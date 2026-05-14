Chios Pass-Kythira Pass: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα vouchers 300 και 250 €

Στήριξη των νησιών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 14:00 Survivor: Η ανατριχιαστική φωτογραφία που έδειξε ο Σταύρος στην αδελφή του
14.05.26 , 14:00 Eurovision Dara: Τα μαθήματα φωνητικής στην Αθήνα και η σχέση με τον Akyla
14.05.26 , 13:55 Άση Μπήλιου: Τα ζώδια που θα πιεστούν σήμερα – «Είναι μία έντονη μέρα»
14.05.26 , 13:18 Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα υγείας: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
14.05.26 , 13:16 «Καμπανάκι» IATA: Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια
14.05.26 , 13:05 Akylas: «Έμαθα να παίζω και να γράφω τραγούδια από το... YouTube!»
14.05.26 , 13:00 Ποσειδώνια 2026: Η ελληνική ναυτιλία κινεί τον κόσμο
14.05.26 , 12:57 Περιστέρι: Τα έξι παιδιά ζούσαν σε 27 τ.μ μέσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια
14.05.26 , 12:46 Capri Pants: Η major τάση του καλοκαιριού και πώς να τη φορέσεις
14.05.26 , 12:40 MasterChef: Ο Ανδρέας «σήκωσε» μανίκια - Σε ποιους έκανε παρατήρηση;
14.05.26 , 12:31 Eurovision: H εμφάνιση της Antigoni για την Κύπρο - Διέρρευσαν τα πλάνα
14.05.26 , 12:22 Survivor: Εξετάζεται η μεταφορά του Σταύρου Φλώρου στο Μαϊάμι για θεραπεία
14.05.26 , 12:20 Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη- Όλες οι πληροφορίες
14.05.26 , 12:20 Νέο Δ.Σ. στην ΕΝΕΔ – Πρόεδρος ξανά ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος
14.05.26 , 12:17 Chios Pass-Kythira Pass: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα vouchers 300 και 250 €
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
«Το Ferto μιλά για απληστία»: Ο Akylas εξηγεί τι συμβολίζουν τα δωμάτια
Κοινωνικός Τουρισμός: Είναι οριστικό - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Αγοραστή Αρβανίτη:Οι σπουδές, τα παιδιά & ο γάμος με τον Θανάση Τσαλταμπάση
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα υγείας: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Φαίη Σκορδά: Το πάρτι για τα 12ά γενέθλια του γιου της Δημήτρη Λιάγκα
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Πατήσια: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφία Pexels
Ο δήμαρχος Χίου για το «Chios Pass» / Βίντεο από MegaNews (11/5/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοιχτές οι αιτήσεις για το «Chios Kythira Pass 2026» από 14 έως 18 Μαΐου 2026 μέσω vouchers.gov.gr.
  • Το πρόγραμμα προσφέρει vouchers 300€ για Χίο και 250€ για Κύθηρα, συνολικά 6.600 δικαιούχοι.
  • Στοχεύει στην οικονομική στήριξη των τουριστικών περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές το 2025.
  • Η διαδικασία υποβολής είναι ψηφιακή και απαιτεί μόνο κωδικούς TaxisNet και επιβεβαίωση στοιχείων επικοινωνίας.
  • Δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με κλήρωση για την επιλογή τους.

Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν από σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το «Chios Kythira Pass 2026», όπως ανακοινώθηκε.

Κοινωνικός Τουρισμός: Είναι οριστικό - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου 2025, καθώς και των Κυθήρων, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθήρων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Το πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς:

α) Δήμος Χίου και

β) Δήμος Κυθήρων, καθώς και σε δύο ημερολογιακές φάσεις:

α) Φάση 1 - Μάιος-Ιούνιος 2026 και

β) Φάση 2 - Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2026.

Fuel Pass 3: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι

Υλοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνολικά 6.600 δικαιούχοι έως και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές.

Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν 3.000 κάρτες των 300 ευρώ για τον Δήμο Χίου (Φάση 1: 1.500, Φάση 2: 1.500) και 3.600 κάρτες των 250 ευρώ για τον Δήμο Κυθήρων (Φάση 1: 1.800, Φάση 2: 1.800)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τόσο ψηφιακά, όσο και μέσω των 1.027 ΚΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απλή, καθώς οι πολίτες χρειάζονται μόνο τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet και την επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης e-mail.

Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται τα εξής βήματα:

  •  Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet.
  • Καταχωρίζουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιούν μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP - One Time Password) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, εφόσον οι πολίτες έχουν ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ, αυτά αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης.
  • Αμέσως μετά, δηλώνουν τον προορισμό της επιλογής τους, μεταξύ των Δήμων Χίου και Κυθήρων, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμούν (Μάιος - Ιούνιος 2026, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2026).
  • Τέλος, δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν υπάγονται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και επιλέγουν «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Έως 15/5 η προθεσμία έκπτωσης φόρου

Επισημαίνεται ότι το «Chios Kythira Pass 2026» δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση όσοι πολίτες:

  • είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024,
  • δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024,
  • δεν είναι δικαιούχοι / ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τις περιόδους 2025-2026 και 2026-2027, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, και συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον φορέα υλοποίησης, αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για τους δικαιούχους που θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης, θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, εντός 2 εργάσιμων ημερών, πριν από την έναρξη της εκάστοτε φάσης. Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα ενημερώσει τους δικαιούχους σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ενεργοποίηση της κάρτας.

Για τη χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC - ανέπαφων συναλλαγών.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αίτησης ή η δημιουργία νέας.

Το «Chios Kythira Pass 2026» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CHIOS PASS 2026
 |
KYTHIRA PASS 2026
 |
ΧΙΟΣ
 |
ΚΥΘΗΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top