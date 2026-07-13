Το ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στο Gov.gr Wallet

Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά τα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια

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Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Ταυτότητες: Μόνο με διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό αν δεν αντικατασταθούν ως τις 3 Αυγούστου / ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ελληνικό διαβατήριο είναι διαθέσιμο στο Gov.gr Wallet για κατόχους κοινών ενεργών διαβατηρίων.
  • Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του διαβατηρίου για ταυτοποίηση και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός Ελλάδας.
  • Εξαιρούνται υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια από αυτή τη δυνατότητα.
  • Η εφαρμογή Gov.gr Wallet περιλαμβάνει πλέον 13 ψηφιακά έγγραφα και υπηρεσίες.
  • Η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και συνεργαζόμενους φορείς.

Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του Gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων.

Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου.

Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά τα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εξωτερικών.

ΣτΕ: Έκδοση διαβατηρίου και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες

Οι πολίτες μπορούν να εγκαταστήσουν ή να ενημερώσουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet μέσω της πλατφόρμας wallet.gov.gr σε συσκευές Android και iOS, προκειμένου να προσθέσουν το διαβατήριό τους στα διαθέσιμα ψηφιακά έγγραφα.

Με την προσθήκη του ελληνικού διαβατηρίου, το Gov.gr Wallet περιλαμβάνει πλέον δεκατρία ψηφιακά έγγραφα και υπηρεσίες. Στην εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμα το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, το Σήμα Δακτυλίου για την ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας, η υπηρεσία myAuto με πληροφορίες για τα οχήματα, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η 'Αδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους, η Ασφαλιστική Ικανότητα, τα στοιχεία για τα Ζώα Συντροφιάς, οι βαθμοί του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών και ο Φάκελος Ακινήτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μέχρι σήμερα στην εφαρμογή έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί περισσότερα από 2.516.405 ψηφιακά δελτία αστυνομικής ταυτότητας και 1.984.991 ψηφιακά διπλώματα οδήγησης.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της νέας υπηρεσίας υλοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία.

Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν

Η άντληση των στοιχείων των πολιτών πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας την ασφαλή και αξιόπιστη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

Η ενσωμάτωση του ελληνικού διαβατηρίου στο Gov.gr Wallet εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου, με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών των πολιτών με το κράτος και την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης.

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