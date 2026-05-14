Doriane Pin: Οδηγός εξέλιξης του μονοθεσίου GEN4 για την Citroën Racing

ΤαλέντΟ του μηχανοκίνητου αθλητισμού ενισχύει την Formula E της Citroen

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 21:25 Κατερίνα Διδασκάλου: «Δεν είμαι παραδοσιακή μαμά, έχω κάψει φαγητό»
14.05.26 , 21:21 Γαλάζια Σημαία 2026: Αυτές είναι οι πιο καθαρές παραλίες της Ελλάδας
14.05.26 , 21:15 MasterChef 2026: Ποιο είναι το ζητούμενο της σημερινής ομαδικής δοκιμασίας;
14.05.26 , 21:10 APON στο Star.gr: «Μιλάω με τα τραγούδια μου κι αυτό μου αρκεί»
14.05.26 , 21:05 Doriane Pin: Οδηγός εξέλιξης του μονοθεσίου GEN4 για την Citroën Racing
14.05.26 , 21:00 Alexandra Căpitănescu: Οι σπουδές στην Ιατρική Φυσική και η Eurovision
14.05.26 , 20:58 Πολιτική σύγκρουση με φόντο ακίνητο του Ανδρουλάκη
14.05.26 , 20:44 Klavdia: Το ατμοσφαιρικό video για το νέο τραγούδι «Όνειρο Βαθύ»
14.05.26 , 20:38 Συνελήφθη στο Σύνταγμα ο «μάνατζερ» της Lady Gaga
14.05.26 , 20:29 Tουρκική πρόκληση στα Ίμια: Απείλησαν Καλύμνιους ψαράδες με πολυβόλο
14.05.26 , 20:14 Πρώτο μπάνιο για τον Πέτρο Κωστόπουλο - Φωτογραφία από την παραλία
14.05.26 , 20:07 Σάλος με την Ωραία Ελένη του Νόλαν - Θα λάβει 6,5 εκατ. ευρώ κρατικό χρήμα
14.05.26 , 19:51 Ο γρίφος του «Τροχού της Τύχης» που δυσκόλευσε την Αθηνά
14.05.26 , 19:49 Έρχεται η εφορία για τις αποδείξεις – Θα τις βλέπει όλες
14.05.26 , 19:41 Η Lepas στην Ελλάδα
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
Συνελήφθη στο Σύνταγμα ο «μάνατζερ» της Lady Gaga
Γνωστή παρουσιάστρια συνεχίζει και του χρόνου στο δελτίο ειδήσεων
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Doriane Pin: Οδηγός εξέλιξης του μονοθεσίου GEN4 για την Citroën Racing
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Citroën Racing με υπερηφάνεια ανακοινώνει την επιλογή της ανερχόμενης Γαλλίδας σταρ του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Doriane Pin, ως επίσημης Οδηγού Εξέλιξης. Αυτή η στρατηγική κίνηση υπογραμμίζει τη δέσμευση της ομάδας να καλλιεργήσει τα κορυφαία νεαρά ταλέντα, ενισχύοντας παράλληλα το τεχνικό και ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E.Η Doriane θα κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση μαζί με την ομάδα κατά τη διάρκεια του φημισμένου διπλού αγώνα Monaco E-Prix, όπου θα εκπροσωπήσει την Citroën Racing για πρώτη φορά.

Doriane Pin: Οδηγός εξέλιξης του μονοθεσίου GEN4 για την Citroën Racing

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από μια δυνατή σειρά εμφανίσεων για την ομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας κατάκτησης του βάθρου στον πρώτο αγώνα στο Βερολίνο, ακολουθούμενη από μια εντυπωσιακή απόδοση στις κατατακτήριες δοκιμές, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της ενόψει του Μονακό.Στο πρώιμο στάδιο μιας ήδη αξιοσημείωτης καριέρας, η Doriane αντιπροσωπεύει την επόμενη γενιά ελίτ Γάλλων οδηγών. Η επιλογή της έχει ιδιαίτερη σημασία για την Citroën ως έναν περήφανο Γάλλο κατασκευαστή, ενισχύοντας τη δέσμευσή της μάρκας στην ανάπτυξη εθνικών ταλέντων στην παγκόσμια σκηνή του ηλεκτρικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. 

Σημαντικό είναι επίσης ότι θα υποστηρίξει την εξέλιξη και βελτίωση του επερχόμενου πακέτου GEN4 Formula E της ομάδας, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της απόδοσης, των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και της βαθμονόμησης λογισμικού ενόψει της επόμενης σεζόν του πρωταθλήματος. Επομένως, θα έχει επίσης πολλαπλές ευκαιρίες να οδηγήσει αυτοκίνητα της Formula E τους επόμενους μήνες.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CITROEN
 |
CITROËN RACING
 |
DORIANE PIN
 |
ΟΔΗΓΟΣ GEN4
 |
FORMULA E
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top