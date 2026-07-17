Στον αέρα το πρώτο teaser για το νέο «Στούντιο 4»

Στο δυναμικό της ΕΡΤ ανήκουν κι επίσημα η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος, σε μία από τις πιο δυνατές μεταγραφές των τελευταίων χρόνων.

Οι παρουσιαστές ετοιμάζονται να μεταφέρουν τη ραδιοφωνική τους χημεία στη μικρή οθόνη, αναλαμβάνοντας τα ηνία του «Στούντιο 4», που μέχρι πρότινος παρουσίαζαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες έχει δοθεί στη δημοσιότητα το πρώτο teaser, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων. Σε αυτό, βλέπουμε το νέο τηλεοπτικό δίδυμο της ΕΡΤ να βρίσκεται μέσα σε ένα μουσείο και να κοιτάζει με γυρισμένη πλάτη διάφορα έργα τέχνης.

Κι επίσημα στο δυναμικό της ΕΡΤ η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος!

Οι δύο παρουσιαστές έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πρόκληση, καθώς καλούνται να διαχειριστούν ένα ήδη επιτυχημένο τηλεοπτικό project, δίνοντάς του το δικό τους προσωπικό στίγμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα στο zappit, η προετοιμασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Ειρήνη Αρβανίτη να αναλαμβάνει την αρχισυνταξία της εκπομπής και μια ομάδα δημοσιογράφων να πλαισιώνει το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Κορδώνης, ο οποίος θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο.

Με βάση τον σχεδιασμό της ΕΡΤ, η πρεμιέρα του ανανεωμένου «Στούντιο 4» προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την αγαπημένη απογευματινή εκπομπή.