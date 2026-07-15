Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Το τρυφερό στιγμιότυπο από την παραλία

Το full in love ζευγάρι απολαμβάνει το καλοκαίρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.07.26 , 09:44 Έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού
15.07.26 , 09:25 Δέσποινα Βανδή: To απόλυτο pyjama chic look για shopping στην Αθήνα
15.07.26 , 09:05 Αλέξης Γεωργούλης: «Η ερωτική απογοήτευση κράτησε τρία χρόνια»
15.07.26 , 09:05 Renault Twingo: Πρώτη γνωριμία με το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
15.07.26 , 09:03 Τζιάνι Βερσάτσε: Δολοφονήθηκε από έναν ζιγκολό serial killer!
15.07.26 , 08:51 Αγνοείται άνδρας στον Θερμαϊκό - Ανατράπηκε το σκάφος του
15.07.26 , 08:50 Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Το τρυφερό στιγμιότυπο από την παραλία
15.07.26 , 08:24 Γιώργος Ματαράγκας: «Με στενοχώρησαν που έγραψαν ότι πεθαίνω»
15.07.26 , 08:11 Πειραιάς: «Το κορίτσι μου το έχασα», φώναζε η μητέρα της 24χρονης
15.07.26 , 07:40 Τροχαίο Αγία Παρασκευή: Νεκρός 20χρονος διανομέας
15.07.26 , 07:29 Μουντιάλ: Η Ισπανία «τρέχει» για τελικό - Κέρδισε 0-2 τη Γαλλία
15.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Ιουλίου
14.07.26 , 23:59 Βαλαβάνη: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα που σχεδίασε για τη βάφτιση του γιου της
14.07.26 , 22:47 Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Διασκέδασαν στον Σάκη Ρουβά
14.07.26 , 22:36 Ενεργοποιήθηκαν οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων σε βενζίνη και πετρέλαιο
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του
Πειραιάς: «Το κορίτσι μου το έχασα», φώναζε η μητέρα της 24χρονης
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
Ελένης Σακκά: To bridal look & το γλέντι του γάμου της στην Άρτα
ΔΥΠΑ: 8.000 θέσεις για ανέργους στο Δημόσιο
Τροχαίο Αγία Παρασκευή: Νεκρός 20χρονος διανομέας
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σε ρόλο... μάστορα στο σπίτι της Ρίας Ελληνίδου
Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Το τρυφερό στιγμιότυπο από την παραλία
Ζήνα Κουτσελίνη: Η chic εμφάνιση στην Αντίπαρο και η selfie με την Έμμα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χαλαρώνουν στο τζακούζι του σπιτιού τους

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία πολύ όμορφη περίοδο της ζωής τους διανύουν η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, καθώς είναι full in love και απολαμβάνουν μαζί το φετινό καλοκαίρι.

Το ζευγάρι-που στην αρχή έκρυβε τη σχέση του - πλέον μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμιότυπα και εικόνες από τις διακοπές τους σε ελληνικούς προορισμούς, αλλά και την καθημερινότητά τους στην Αθήνα και το σπίτι τους.

Έτσι και χθες, το γνωστό μοντέλο προχώρησε σε μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου, ο Αλεξάνδρου δημοσίευσε ένα Instagram story στο οποίο ποζάρουν με τη Ρία χαμογελαστοί φορώντας τα μαγιό τους.

Η Ρία Ελληνίδου φόρεσε για το μπάνιο τους ένα κίτρινο μπικίνι, ενώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται να γέρνει ελαφρώς το κεφάλι του προς το μέρος της και να χαμογελάει πλατιά.

Δες την ανάρτηση:

αλεξανδρου ρια

Το ζευγάρι, αν και αρχικά προσπάθησε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τη σχέση τους, πλέον μοιράζονται συχνά κοινές τους στιγμές με τους ακόλουθούς τους.

Στις 18 Μαΐου μάλιστα, δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο από τον εορτασμό των γενεθλίων τους και τις εντυπωσιακές τους, matchy - matchy τούρτες που είχαν, καθώς γιορτάζουν με μία μόλις ημέρα διαφορά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού
Celebrities & Gossip Νεα
Έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού
Βανδή: Παραδίδει μαθήματα street style με το απόλυτο pyjama chic look της
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: To απόλυτο pyjama chic look για shopping στην Αθήνα
Γεωργούλης: «Η ερωτική απογοήτευση κράτησε τρία χρόνια»
Celebrities & Gossip Νεα
Αλέξης Γεωργούλης: «Η ερωτική απογοήτευση κράτησε τρία χρόνια»
Γιώργος Ματαράγκας
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Ματαράγκας: «Με στενοχώρησαν που έγραψαν ότι πεθαίνω»
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Βαλαβάνη: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα που σχεδίασε για τη βάφτιση του γιου της
Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Διασκέδασαν στον Σάκη Ρουβά
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Απόκαλυψε τον λόγο που τη «διώχνουν» όλοι οι ψυχολόγοι
Μπάγια Αντωνοπούλου - Νίκος Κώτσης
Celebrities & Gossip Νεα
Μπάγια Αντωνοπούλου: Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Celebrities & Gossip Νεα
Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top