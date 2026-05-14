Γκουντάρας- Kάκκαβα: Το σπάνιο βίντεο από τον γάμο τους

«Σ’ ευχαριστώ που με αντέχεις» έγραψε η παρουσιαστής

Δείτε μία παλαιότερη συνέντευξη της Νάταλι Κάκκαβα και του Γκουντάρα στη Super Κατερίνα

Σαν σήμερα, δεκαέξι χρόνια πριν η Νάταλι Κάκκαβα και ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, και ο παρουσιαστής  μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο από εκείνη, τη σημαντική για εκείνη, μέρα.

Το βίντεο δείχνει το ζευγάρι να χορεύει τον χορό του Ησαΐα, την κουμπάρα να τους αλλάζει τα στέφανα, τα παρανυφάκια να κρατάνε την ουρά του νυφικού της Νάταλι και το ζευγάρι να τρώει μαζί τη γαμήλια τούρτα ταΐζοντας ο ένας τον άλλον. 

 

 

«16 χρόνια μαζί… Σαν σήμερα… 16 χρόνια γεμάτα αγάπη, χαρές, δυσκολίες, γέλια και αμέτρητες στιγμές που έκαναν τη ζωή μας πιο όμορφη. Σε ευχαριστώ που με αντέχεις, που είσαι ο άνθρωπός μου, το στήριγμά μου, ο συνοδοιπόρος μου στη ζωή. Χρόνια μας πολλά, υγεία & ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ …» έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα της φωτογραφίας. 

 

 

Η Νάταλι και ο Γρηγόρης είναι μαζί συνολικά δεκαεφτά χρόνια τα δεκαέξι από τα οποία είναι παντρεμένοι. Πριν από περίπου ενάμιση μήνα  ο Γρηγόρης Γκουντάρας είχε γράψει τρυφερά λόγια για τη σύζυγό του με αφορμή τα 17 χρόνια γνωριμίας που έκλεισαν.

 

 

«Τέτοιες ημέρες ήταν,(και κάπως έτσι ήμασταν),που μετά από ένα καμάκι κυριολεκτικά για σεμινάριο, γνώρισα αυτό το υπέροχο κορίτσι δίπλα μου. Και ναι, πέρασαν δεκαεπτά χρόνια σαν να ήταν ψέμα. Καλό μήνα φίλοι μου, υγεία, χαρές και να είμαστε καλοί άνθρωποι».

Η παρουσιάστρια κατά καιρούς σε συνεντεύξεις της έχει αναφέρει πως με τον σύζυγό της έχει περάσει πολλές δυσκολίες αλλά επειδή ήταν «μία γροθιά» κατάφεραν να τις ξεπεράσουν.Η ίδια έχει αναφέρει πως είναι ακόμα ερωτευμένη με τον σύζυγό της και πως δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή της χωρίς εκείνον καθώς τους έχει φανταστεί μαζί ως τα βαθιά γεράματα. 

 

 

«Φυσικά και υπάρχει έρωτας. Όχι, με τη μορφή την αρχική. Ότι τύπου χτυπάει το τηλέφωνο και πετάγεται η καρδιά μου και χτυπάει δυνατά και έντονα. Αλλά για μένα ο έρωτας είναι ότι δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εκείνον. Θέλω να είναι καλά. Θέλω να είμαστε μαζί μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω γνωρίσει. Είμαι πολύ τυχερή και ευγνώμων που είναι αυτός ο άνθρωπος δίπλα μου» είχε δηλώσει η παρουσιάστρια πριν από λίγους μήνες στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»


O Γρηγόρης και η Νάταλι έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά: τον 15χρονο Οδυσσέα και τον 12χρονο Μάρκο. 

