APON: Το εντυπωσιακό music video με γνωστό ηθοποιό σε ρόλο - έκπληξη!

Ο APON, ένας από τους πιο επιτυχημένους και viral καλλιτέχνες της γενιάς του, επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό νέο music video για το τραγούδι «Ρεμπέτικο», που κυκλοφορεί από την Panik Records και αναμένεται να τραβήξει έντονα το ενδιαφέρον του κοινού.

Το νέο του κομμάτι μεταφέρεται στις οθόνες μέσα από μια κινηματογραφική οπτικοποίηση ιδιαίτερης αισθητικής, η οποία ταξιδεύει τον θεατή ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, «γεφυρώνοντας» εποχές, ανθρώπους και συναισθήματα.

Στο video clip, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον APON και τον ηθοποιό Θοδωρή Κατσαφάδο σε έναν απρόσμενο ρόλο, ξεδιπλώνεται μέσα από flashback μια ιστορία πάθους που εκτυλίσσεται σε ένα παραδοσιακό πάλκο, παραμένοντας όμως ζωντανή μέσα στον χρόνο και τη μνήμη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο George Mpenioudakis, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει κινηματογραφική αφήγηση και μουσική ταυτότητα, αναδεικνύοντας την ατμόσφαιρα του τραγουδιού.

Το «Ρεμπέτικο», σε μουσική και στίχους του ίδιου του APON και σε σύγχρονη παραγωγή του IAMSTRONG, αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο νέο του album με τίτλο «Ηχογένεια», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Με ήδη τεράστια επιτυχία στις ψηφιακές πλατφόρμες και εκατοντάδες εκατομμύρια streams στο ενεργητικό του, ο APON επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

