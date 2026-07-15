Μία πολύ όμορφη περίοδο της ζωής τους διανύουν η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, καθώς είναι full in love και απολαμβάνουν μαζί το φετινό καλοκαίρι.

Το ζευγάρι-που στην αρχή έκρυβε τη σχέση του - πλέον μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμιότυπα και εικόνες από τις διακοπές τους σε ελληνικούς προορισμούς, αλλά και την καθημερινότητά τους στην Αθήνα και το σπίτι τους.

Έτσι και χθες, το γνωστό μοντέλο προχώρησε σε μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου, ο Αλεξάνδρου δημοσίευσε ένα Instagram story στο οποίο ποζάρουν με τη Ρία χαμογελαστοί φορώντας τα μαγιό τους.

Η Ρία Ελληνίδου φόρεσε για το μπάνιο τους ένα κίτρινο μπικίνι, ενώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται να γέρνει ελαφρώς το κεφάλι του προς το μέρος της και να χαμογελάει πλατιά.

Δες την ανάρτηση:

Το ζευγάρι, αν και αρχικά προσπάθησε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τη σχέση τους, πλέον μοιράζονται συχνά κοινές τους στιγμές με τους ακόλουθούς τους.

Στις 18 Μαΐου μάλιστα, δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο από τον εορτασμό των γενεθλίων τους και τις εντυπωσιακές τους, matchy - matchy τούρτες που είχαν, καθώς γιορτάζουν με μία μόλις ημέρα διαφορά.