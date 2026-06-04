Η πρώτη δοκιμασία της «μητέρας των μαχών» είχε ξεκάθαρο νικητή!

Οι δύο μπριγάδες κλήθηκαν να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο μενού τεσσάρων πιάτων, αποτελούμενο από μία amuse-bouche, ένα ορεκτικό, ένα κυρίως πιάτο και ένα γλυκό.

Όπως ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, η κόκκινη μπριγάδα επικράτησε στις τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες, εξασφαλίζοντας τον πολύτιμο πρώτο πόντο στη μεγάλη αναμέτρηση. Η μπλε μπριγάδα κατάφερε να κερδίσει μόνο στην κατηγορία της amuse-bouche, όπου βασικό υλικό ήταν η πέτσα κοτόπουλου.

MasterChef: Νίκη κατά κράτος της κόκκινης μπριγάδας στην πρώτη δοκιμασία της «μητέρας των μαχών»

Ο Πάνος δεν έκρυψε τη χαρά και την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, τονίζοντας πως οι «κόκκινοι» κατάφεραν να αποτυπώσουν με επιτυχία τις ιδέες του στα πιάτα που παρουσίασαν.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε. Ήταν δύσκολο να δημιουργήσω τέσσερα πιάτα με τέσσερα υλικά. Η ομάδα μου με εμπιστεύτηκε και είμαι χαρούμενος που μπαίνουμε με το δεξί στη “μητέρα των μαχών”. Είναι ωραίο συναίσθημα, γιατί πρόκειται για πιάτα που σχεδίασα εγώ και τα παιδιά τα εκτέλεσαν εξαιρετικά. Το γουστάρω! Το πήραμε και με 3-1, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος», δήλωσε εμφανώς ενθουσιασμένος.

Από την άλλη πλευρά, ο Μιχάλης γνωρίζει πως τίποτα δεν έχει ακόμη κριθεί και ήδη στρέφει το βλέμμα του στην επόμενη δοκιμασία, την οποία η μπλε μπριγάδα καλείται να κερδίσει ώστε να επαναφέρει την ισορροπία.

«Εντάξει, δεν το βάζουμε κάτω. Προχωράμε μπροστά. Κρατάμε το κεφάλι ψηλά και πάμε στην επόμενη δοκιμασία για να πάρουμε τη νίκη και να κάνουμε το 1-1», τόνισε με αποφασιστικότητα.

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