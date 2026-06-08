Η «μητέρα των μαχών» συνεχίζεται στο MasterChef, με την κόκκινη και την μπλε μπριγάδα να έχουν εξασφαλίσει από έναν βαθμό η καθεμία.

Ο δρόμος προς τους ημιτελικούς για τα μέλη της νικήτριας μπριγάδας παραμένει μακρύς και ιδιαίτερα απαιτητικός. Ο Γιώργος Δημητριάδης χαρακτήρισε την ήττα στην προηγούμενη δοκιμασία ως ένα δυνατό «χαστούκι» για τους «κόκκινους», το οποίο, όπως είπε, θα τους αφυπνίσει και θα τους βοηθήσει να αποδείξουν τις πραγματικές τους δυνατότητες στη μαγειρική.

Αρχικά, ο Πέτρος αναφέρθηκε στα συναισθήματα που του προκάλεσε η τελευταία νίκη των μπλε με σκορ 3-2 απέναντι στην κόκκινη μπριγάδα. «Ο πόντος αυτός μάς έδωσε λίγη παραπάνω αυτοπεποίθηση», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Γιώργος, ο οποίος σχολίασε: «Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εγώ θα πω καλώς και έγινε το 1-1. Είναι πολύ καλύτερα να τρως τη φάπα σου νωρίς, να ξυπνάς και να έρχεσαι σε εγρήγορση».

MasterChef: Οι δηλώσεις του Γιώργου προκάλεσαν την αντίδραση του Πέτρου

Τότε, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τον ρώτησε: «Γιατί θεωρείς ότι είχατε μπει σε μια διαδικασία μαγειρικής έπαρσης απέναντι στους μπλε; Νιώσατε, δηλαδή, φαβορί;»

Με τον ίδιο να απαντά: «Όχι, σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν φαβορί σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού».

Οι παραπάνω δηλώσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον Πέτρο, ο οποίος διαφώνησε ανοιχτά με τον αντίπαλό του, κάνοντας λόγο για μια διάθεση υπεροχής από πλευράς ορισμένων μελών της κόκκινης μπριγάδας, λόγω της επαγγελματικής τους εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, στο sneak preview που προβλήθηκε από το Breakfast@Star, τον ακούμε να λέει: «Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σίγουρα υπάρχει μια αίσθηση έπαρσης. Είναι μάγειρες που λένε ότι έχουν πάρα πολλή εμπειρία, ότι έχουν δουλέψει σε βραβευμένα εστιατόρια, στο εξωτερικό. Υπάρχουν κάποια άτομα που έχουν αυτό το ύφος, το υπεροπτικό».

Όπως φαίνεται, η κόντρα ανάμεσα στις δύο μπριγάδες κορυφώνεται όσο πλησιάζει η τελική ευθεία του διαγωνισμού, με τις δηλώσεις των παικτών να ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την ένταση λίγο πριν από τις κρίσιμες δοκιμασίες που θα κρίνουν την πρόκριση στους ημιτελικούς.

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