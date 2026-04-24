Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»

Όσα αποκάλυψε πρώην σύντροφός του

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου αποκάλυψε ότι υπήρξαν κρίσεις πανικού στη σχέση της με τον Γιάννη Πάριο.
  • Αναφέρθηκε σε περιστατικό όπου φωτογράφοι τους ακολουθούσαν, προκαλώντας άγχος.
  • Η ηθοποιός διατηρεί καλή σχέση με τον Πάριο και έχουν επαφή μέχρι σήμερα.
  • Η σχέση τους, που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια, είχε πολλές παύσεις και επανασυνδέσεις.
  • Η επανασύνδεση το 2018 προκάλεσε αίσθηση, αποδεικνύοντας την αμοιβαία αγάπη τους.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου βρέθηκε στο vidcast του Νίκου Γεωργιάδη, όπου αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Γιάννη Πάριο.

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Δεν έκανα ποτέ σχέση με συνάδελφό μου»

Ανάμεσα σε άλλα, όπως για το bullying που έχει δεχτεί στο θέατρο, η ηθοποιός αποκάλυψε: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο. Ξεπετάγονταν φωτογράφοι από τους θάμνους», είπε στη Huffington Post. 

Σε αυτό το σημείο η ηθοποιός θυμήθηκε ένα συγκεκριμένο περιστατικό με ένα αυτοκίνητο που τους είχε ακολουθήσει από το σπίτι του αγαπημένου της στην Άνω Γλυφάδα μέχρι τον Νέο Βουτζά, όπου ο Γιάννης Πάριος τη συνόδευε σε ένα γύρισμα.

Όπως αποκάλυψε έχει πολύ καλή σχέση με τον τραγουδιστή, με τον οποίο έχουν επαφή ακόμα και σήμερα. Μάλιστα, πρόσφατα της ευχήθηκε για τα γενέθλιά της. 

Ελληνίδα ηθοποιός για τους πρώην συζύγους της: «Ήταν πολύ ανοιχτόμυαλοι»

Θα σκεφτόταν να παντρευτεί τρίτη φορά; Η απάντησή της δεν είναι απόλυτη. «Έχω δεχτεί μεγάλες χαρές στην προσωπική μου ζωή, έχω βρεθεί και στα πατώματα για μεγάλα διαστήματα. Όλοι μας έχουμε πληγωθεί»

Θυμίζουμε ότι η σχέση μεταξύ του Γιάννη Πάριου και της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες της ελληνικής σόουμπιζ, καθώς χαρακτηρίστηκε από μεγάλες παύσεις κι επανασυνδέσεις.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου με τον Γιάννη Πάριο

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου με τον Γιάννη Πάριο από την εποχή που ήταν ζευγάρι/Φωτογραφία NDP

Γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν πριν από περίπου τρεις δεκαετίες. Η σχέση τους ήταν έντονη και κράτησε αρκετά χρόνια, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου να δηλώνει σε μετέπειτα συνεντεύξεις της πως ο τραγουδιστής υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους της ζωής της.

Μετά από πολλά χρόνια χωρισμού, κατά τα οποία και οι δύο προχώρησαν στις ζωές τους, κάνοντας άλλους γάμους ή σχέσεις, το 2018 αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Η είδηση της επανασύνδεσης προκάλεσε αίσθηση, καθώς απέδειξε πως η αμοιβαία αγάπη δεν είχε σβήσει ποτέ. Η σχέση τους κράτησε περίπου έναν χρόνο. 

