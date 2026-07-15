Συναγερμός για την εξαφάνιση της 22χρονης Αντιγόνης

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 22χρονης από την περιοχή των Ελληνορώσων.

Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε Missing Alert με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της και της φωτογραφίας της, μετά από αίτημα της οικογένειάς της, καθώς η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Πρόκειται για την Μωραϊτίνη Αντιγόνη με ύψος 1.68 μ. και βάρος 57 κιλά. Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια και την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κοντό μπλουζάκι, μαύρο παντελόνι και μαύρα και μωβ ορειβατικά μποτάκια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.