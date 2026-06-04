MasterChef: Μητέρα των Μαχών: Ποια μπριγάδα πήρε τον πρώτο πόντο;

Η πρώτη δοκιμάσια είχε ξεκάθαρο νικητή!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.06.26 , 22:50 Φιλική «ματσάρα» στη Στοκχόλμη: Η Ελλάδα πήρε την ισοπαλία
04.06.26 , 22:49 Ο Ζελένσκι καλεί σε συνάντηση τον Πούτιν, ζητώντας «κατάπαυση του πυρός»
04.06.26 , 22:42 Αγνώριστος ο Γιώργος Παπαδόπουλος – Η φωτογραφία με ξυρισμένο κεφάλι
04.06.26 , 22:38 ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε με βούλευμα ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω...»
04.06.26 , 22:31 Νίκος Μέλλος: Εμφανίστηκε με πατερίτσες στο Στούντιο 4 - Τι συνέβη;
04.06.26 , 22:19 «Σ’ αγαπώ»: Η δημόσια εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου στον Ετεοκλή Παύλου
04.06.26 , 22:18 Κλήρωση Τζόκερ 4/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
04.06.26 , 22:10 Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
04.06.26 , 22:07 Καλλιθέα: Άγρια Συμπλοκή Μέρα Μεσημέρι - Τον Χτύπησε Με Ρόπαλο Και Κλωτσιές
04.06.26 , 21:50 Προφυλακίστηκε γνωστός τραγουδιστής για αποπλάνηση ανήλικης στη Σύρο
04.06.26 , 21:48 Μητσοτάκης κατά Τσίπρα: Αναβιώνει το δίπολο των εκλογών του 2023:
04.06.26 , 21:36 PEUGEOT: 100 χρόνια ιστορίας στις 24 ΩΡΕΣ του LE MANS
04.06.26 , 21:28 Κωστοπούλου - Μέντγουελ: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους
04.06.26 , 21:24 Παπαρίζου: «Χωρίς εσένα, δε θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο»
04.06.26 , 21:20 MasterChef: Οι παίκτες ορίζουν μόνοι τους τον χρόνο μαγειρικής τους
«Όλα ξεκίνησαν από πόνο στο πόδι»: Συγκινεί ο Σάββας που πάσχει από ALS
Προφυλακίστηκε γνωστός τραγουδιστής για αποπλάνηση ανήλικης στη Σύρο
Γιώργος Δημητριάδης: Το προσωπικό «στοίχημα» και η επιστροφή στο MasterChef
Σαμ Μπεκίρη: H καταγωγή, τα ταξίδια και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Κωστοπούλου - Μέντγουελ: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Λένα Μποζάκη: Από το τμήμα Φυσικής... στο νηπιαγωγείο του «Μπαμπά σ' αγαπώ»
Market Pass: Ποιοι θα το πάρουν και πότε ξεκινάει
Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόκκινη μπριγάδα κέρδισε την πρώτη δοκιμασία της «μητέρας των μαχών» με 3-1.
  • Οι κόκκινοι νίκησαν σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες, ενώ οι μπλε κέρδισαν μόνο στην κατηγορία amuse-bouche.
  • Ο Πάνος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία της ομάδας του και την εμπιστοσύνη που του έδειξαν.
  • Ο Μιχάλης από την μπλε μπριγάδα δήλωσε ότι παραμένουν αισιόδοξοι και επικεντρώνονται στην επόμενη δοκιμασία.

Η πρώτη δοκιμασία της «μητέρας των μαχών» είχε ξεκάθαρο νικητή!

Οι δύο μπριγάδες κλήθηκαν να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο μενού τεσσάρων πιάτων, αποτελούμενο από μία amuse-bouche, ένα ορεκτικό, ένα κυρίως πιάτο και ένα γλυκό.

Όπως ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, η κόκκινη μπριγάδα επικράτησε στις τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες, εξασφαλίζοντας τον πολύτιμο πρώτο πόντο στη μεγάλη αναμέτρηση. Η μπλε μπριγάδα κατάφερε να κερδίσει μόνο στην κατηγορία της amuse-bouche, όπου βασικό υλικό ήταν η πέτσα κοτόπουλου.

MasterChef: Νίκη κατά κράτος της κόκκινης μπριγάδας στην πρώτη δοκιμασία της «μητέρας των μαχών»

MasterChef: Νίκη κατά κράτος της κόκκινης μπριγάδας στην πρώτη δοκιμασία της «μητέρας των μαχών»

Ο Πάνος δεν έκρυψε τη χαρά και την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, τονίζοντας πως οι «κόκκινοι» κατάφεραν να αποτυπώσουν με επιτυχία τις ιδέες του στα πιάτα που παρουσίασαν.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε. Ήταν δύσκολο να δημιουργήσω τέσσερα πιάτα με τέσσερα υλικά. Η ομάδα μου με εμπιστεύτηκε και είμαι χαρούμενος που μπαίνουμε με το δεξί στη “μητέρα των μαχών”. Είναι ωραίο συναίσθημα, γιατί πρόκειται για πιάτα που σχεδίασα εγώ και τα παιδιά τα εκτέλεσαν εξαιρετικά. Το γουστάρω! Το πήραμε και με 3-1, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος», δήλωσε εμφανώς ενθουσιασμένος.

Από την άλλη πλευρά, ο Μιχάλης γνωρίζει πως τίποτα δεν έχει ακόμη κριθεί και ήδη στρέφει το βλέμμα του στην επόμενη δοκιμασία, την οποία η μπλε μπριγάδα καλείται να κερδίσει ώστε να επαναφέρει την ισορροπία.

«Εντάξει, δεν το βάζουμε κάτω. Προχωράμε μπροστά. Κρατάμε το κεφάλι ψηλά και πάμε στην επόμενη δοκιμασία για να πάρουμε τη νίκη και να κάνουμε το 1-1», τόνισε με αποφασιστικότητα.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top