APON στο Star.gr: «Μιλάω με τα τραγούδια μου κι αυτό μου αρκεί»

Όσα είπε από την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ με τίτλο «Ηχογένεια»

Δείτε όσα είπε ο APON στην Κατερίνα Καραγιάννη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο APON παρουσίασε το νέο του άλμπουμ "Ηχογένεια", αφιερωμένο στους ανθρώπους που τον υποστηρίζουν.
  • Μετά την επιτυχία του single "Ξέρω", επιστρέφει με έναν ήχο που τον αντιπροσωπεύει απόλυτα.
  • Δηλώνει ότι η "Ηχογένεια" είναι η κοινότητα που έχει δημιουργήσει με τους θαυμαστές του.
  • Θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Ορφέα Περίδη, τον οποίο θαυμάζει.
  • Αφιερώνει το άλμπουμ στον αδερφό του, Αριστό, που είναι και παραγωγός του.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με τίτλο «Ηχογένεια», ο APON μίλησε στο Star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη, ξεδιπλώνοντας το όραμά του για τη μουσική και τη στενή σχέση που έχει χτίσει με το κοινό του.

Μετά την τεράστια επιτυχία του single «Ξέρω», ο ταλαντούχος ερμηνευτής και δημιουργός επιστρέφει με ένα project στο οποίο κατέθεσε την ψυχή του, δουλεύοντας εντατικά για να προσφέρει έναν ήχο που τον αντιπροσωπεύει απόλυτα.

Τι σημαίνει «Ηχογένεια»; «Είναι οι δικοί μου άνθρωποι που ήταν από την αρχή της πορείας μου εκεί, αυτοί που ήρθαν μετά και αυτοί που ελπίζω να έρθουν. Οι καινούργιοι ας πούμε και αυτοί που λείπουν. Έδωσα αυτό τον τίτλο γιατί η ηχογένεια ουσιαστικά είναι όλος αυτός ο κόσμος που έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα. Μας έχουν βοηθήσει στην ουσία να φτάσουμε ως εδώ», ξεκαθάρισε.

Ο APON, που διανύει το 33ο έτος της ηλικίας του, έχει καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ποπ αισθητική και τις λαϊκές αναφορές, κάτι που φάνηκε κι από τις συνεργασίες του με ονόματα όπως η Ελένη Φουρέιρα και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ένας από τους καλλιτέχνες που δεν έχει συνεργαστεί θα ήθελε να συμβεί, είναι ο Ορφέας Περίδης. «Είναι ένας άνθρωπος που με έχει εμπνεύσει γενικά και τον θαυμάζω πάρα πολύ και σαν δημιουργό και σαν ερμηνευτή» είπε, συμπληρώνοντας ότι θαυμάζει τη μουσική του, τον λόγο... όλα! 

Παρά την επιτυχία του στα social media και ειδικά στο TikTok, παραμένει ένας καλλιτέχνης που προτιμάει να κρατά χαμηλό προφίλ, επιλέγοντας να επικοινωνεί με τον κόσμο κυρίως μέσα από τη δημιουργία.

Στο πλευρό του βρίσκεται σταθερά ο αδερφός του και παραγωγός, Αριστός, στον οποίο και αφιερώνει αυτή τη νέα δουλειά, αναγνωρίζοντας τη σημασία της οικογενειακής στήριξης στην πορεία του. «Στην οικογένειά μου, στον αδερφό μου τον Αριστό που είναι και παραγωγός μου και είμαστε από την αρχή μαζί. Είναι εδώ σήμερα; Εννοείται. Πάντα είναι δίπλα μου σε όλα. Στους συνεργάτες μου και σε όλο τον κόσμο που έχουμε γίνει πλέον μια οικογένεια και μια μεγάλη παρέα και με αγαπάει και με στηρίζει με αυτό τον τρόπο», δήλωσε.

Ο ίδιος δηλώνει έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, υποσχόμενος πολλές εκπλήξεις μέσα από το νέο του single το «Ρεμπέτικο», αλλά και το άλμπουμ «Ηχογένεια».

APON
