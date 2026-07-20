Το LINGO, το παιχνίδι-«μανία» σε 18 χώρες, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στην οθόνη του Star!

Στο trailer που μόλις κυκλοφόρησε, ο παρουσιαστής του παγκόσμιου τηλεοπτικού φαινομένου, Νίκος Μουτσινάς, μπαίνει σε μια καφετέρια, με τους baristas, αλλά κι έναν γλυκύτατο θαμώνα να τον... προκαλούν να παίξει LINGO.

Το LINGO έγινε μανία και στην Ελλάδα!

Ο Νίκος Μουτσινάς ενδίδει στις πιέσεις τους και μετά από έναν γρήγορο γύρο, ετοιμάζεται να φύγει. «Τι, δεν θα παίξουμε άλλο;» τον ρωτάει ο κύριος που διαβάζει εφημερίδα στην καρέκλα του, με τον ίδιο να επιστρέφει και να ζητά από την κοπέλα πίσω από τον πάγκο να βρει μία λέξη που ξεκινά από Ν και αποτελείται από έξι γράμματα.

Εκείνη προσπαθεί τρεις φορές να βρει τη σωστή λέξη, αλλά δεν τα καταφέρνει, με τον Νίκο Μουτσινά να κοιτάζει την κάμερα και να λέει «LINGO, παίζεται και όταν λείπει» και να προσθέτει: «Δε σας έλειψε LI(N)GO;».

LINGO: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Star!

Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.



Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη!



Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της.



Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.