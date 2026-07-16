Βίντεο από το βράδυ που σημειώθηκε η δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή / Βίντεο αρχείου από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης έγινε η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς στο Άργος.

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συγγενείς του αδικοχαμένου νεαρού που ήταν στο φάσμα του αυτισμού είπαν το τελευταίο «αντίο» το πρωί της Πέμπτης στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού.

Η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικοδήμου στην περιοχή της Αγίας Τριάδος - Μέρμπακα στο Δήμο Ναυπλιέων.

Άργος: Το χρονικό της δολοφονίας του 20χρονου Θοδωρή

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου στην περιοχή Πυργέλα, όταν ο 20χρονος Θοδωρής δε συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ακολούθησε άγρια καταδίωξή του από τους δύο αστυνομικούς. Όταν τελικά σταμάτησε και κατέβηκε από το όχημα που οδηγούσε επιχείρησε να σκαρφαλώσει μια μάντρα για να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 21 φορές, τραυματίζοντάς τον στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα από τα βαρύτατα τραύματά του.

Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το εάν πυροβόλισαν σε ευθεία βολή ή υπήρξε εξωστρακισμός σφαιρών.