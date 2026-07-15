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Συνελήφθη και κρατείται ο πατέρας

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Πηγή: Φωτογραφία με χρήση ΑΙ
Κύπρος: Οικογενειακή Τραγωδία Με Νεκρό Ένα 3χρονο Παιδί
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Μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σε ξενοδοχείο της Κύπρου, όπου ένα 3χρονο αγοράκι έπεσε από τον τέταρτο όροφο και έχασε τη ζωή του. 

Σύμφωνα με την Daily Mail το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην παραθαλάσσια περιοχή Χλώρακα κοντά στην Πάφο το απόγευμα της Κυριακής. 

Ένας Βρετανός πατέρας φέρεται να έπαιζε με το τρίχρονο παιδί του και να το κουνούσε από τη μια πλευρά στην άλλη κοντά στο παράθυρο του δωματίου τους στον τέταρτο όροφο. Σύμφωνα με την υπό διερεύνηση εκδοχή, το παιδί φέρεται να γλίστρησε από την αγκαλιά του πατέρα του και να έπεσε από το ανοιχτό παράθυρο, καταλήγοντας στη βεράντα του ξενοδοχείου στον πρώτο όροφο. 

Οι αρχές εξετάζουν αν ένα τμήμα του παραθύρου είχε παραμείνει ανοιχτό χωρίς να το έχει αντιληφθεί ο πατέρας.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρά κρανιακά τραύματα και πολλαπλές κακώσεις στο σώμα και σε ζωτικά όργανα. 

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης και το ενδεχόμενο ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού να είχαν βγει από τα δωμάτιά τους και να περίμεναν το ασανσέρ για να κατέβουν για δείπνο, όταν συνέβη η τραγωδία.

Ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη και το πρωί της Δευτέρας παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν συντετριμμένος και ξέσπασε σε κλάματα. 

Η συνεδρίαση χρειάστηκε να διακοπεί προσωρινά, καθώς ο 37χρονος δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη συναισθηματική του κατάσταση. Η αστυνομία ζήτησε την οκταήμερη κράτησή του, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε νεκροτομή στη σορό του παιδιού, ενώ ο πατέρας υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες ήταν αρνητικές. 

Σύμφωνα με τη Daily Mail το ζευγάρι είχε μαζί του ένα ακόμη παιδί, την πεντάχρονη κόρη τους, η οποία βρισκόταν μαζί τους τη στιγμή του περιστατικού.

Η αστυνομία έχει λάβει μέχρι στιγμής πέντε καταθέσεις στο πλαίσιο της έρευνας.

Σε περίπτωση που απαγγελθούν κατηγορίες και υπάρξει καταδίκη, ο πατέρας αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τέσσερα έτη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, δήλωσε ότι ο πατέρας ενδέχεται να αφεθεί ελεύθερος νωρίτερα, εφόσον ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

Ο πατέρας, η σύζυγός του και η πεντάχρονη κόρη τους βρίσκονταν στην πρώτη ημέρα των διακοπών τους μαζί με τους παππούδες του παιδιού. Η οικογένεια επρόκειτο να παραμείνει στην Κύπρο έως τις 25 Ιουλίου.

Κύπρος: Εξετάζεται η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου

Παράλληλα η αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρίχρονο παιδί έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ποινικολόγος Ανδρέας Χρήστου ανέφερε ότι το ενδεχόμενο ευθύνης από την πλευρά του ξενοδοχείου θα πρέπει να καθοριστεί μέσα από την αστυνομική έρευνα.

Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι αρχές θα πρέπει να εξετάσουν αν υπήρχαν επαρκή μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση ενός μικρού παιδιού στο παράθυρο.

«Αν όχι, τότε ευθύνη μπορεί να αναζητηθεί και από τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου ή από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που τελικά άφησαν το παράθυρο ανοιχτό», ανέφερε.

Πρόσθεσε τέλος ότι «υπάρχει υποχρέωση να εξεταστεί και αυτό» και πως θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής έρευνα.

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