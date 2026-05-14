Η Citroën Racing με υπερηφάνεια ανακοινώνει την επιλογή της ανερχόμενης Γαλλίδας σταρ του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Doriane Pin, ως επίσημης Οδηγού Εξέλιξης. Αυτή η στρατηγική κίνηση υπογραμμίζει τη δέσμευση της ομάδας να καλλιεργήσει τα κορυφαία νεαρά ταλέντα, ενισχύοντας παράλληλα το τεχνικό και ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E.Η Doriane θα κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση μαζί με την ομάδα κατά τη διάρκεια του φημισμένου διπλού αγώνα Monaco E-Prix, όπου θα εκπροσωπήσει την Citroën Racing για πρώτη φορά.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από μια δυνατή σειρά εμφανίσεων για την ομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας κατάκτησης του βάθρου στον πρώτο αγώνα στο Βερολίνο, ακολουθούμενη από μια εντυπωσιακή απόδοση στις κατατακτήριες δοκιμές, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της ενόψει του Μονακό.Στο πρώιμο στάδιο μιας ήδη αξιοσημείωτης καριέρας, η Doriane αντιπροσωπεύει την επόμενη γενιά ελίτ Γάλλων οδηγών. Η επιλογή της έχει ιδιαίτερη σημασία για την Citroën ως έναν περήφανο Γάλλο κατασκευαστή, ενισχύοντας τη δέσμευσή της μάρκας στην ανάπτυξη εθνικών ταλέντων στην παγκόσμια σκηνή του ηλεκτρικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σημαντικό είναι επίσης ότι θα υποστηρίξει την εξέλιξη και βελτίωση του επερχόμενου πακέτου GEN4 Formula E της ομάδας, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της απόδοσης, των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και της βαθμονόμησης λογισμικού ενόψει της επόμενης σεζόν του πρωταθλήματος. Επομένως, θα έχει επίσης πολλαπλές ευκαιρίες να οδηγήσει αυτοκίνητα της Formula E τους επόμενους μήνες.

