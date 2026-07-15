Ο Γιώργος Ματαράγκας νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εμφραγμάτων, έπειτα από ελαφρύ έμφραγμα που υπέστη την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο ηθοποιός πήγε στο νοσοκομείο την επόμενη ημέρα για εξετάσεις, αφού είχε ενημερώσει τους δικούς του ανθρώπους, και οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν την άμεση εισαγωγή του.

Την Τρίτη 14 Ιουλίου, μίλησε στη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη και τα Παραπολιτικά για την κατάσταση της υγείας του. Παράλληλα, εξέφρασε τη στενοχώρια και την ενόχλησή του για δημοσιεύματα που, όπως είπε, παρουσίαζαν την κατάστασή του ως πολύ πιο σοβαρή.

Ο Γιώργος Ματαράγκας με τον συνάδελφό του, Σταύρο Νικολαΐδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο ηθοποιός συνέδεσε την περιπέτεια της υγείας του με την έντονη επαγγελματική δραστηριότητα των τελευταίων μηνών. Κατά τη χειμερινή περίοδο είχε ανεβάσει περίπου πέντε θεατρικά έργα, ενώ δίδασκε υποκριτική στα ΙΕΚ.

«Είχα κουραστεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Ανέβασα τον χειμώνα περίπου πέντε θεατρικά έργα, ταυτόχρονα δίδασκα υποκριτική στα ΙΕΚ και τις προηγούμενες ημέρες ένιωσα αφυδάτωση και πόνο στο στήθος. Πήγα στο νοσοκομείο, με είδαν και μου είπαν: “Ευτυχώς, δεν έχει γίνει μεγάλη ζημιά”. Ήταν ένα ελαφρύ έμφραγμα. Έχω κάτσει κάποιες ημέρες στο νοσοκομείο για να ξεκουραστώ», δήλωσε αρχικά.

Η αντίδραση του Γιώργου Ματαράγκα στα δημοσιεύματα

Ο Γιώργος Ματαράγκας ανέφερε ότι οι αναφορές πως η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο τον στενοχώρησαν και, όπως υποστήριξε, επηρέασαν τη δουλειά του, καθώς δήμοι εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη διοργάνωση παραστάσεων.

«Με στενοχώρησαν που έγραψαν ότι πεθαίνω, ότι «τον χάνουμε από ώρα σε ώρα». Γράφανε του κεφαλιού τους και τώρα, που περνούν οι ημέρες, λένε οι δήμοι: «Πώς θα τον πάρουμε για παράσταση, αφού πεθαίνει; Μου έκαναν ζημιά στη δουλειά μου και με στενοχώρησαν όσο δεν φαντάζεσαι», εξομολογήθηκε.

Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν αντιδρά στην περίπτωση που ο ρόλος του σε καλοκαιρινή παράσταση δοθεί σε άλλον καλλιτέχνη. Ζήτησε, ωστόσο, να μη θιγεί επαγγελματικά εξαιτίας των αναφορών για την υγεία του.

Ο Γιώργος Ματαράγκας στη σκηνή το 2021 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Δηλαδή, αν κάποιος το καλοκαίρι παίξει τον δικό μου ρόλο και τον παίξει καταπληκτικά και δεν είμαι εγώ, είναι όμως όλος ο θίασος, πού είναι το κακό, από τη στιγμή που είναι καταπληκτική η παράσταση; Το μόνο που ζητώ είναι να μη με θίξουν επαγγελματικά. Εκεί θα είμαι αμείλικτος. Η ζημιά έγινε. Δεν κλείνουν παραστάσεις, γιατί εγώ δεν θα παίξω. Θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου», υπογράμμισε ο Γιώργος Ματαράγκας.

Και πρόσθεσε: «Μου έκαναν ζημιά στη δουλειά μου και με στενοχώρησαν όσο δε φαντάζεσαι. Δηλαδή, αν κάποιος το καλοκαίρι παίξει τον δικό μου ρόλο και τον παίξει καταπληκτικά και δεν είμαι εγώ, είναι όμως όλος ο θίασος, πού είναι το κακό, από τη στιγμή που είναι καταπληκτική η παράσταση; Το μόνο που ζητώ είναι να μη με θίξουν επαγγελματικά. Εκεί θα είμαι αμείλικτος. Η ζημιά έγινε. Δεν κλείνουν παραστάσεις, γιατί εγώ δεν θα παίξω. Θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου».