MasterChef: Τάσος vs Μιχάλης Η μονομαχία που έκρινε τον δεύτερο πόντο

Οι κριτές κατέληξαν με ευκολία στον νικητή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μονομαχία Τάσου και Μιχάλη έκρινε τον δεύτερο πόντο του διαγωνισμού, με το σκορ να είναι 2-2.
  • Οι δύο μάγειρες ετοίμασαν σουφλέ σοκολάτας με κρέμα ανγκλέζ, με τον Μιχάλη να παραδίδει πρώτος.
  • Ο Μιχάλης υπερτερούσε σε εμφάνιση και γεύση, κερδίζοντας τον πόντο.
  • Ο Τάσος εξέφρασε απογοήτευση για την αποτυχία του να εκτελέσει σωστά το σουφλέ.
  • Η συνέχεια του διαγωνισμού προμηνύεται συναρπαστική, με τις δύο ομάδες να έχουν μία νίκη η καθεμία.

Μετά από τέσσερις μονομαχίες, το σκορ είχε διαμορφωθεί σε 2-2, με το δίδυμο Τάσος - Μιχάλης να κρίνει το αποτέλεσμα της δεύτερης δοκιμασίας.

MasterChef: Μητέρα των Μαχών: Ποια μπριγάδα πήρε τον πρώτο πόντο;

Οι δύο μάγειρες κλήθηκαν να ετοιμάσουν ένα λαχταριστό σουφλέ σοκολάτας, συνοδευόμενο από μια αρωματική κρέμα ανγκλέζ. Ο Τάσος έχει εκφράσει πολλές φορές την αδυναμία του στα γλυκά, κάτι που φάνηκε και στη συγκεκριμένη δοκιμασία. Ο Μιχάλης είχε από την αρχή σαφές προβάδισμα, με αποτέλεσμα να παραδώσει πρώτος το πιάτο του και να αφήσει στον αντίπαλό του μόλις ενάμιση λεπτό για να ολοκληρώσει τη δική του προσπάθεια.

MasterChef: Η εμφανής διαφορά ανάμεσα στα δύο σουφλέ

MasterChef: Η εμφανής διαφορά ανάμεσα στα δύο σουφλέ

Το σουφλέ του Μιχάλη, αν και ελαφρώς πιο ρευστό, υπερτερούσε ξεκάθαρα τόσο σε εμφάνιση όσο και σε γεύση. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο πόντος κατέληξε στον αρχηγό της μπλε μπριγάδας, με το έργο των κριτών να αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύκολο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ο Τάσος δε δίστασε να ασκήσει σκληρή κριτική στον εαυτό του, τονίζοντας πως είναι ανεπίτρεπτο, στο επίπεδο που έχει φτάσει, να μην μπορεί να εκτελέσει σωστά ένα τόσο κλασικό γλυκό.

MasterChef: «Μόνο ένα πιάτο μου άρεσε» - Δείτε το trailer της Δευτέρας 8/6

«Είναι ντροπή να μην μπορείς να βγάλεις ένα σουφλέ», είπε με εμφανή απογοήτευση και εκνευρισμό.

Όσο κι αν οι συμπαίκτες του προσπαθούσαν να του αλλάξουν τη διάθεση, εκείνος συνέχισε να είναι ιδιαίτερα αυστηρός με τον εαυτό του.

MasterChef: Ο Τάσος τα έβαλε με τον εαυτό του

MasterChef: Ο Τάσος τα έβαλε με τον εαυτό του

«Δεν απογοήτευσα μόνο αυτούς. Απογοήτευσα και τον εαυτό μου. Δεν μπορούσα να βγάλω μια ανγκλέζ και ένα σουφλέ. Έχω μοχθήσει τόσο πολύ μέσα στον διαγωνισμό για να φτάσω μέχρι την πεντάδα και δεν μπορώ να βγάλω ένα σουφλέ», δήλωσε.

Μετά από δύο δοκιμασίες, η κόκκινη και η μπλε μπριγάδα έχουν πετύχει από μία νίκη η καθεμία, με τη συνέχεια της «Μητέρας των Μαχών» να προμηνύεται συναρπαστική, καθώς τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη.

«Δεν χάθηκε τίποτα. Ίσως είναι και καλύτερα έτσι. Είναι καλό πού και πού να τρως τα χαστούκια σου», σημείωσε ο Γιώργος.

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