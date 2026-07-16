Άργος: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς

Σε λευκό φέρετρο η σορός του

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Πηγή: argolikeseidiseis.gr
Βίντεο από το βράδυ που σημειώθηκε η δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή / Βίντεο αρχείου από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κηδεία του 20χρονου Θοδωρή που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος, σε κλίμα θλίψης.
  • Ο Θοδωρής, με αυτισμό, πυροβολήθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς στις 8 Ιουλίου.
  • Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 21 φορές, τραυματίζοντας τον θανάσιμα, και συνελήφθησαν.
  • Η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικοδήμου στην Αγία Τριάδα - Μέρμπακα.
  • Αναμένονται αποτελέσματα βαλλιστικής εξέτασης για τις συνθήκες του πυροβολισμού.

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης έγινε η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς στο Άργος

Άργος: Ο ένας αστυνομικός παραδέχεται ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συγγενείς του αδικοχαμένου νεαρού που ήταν στο φάσμα του αυτισμού είπαν το τελευταίο «αντίο» το πρωί της Πέμπτης στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού. 

Άργος: Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική για τον θάνατο του 20χρονου

Άργος

Φωτογραφίες argolikieseidiseis.gr

Κηδεία Άργος

Κηδεία 20χρονου που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος

Άργος: Η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή

Η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικοδήμου στην περιοχή της Αγίας Τριάδος - Μέρμπακα στο Δήμο Ναυπλιέων. 

Άργος: Το χρονικό της δολοφονίας του 20χρονου Θοδωρή 

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου στην περιοχή Πυργέλα, όταν ο 20χρονος Θοδωρής δε συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών της ΟΠΚΕ. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ακολούθησε άγρια καταδίωξή του από τους δύο αστυνομικούς. Όταν τελικά σταμάτησε και κατέβηκε από το όχημα που οδηγούσε επιχείρησε να σκαρφαλώσει μια μάντρα για να διαφύγει. 

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 21 φορές, τραυματίζοντάς τον στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα από τα βαρύτατα τραύματά του.  

Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το εάν πυροβόλισαν σε ευθεία βολή ή υπήρξε εξωστρακισμός σφαιρών.  

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