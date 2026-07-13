Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Τα αιτήματα των εργαζομένων - Πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.07.26 , 19:39 Δημογραφικό SOS: 717 περιοχές χωρίς ούτε μία γέννηση το 2026
13.07.26 , 19:01 Κυπριακό: Ειδικό εκπρόσωπο όρισε η ΕΕ – Νέο σχέδιο ετοιμάζει ο ΟΗΕ
13.07.26 , 18:32 Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
13.07.26 , 18:26 Γωγώ Φαρμάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη βάφτιση του μικρού Ιάσονα-Παναγιώτη
13.07.26 , 18:20 Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
13.07.26 , 17:53 Tο XPENG G9 στο AEGEAN Messinia Pro-Am
13.07.26 , 17:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Παίζει «κομμωτήριο» με την κόρη της στη θάλασσα
13.07.26 , 17:30 Αντιμετωπίζοντας τον ρατσισμό: Tα διδάγματα και οι προκλήσεις
13.07.26 , 17:22 Στην υπογραφή της σύμβασης για τον κόμβο Σκαραμαγκά ο Μητσοτάκης
13.07.26 , 17:20 Ντύθηκε νύφη πρωταγωνίστρια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Έλαμπε από ευτυχία!
13.07.26 , 17:08 Το ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στο Gov.gr Wallet
13.07.26 , 16:51 Η Θεσσαλονίκη αντεπιτίθεται, νέα δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ
13.07.26 , 16:50 Pirell: Φέρνει την οικογένεια P Zero στο Goodgood
13.07.26 , 16:44 Οι συστάσεις των ειδικών για την πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο
13.07.26 , 16:00 Έτσι καταφέρνω να παραμένω ενυδατωμένη μέσα στον καύσωνα
Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη
Άριελ Κωνσταντινίδη: Η έκτρωση, η αποβολή κι η μητρότητα στα 53 της χρόνια
Ντύθηκε νύφη πρωταγωνίστρια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Έλαμπε από ευτυχία!
Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Λεωφόρος Πεντέλης: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε κατάστημα - Βίντεο
Γωγώ Φαρμάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη βάφτιση του μικρού Ιάσονα-Παναγιώτη
Ιωάννα Μαλέσκου: Παίζει «κομμωτήριο» με την κόρη της στη θάλασσα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14 Ιουλίου από τις 11:00 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου, λόγω αντιδράσεων για προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση.
  • Οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιδρούν στην κατάργηση της μονιμότητας, που θεωρούν ότι θα οδηγήσει σε εργασιακή ανασφάλεια και υποβάθμιση υπηρεσιών.
  • Δημόσιες υπηρεσίες, ΚΕΠ και τοπική αυτοδιοίκηση θα υπολειτουργούν ή θα παραμείνουν κλειστές μετά τις 11:00 π.μ.
  • Τα νοσοκομεία θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, εξυπηρετώντας μόνο επείγοντα περιστατικά.
  • Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα γίνουν σε πολλές πόλεις, όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 12:00 μ.

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς για την Τρίτη 14 Ιουλίου έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από τις 11:00 π.μ. έως τη λήξη του εργασιακού ωραρίου.

Η κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε μεγάλο μέρος του κρατικού μηχανισμού, με τους εργαζόμενους να κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους απέναντι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Στάση Εργασίας Τρίτη 14/7: Γιατί αντιδρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι – Στο επίκεντρο η μονιμότητα

Κύρια αιτία της κινητοποίησης αποτελεί η προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσίων υπαλλήλων χαρακτηρίζουν ως «αντιδραστική».

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στοχεύουν ευθέως στον πυρήνα των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο, καθώς περιλαμβάνουν διατάξεις που ανοίγουν τον δρόμο για την άρση της μονιμότητας. Οι συνδικαλιστές προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε εργασιακή ανασφάλεια, υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και διευκόλυνση των απολύσεων.

Η θέση των εργαζομένων: «Η μονιμότητα στο Δημόσιο δεν είναι προνόμιο, αλλά εγγύηση για την ανεξάρτητη και εύρυθμη λειτουργία του κράτους μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Η ανατροπή της μας βρίσκει απέναντι».

Στάση Εργασίας Τρίτη 14/7: Τι δεν θα λειτουργήσει – Ποιες υπηρεσίες επηρεάζονται

Λόγω της συμμετοχής των υπαλλήλων στη στάση εργασίας, από τις 11:00 π.μ. και μετά αναμένεται να παραλύσει η εξυπηρέτηση του κοινού σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα:

  • Δημόσιες Υπηρεσίες & Υπουργεία: Εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία (e-ΕΦΚΑ), πολεοδομίες και δικαστήρια θα υπολειτουργούν ή θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό μετά τις 11:00 π.μ.
  • ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών): Αναμένεται να κατεβάσουν ρολά κατά τις ώρες της στάσης εργασίας, καθώς οι υπάλληλοι συμμετέχουν μαζικά.
  • Τοπική Αυτοδιοίκηση: Προβλήματα θα εντοπιστούν στις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών (διοικητικές υπηρεσίες, τεχνικά έργα).
  • Δημόσια Υγεία: Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας θα λειτουργήσουν κατά τις ώρες της κινητοποίησης κυρίως με προσωπικό ασφαλείας, εξυπηρετώντας μόνο τα επείγοντα περιστατικά.

Στάση Εργασίας Τρίτη 14/7: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)

Μέχρι στιγμής, τα σωματεία των εργαζομένων στα ΜΜΜ δεν έχουν ανακοινώσει επίσημη συμμετοχή στη συγκεκριμένη κινητοποίηση ή δική τους παράλληλη στάση εργασίας.

Στάση Εργασίας Τρίτη 14/7: Πού θα γίνουν συγκεντρώσεις 

  • Αθήνα: 12:00 μ., Προπύλαια
  • Θεσσαλονίκη: 12:00 μ., Πλατεία Βενιζέλου
  • Πάτρα: 11:30 π.μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και 1:30 μ.μ. στην 6η ΥΠΕ (με διεκδικήσεις και για την Υγεία)
  • Αγρίνιο: 12:00 μ., Πεζόδρομος Δημαρχείου
  • Βόλος: 11:15 π.μ., Περιφέρεια Μαγνησίας
  • Ιωάννινα: 12:00 μ., Περιφέρεια Ηπείρου
  • Ηράκλειο: 12:00 μ., Πλατεία Λιονταριών
  • Καλαμάτα: 11:30 π.μ., Περιφερειακή Διεύθυνση Μεσσηνίας
  • Καρδίτσα: 11:30 π.μ., Κεντρική Πλατεία
  • Λιβαδειά: 10:30 π.μ., Κεντρική Πλατεία
  • Πρέβεζα: 12:00 μ., Περιφέρεια
  • Χανιά: 12:00 μ., Αντιπεριφέρεια
  • Χίος: 12:00 μ., Αρχή της Απλωταριάς
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 |
ΑΔΕΔΥ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟ
 |
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 |
ΜΜΜ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οικογένεια
Ελλαδα
Δημογραφικό SOS: 717 περιοχές χωρίς ούτε μία γέννηση το 2026
Το Ελληνικό Διαβατήριο Εντάσσεται Στο Gov.gr Wallet
Ελλαδα
Το ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στο Gov.gr Wallet
Λεωφόρος Πεντέλης: Αυτοκίνητο «Εισέβαλε» Σε Κατάστημα
Ελλαδα
Λεωφόρος Πεντέλης: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε κατάστημα - Βίντεο
Νέα Καλοκαιρινή Προωθητική Ενέργεια Από Την AVIN
Ελλαδα
Νέα καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια από την AVIN
Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά: Πώς Θα Αποσυμφορηθεί Ο Κηφισός
Ελλαδα
Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά: Πώς θα αποσυμφορηθεί ο Κηφισός
Marfin: Τα Νέα Στοιχεία Που Οδήγησαν Στις Συλλήψεις
Ελλαδα
Marfin: Οι φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές που «έδειξαν» τους 3
Κουφονήσια: Πλωτή Καντίνα Στην Ιταλίδα
Ελλαδα
Κουφονήσια: Εμφανίστηκε πλωτή καντίνα στην παραλία Ιταλίδα
Καστοριά: Σε Κρίσιμη Κατάσταση 4χρονο Που Έπεσε Σε Πισίνα
Ελλαδα
Καστοριά: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα
Μαρούσι: Aπόπειρα Βιασμού 14χρονης Σε Εμπορικό Κέντρο
Ελλαδα
Μαρούσι: Aπόπειρα βιασμού 14χρονης σε τουαλέτες εμπορικού κέντρου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top