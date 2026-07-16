GNTM 4 Ζενεβιέβ: «Τα έκανες όλα λάθος στο casting»

H Χριστιάνα δήλωσε συμμετοχή στο GNTM 4, το 2021 και εμφανίστηκε μπροστά στους κριτές θεωρώντας πως έχει όλα τα προσόντα ενός μοντέλου.

Xριστιάννα GNTM

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Η διαγωνιζόμενη είχε κάνει πασαρέλα φορώντας λευκό μπικίνι, και η Ζενεβιέβ Μαζαρί διαπίστωσε πως ακόμα και χωρίς τα ψηλά τακούνια το περπάτημα της διαγωνιζόμενης δεν έχει διορθωθεί.

Χριστιάννα GNTM

Παράλληλα ο Δημήτρης Σκουλός ζήτησε ένα μαντιλάκι ντεμακιγιάζ για να το δώσει στη Χριστιάνα προκειμένου να ξεβαφτεί.

«Είσαι πολύ μικρή και τα έχεις κάνει όλα λάθος στο casting» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζενεβιέβ με τον Δημήτρη Σκουλό να αναφέρει πως στην ηλικία των 18 ετών που είναι η Ελευθερία, αναζητούν μία φρεσκάδα.

«Εσύ κατάφερες να τη χαλάσεις αυτή τη φρεσκάδα» ανέφερε ο Έλληνας φωτογράφος μόδας.

Η Χριστιάνα μετά την κριτική ανέφερε πως την έριξε συναισθηματικά που την απέρριψαν από την audition και δεν κατάφερε τελικά να μπει στο σπίτι του GNTM.

Χριστιάνα GNTM 4

Το GNTM επιστρέφει στο Star πιο σύγχρονο, πιο απαιτητικό και πιο fashion από ποτέ. Ο διαγωνισμός που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης ανοίγει έναν νέο κύκλο, αναζητώντας τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν, όχι μόνο για την εικόνα τους, αλλά και για την προσωπικότητα, την πειθαρχία και τη μοναδική τους ταυτότητα.

Στον νέο κύκλο του GNTM, μια δυνατή ομάδα ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της δημιουργίας αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να αξιολογήσει τη νέα γενιά models. Στην παρέα προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα, φέρνοντας τη δική της ξεχωριστή ενέργεια στην κριτική επιτροπή.



Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο GNTM σε έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής. Με σημαντική πορεία στις διεθνείς πασαρέλες και βαθιά γνώση του χώρου, φέρνει τη δική της σύγχρονη ματιά και την εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι απαιτεί πραγματικά η βιομηχανία της μόδας σήμερα.

Στην κριτική επιτροπή του GNTM επιστρέφει ο Άγγελος Μπράτης, με την υψηλή αισθητική και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν,

o Λάκης Γαβαλάς, φέρνοντας τη δική του ξεχωριστή αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director ενώ στην παρέα προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα, φέρνοντας τη δική της ξεχωριστή ενέργεια στην κριτική επιτροπή.