Εurovision: Το «τραγούδι των επιτροπών» - Πώς διαμορφώνονται τα στοιχήματα;

Ποιο τραγούδι «σαρώνει» στα προγνωστικά;

Ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον,  όχι μόνο για τις συμμετοχές αλλά και για τις εξελίξεις στα στοιχήματα, όπου η Αυστραλία εξακολουθεί να κρατά ισχυρή θέση στην κορυφαία πεντάδα.

Η Αυστραλία «γράφει» στις επιτροπές και ανεβαίνει στα προγνωστικά

Ο Πρόεδρος του INFE, Γιώργος Μιχαήλ μιλώντας στο Breakfast@Star, στάθηκε στη δυναμική που έχει διαμορφωθεί λίγο πριν τον τελικό, επισημαίνοντας ότι η εικόνα των αποδόσεων αλλάζει συνεχώς και οι ανατροπές είναι συνεχείς.

«Η Αυστραλία συνεχίζει και είναι στην πεντάδα. Είναι τέταρτη στα στοιχήματα», ειπώθηκε χαρακτηριστικά, με την εκτίμηση ότι παραμένει μία από τις πιο σταθερές και “δυνατές” συμμετοχές του ημιτελικού.

Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα που παρουσιάστηκαν στον αέρα, στην κορυφή των στοιχημάτων βρίσκονται η Φινλανδία, η Ελλάδα και η Δανία, ενώ η Αυστραλία διατηρεί την τέταρτη θέση. Παράλληλα, το Ισραήλ καταγράφει άνοδο, την ώρα που η Γαλλία έχει υποχωρήσει εκτός top 5, αλλάζοντας τις ισορροπίες λίγο πριν τον μεγάλο τελικό.

«Πρώτη είναι η Φινλανδία, δεύτερη η Ελλάδα, τρίτη η Δανία και τέταρτη η Αυστραλία», ανέφερε ο ίδιος στον αέρα της εκπομπής, επιβεβαιώνοντας το “κλείδωμα” της Αυστραλίας στην υψηλή κατάταξη των προγνωστικών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σκηνική εμφάνιση της Delta Goodrem, με το εντυπωσιακό concept του πιάνο που μετατρέπεται σε ανυψωμένη πλατφόρμα να ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο θεαματικά στοιχεία του δεύτερου ημιτελικού, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα της συμμετοχής.

Ο Γιώργος Μιχαήλ υπογράμμισε ότι η εικόνα των αποδόσεων δείχνει μια ξεκάθαρη τριάδα μπροστά, αλλά με την Αυστραλία να παραμένει «σταθερή δύναμη» που δεν πρέπει να υποτιμηθεί, ειδικά λόγω της ισχυρής της απήχησης στις επιτροπές.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, ο Πρόεδρος του INFE ανέλυσε πως τέτοιου τύπου συμμετοχές, με υψηλή καλλιτεχνική παραγωγή και έντονο σκηνικό αποτύπωμα, συχνά γράφουν πολύ καλύτερα στο jury voting, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στην τελική κατάταξη.

«Είναι τραγούδι επιτροπών η Αυστραλία και αυτό μπορεί να της δώσει σημαντικό προβάδισμα», ειπώθηκε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας την εκτίμηση που παρουσιάστηκε στην εκπομπή.

Παράλληλα, από το ίδιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ τονίστηκε ότι οι συνεχείς μεταβολές στα προγνωστικά κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς ακόμη και μικρές διαφοροποιήσεις στις εμφανίσεις μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο παραμένει και η ελληνική αλλά και η κυπριακή συμμετοχή, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει του κρίσιμου δεύτερου ημιτελικού που θα κρίνει ποιοι θα πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.


