Πόρτα.



Νίκος Στεργιώτης

Ο Νίκος Στεργιώτης που είχε κάνει τον Τσάμπι στο έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη, σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, στο θέατρο Studio, Μαυρομιχάλη.

Βασίλης Τρυφουλτσάνης



Ο ηθοποιός είχε υποδυθεί τον Πασκουάλ Άντερσεν στο έργο «Το Συνέδριο για το Ιράν» του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, στο θέατρο ΠΛΥΦΑ.



Την απόφαση απονομής του Βραβείου θα την πάρει η Κριτική Επιτροπή που την απαρτίζουν οι Σταμάτης Φασουλής, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, ως πρόεδρος /Αντιγόνη Καράλη, Δημοσιογράφος / Λυδία Κονιόρδου, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Παιδαγωγός Θεάτρου / Μυρτώ Λοβέρδου, Δημοσιογράφος, Κριτικός Θεάτρου / Ειρήνη Μουντράκη, Διδάκτωρ Θεατρολογίας.







