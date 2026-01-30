ΣτΕ: Έκδοση διαβατηρίου και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.01.26 , 00:19 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
30.01.26 , 23:07 ΣτΕ: Έκδοση διαβατηρίου και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες
30.01.26 , 22:55 Ζωγράφου: Kύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη
30.01.26 , 22:37 Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
30.01.26 , 22:18 Υποχρεωτική η αποστολή στοιχείων δανείων από τους servicers στην ΑΑΔΕ
30.01.26 , 22:07 Λίστες Έπσταϊν: «Σεισμός» από τα 3 εκατ. έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν
30.01.26 , 22:05 MasterChef: Το πρώτο Mystery Box της χρονιάς και το άλυτο μυστήριο
30.01.26 , 22:05 Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
30.01.26 , 21:22 Μητσοτάκης στο TikTok: Το είπαμε, το κάναμε - μείωση φόρων, αύξηση μισθών
30.01.26 , 21:21 Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει δύο εκρήξεις τη μοιραία νύχτα
30.01.26 , 21:15 BYD SEALION 5 DM-i: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
30.01.26 , 20:54 Κάθριν Ο’Χάρα: Πέθανε η μητέρα του Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι»
30.01.26 , 20:42 Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz S-Class: Καλύτερη από ποτέ
30.01.26 , 20:30 Λόρα: H στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο στην Ομόνοια για Γερμανία
30.01.26 , 20:25 «Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία Unsplash
Διαβατήριο

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, η διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου επειδή η αστυνομική ταυτότητα είναι παλαιού τύπου και η επισυναπτόμενη σ΄ αυτήν φωτογραφία εμφανίζει σημαντικές διαφορές από την σημερινή εικόνα του κατόχου της.

ΣτΕ: Άκυρη Η Απαγόρευση Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Από τον Δήμο Αθηναίων

Ειδικότερα, πολίτης το περασμένο έτος ζήτησε την ανανέωση του διαβατηρίου του και προσκόμισε την αστυνομική του ταυτότητα που είχε εκδοθεί τον Μάιο του 1972, δηλαδή πριν από 54 χρόνια. Όμως, η Διεύθυνση Διαβατηρίων του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. απέρριψε το αίτημα ανανέωσης του διαβατηρίου με το αιτιολογικό ότι το δελτίο ταυτότητας «πρέπει να αντικατασταθεί, καθόσον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσής του με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ταυτοπροσωπία του εικονιζόμενου σε αυτό προσώπου με το άτομο το οποίο απεικονίζεται στην επικολληθείσα φωτογραφία στην κατατεθείσα αίτηση του διαβατηρίου».

Ο ενδιαφερόμενος άσκησε προσφυγή στην αρμόδια διεύθυνση της ΕΛ.ΑΣ. κατά της άρνησης ανανέωσης διαβατηρίου, η οποία όμως απορρίφθηκε, ενώ επισημάνθηκε στον πολίτη, ότι «εφόσον επιθυμεί να εφοδιαστεί με ελληνικό διαβατήριο θα πρέπει να επανυποβάλει αίτημα, αντικαθιστώντας το δελτίο ταυτότητάς του με νέο».

Στην συνέχεια, προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., επικαλούμενος ότι η απορριπτική απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., πλέον του ότι έχει πλημμελή αιτιολογία, θα του προκαλέσει δυσεπανόρθωτη βλάβη, καθώς θέλει να ταξιδεύσει στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους και λόγους υγείας της γυναίκας του.

Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Ηλία Μάζο και εισηγήτρια την πάρεδρο Χάιδω Ευαγγελίου, επισημαίνουν ότι από το 2021 το δικαστήριο έχει κρίνει: «Ότι σε περίπτωση κατά την οποία έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του δελτίου ταυτότητας (15 έτη) και μέχρι να αντικατασταθεί αυτό θεωρείται ισχυρό. Πριν από τη χορήγηση του διαβατηρίου οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν μόνο αν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά, μεταξύ δε αυτών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος την έκδοση διαβατηρίου, το οποίο οφείλουν να δεχτούν εφόσον δεν συντρέχει βάσιμη αμφιβολία περί τη γνησιότητα του, όχι δε και να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος».

Παράλληλα, το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής, αφού έλαβε υπόψη τους ότι: 1) η ΕΛ.ΑΣ. δεν επικαλείται την συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλλουν τη μη ανανέωση του διαβατηρίου στον αιτούντα, στον οποίο άλλωστε έχει χορηγηθεί διαβατήριο το έτος 2015 και μάλιστα με την υποβολή αντιγράφου της ίδιας αστυνομικής ταυτότητας ως δικαιολογητικού και 2) η άρνηση της ΕΛ.ΑΣ. να ανανεώσει το διαβατήριο πιθανολογείται ότι θα του προκαλέσει δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη στην οικογενειακή του ζωή».

Αναφέρει ακόμα το ΣτΕ ότι η Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. «υποχρεούται να λάβει υπόψη το προσκομισθέν ως κατά νόμον απαιτούμενο δικαιολογητικό, φωτοαντίγραφο του υπ΄ αριθμόν ... δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, για την εξέταση του αιτήματος ανανέωσης του διαβατηρίου του».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
 |
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
 |
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 |
ΣΤΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top