Κομισιόν: Ενίσχυση 41 εκατ. ευρώ σε ελληνικές γεωργικές επιχειρήσεις

Εγκρίθηκαν μέτρα στήριξης λόγω του αυξημένου κόστους λιπασμάτων

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Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία Pexels
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κομισιόν ενέκρινε καθεστώς ενισχύσεων 41 εκατ. ευρώ για ελληνικές γεωργικές επιχειρήσεις λόγω αυξημένων τιμών λιπασμάτων.
  • Η ενίσχυση καλύπτει το 15% του κόστους αγοράς λιπασμάτων από 15 Μαρτίου έως 31 Αυγούστου 2026.
  • Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης είναι 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο.
  • Η έγκριση βασίζεται στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και το METSAF.
  • Το καθεστώς αποσκοπεί στη στήριξη της ανάπτυξης της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 41 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των γεωργικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές λιπασμάτων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF), το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026.

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Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς ύψους 41 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το καθεστώς αποσκοπεί στον μετριασμό των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών των λιπασμάτων.

Η ενίσχυση θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Η ενίσχυση καλύπτει το 15% του συνολικού κόστους για την αγορά λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου 2026 έως τις 31 Αυγούστου 2026. Το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης είναι 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

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Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς και των ενοτήτων 1 και 2.1 του METSAF. 

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Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς συνάδει με τους όρους που καθορίζονται στο METSAF. Ειδικότερα, οι ενισχύσεις θα χορηγούνται βάσει καθεστώτος με σαφή εκτιμώμενο προϋπολογισμό και θα αποσκοπούν στην προσωρινή στήριξη της ανάπτυξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας και δεν αλλοιώνει τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

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