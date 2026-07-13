Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς για την Τρίτη 14 Ιουλίου έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από τις 11:00 π.μ. έως τη λήξη του εργασιακού ωραρίου.

Η κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε μεγάλο μέρος του κρατικού μηχανισμού, με τους εργαζόμενους να κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους απέναντι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Στάση Εργασίας Τρίτη 14/7: Γιατί αντιδρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι – Στο επίκεντρο η μονιμότητα

Κύρια αιτία της κινητοποίησης αποτελεί η προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσίων υπαλλήλων χαρακτηρίζουν ως «αντιδραστική».

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στοχεύουν ευθέως στον πυρήνα των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο, καθώς περιλαμβάνουν διατάξεις που ανοίγουν τον δρόμο για την άρση της μονιμότητας. Οι συνδικαλιστές προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε εργασιακή ανασφάλεια, υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και διευκόλυνση των απολύσεων.

Η θέση των εργαζομένων: «Η μονιμότητα στο Δημόσιο δεν είναι προνόμιο, αλλά εγγύηση για την ανεξάρτητη και εύρυθμη λειτουργία του κράτους μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Η ανατροπή της μας βρίσκει απέναντι».

Στάση Εργασίας Τρίτη 14/7: Τι δεν θα λειτουργήσει – Ποιες υπηρεσίες επηρεάζονται

Λόγω της συμμετοχής των υπαλλήλων στη στάση εργασίας, από τις 11:00 π.μ. και μετά αναμένεται να παραλύσει η εξυπηρέτηση του κοινού σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα:

Δημόσιες Υπηρεσίες & Υπουργεία: Εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία (e-ΕΦΚΑ), πολεοδομίες και δικαστήρια θα υπολειτουργούν ή θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό μετά τις 11:00 π.μ.

ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) : Αναμένεται να κατεβάσουν ρολά κατά τις ώρες της στάσης εργασίας, καθώς οι υπάλληλοι συμμετέχουν μαζικά.

: Αναμένεται να κατεβάσουν ρολά κατά τις ώρες της στάσης εργασίας, καθώς οι υπάλληλοι συμμετέχουν μαζικά. Τοπική Αυτοδιοίκηση: Προβλήματα θα εντοπιστούν στις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών (διοικητικές υπηρεσίες, τεχνικά έργα).

Προβλήματα θα εντοπιστούν στις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών (διοικητικές υπηρεσίες, τεχνικά έργα). Δημόσια Υγεία: Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας θα λειτουργήσουν κατά τις ώρες της κινητοποίησης κυρίως με προσωπικό ασφαλείας, εξυπηρετώντας μόνο τα επείγοντα περιστατικά.

Στάση Εργασίας Τρίτη 14/7: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)

Μέχρι στιγμής, τα σωματεία των εργαζομένων στα ΜΜΜ δεν έχουν ανακοινώσει επίσημη συμμετοχή στη συγκεκριμένη κινητοποίηση ή δική τους παράλληλη στάση εργασίας.

Στάση Εργασίας Τρίτη 14/7: Πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

Αθήνα: 12:00 μ., Προπύλαια

Θεσσαλονίκη: 12:00 μ., Πλατεία Βενιζέλου

Πάτρα: 11:30 π.μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και 1:30 μ.μ. στην 6η ΥΠΕ (με διεκδικήσεις και για την Υγεία)

Αγρίνιο: 12:00 μ., Πεζόδρομος Δημαρχείου

Βόλος: 11:15 π.μ., Περιφέρεια Μαγνησίας

Ιωάννινα: 12:00 μ., Περιφέρεια Ηπείρου

Ηράκλειο: 12:00 μ., Πλατεία Λιονταριών

Καλαμάτα: 11:30 π.μ., Περιφερειακή Διεύθυνση Μεσσηνίας

Καρδίτσα: 11:30 π.μ., Κεντρική Πλατεία

Λιβαδειά: 10:30 π.μ., Κεντρική Πλατεία

Πρέβεζα: 12:00 μ., Περιφέρεια

Χανιά: 12:00 μ., Αντιπεριφέρεια

Χίος: 12:00 μ., Αρχή της Απλωταριάς