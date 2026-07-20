Όλοι παίζουν LINGO - Δείτε το διασκεδαστικό trailer με τον Νίκο Μουτσίνα

«Δε σας έλειψε LI(N)GO;»

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LINGO: Δείτε το trailer που μόλις κυκλοφόρησε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το LINGO είναι ένα δημοφιλές παιχνίδι λέξεων που προβάλλεται στο Star με παρουσιαστή τον Νίκο Μουτσινά.
  • Στο νέο trailer, ο Μουτσινάς προκαλείται να παίξει LINGO σε καφετέρια, ενθουσιάζοντας τους θαμώνες.
  • Το παιχνίδι συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας μεγάλα χρηματικά έπαθλα.
  • Οι ομάδες ανταγωνίζονται για να βρουν λέξεις και να κερδίσουν, με αυξανόμενη δυσκολία και δυνατότητα παρέμβασης.
  • Η ομάδα με τα περισσότερα χρήματα προκρίνεται στον Τελικό για να διπλασιάσει τα κέρδη της.

Το LINGO, το παιχνίδι-«μανία» σε 18 χώρες, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στην οθόνη του Star!

Στο trailer που μόλις κυκλοφόρησε, ο παρουσιαστής του παγκόσμιου τηλεοπτικού φαινομένου, Νίκος Μουτσινάς, μπαίνει σε μια καφετέρια, με τους baristas, αλλά κι έναν γλυκύτατο θαμώνα να τον... προκαλούν να παίξει LINGO.

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Το LINGO έγινε μανία και στην Ελλάδα!

Το LINGO έγινε μανία και στην Ελλάδα!

Ο Νίκος Μουτσινάς ενδίδει στις πιέσεις τους και μετά από έναν γρήγορο γύρο, ετοιμάζεται να φύγει. «Τι, δεν θα παίξουμε άλλο;» τον ρωτάει ο κύριος που διαβάζει εφημερίδα στην καρέκλα του, με τον ίδιο να επιστρέφει και να ζητά από την κοπέλα πίσω από τον πάγκο να βρει μία λέξη που ξεκινά από Ν και αποτελείται από έξι γράμματα.

Νίκος Μουτσινάς - Μαρία Ηλιάκη: Το reunion και η απρόσμενη συνάντησή τους

Εκείνη προσπαθεί τρεις φορές να βρει τη σωστή λέξη, αλλά δεν τα καταφέρνει, με τον Νίκο Μουτσινά να κοιτάζει την κάμερα και να λέει «LINGO, παίζεται και όταν λείπει» και να προσθέτει: «Δε σας έλειψε LI(N)GO;».

LINGO: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Star!

LINGO: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Star!

Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη!

Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της.

Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.

 

 

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LINGO
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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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