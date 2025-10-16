ΣτΕ: Άκυρη Η Απαγόρευση Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Από τον Δήμο Αθηναίων

Την έκρινε αυθαίρετη και χωρίς νομικό έρεισμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η κατηγορία «Στη γραμματική» δυσκόλεψε την Αγαθή - Εσένα;
16.10.25 , 19:31 Φαλελάκης για θάνατο Χατζησάββα: «Αισθάνθηκα σκουπίδι της κοινωνίας!»
16.10.25 , 19:26 GNTM Sneak Preview: «Πηγαδάκι» στα γαλλικά με Ανέστη και Εδουάρδο
16.10.25 , 19:23 Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World
16.10.25 , 19:12 ΣτΕ: Άκυρη Η Απαγόρευση Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Από τον Δήμο Αθηναίων
16.10.25 , 18:59 MasterChef: Πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη - Διεκδίκησε τη θέση σου!
16.10.25 , 18:54 Μητσοτάκης: Στο 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στην Αττική
16.10.25 , 18:34 Τρικούβερτος καβγάς Βελόπουλου με Καιρίδη στη Βουλή
16.10.25 , 18:31 VW και Skoda στο TAXI Show 2025
16.10.25 , 18:14 Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του μπαμπά της
16.10.25 , 17:43 H ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη: Έχασε τη φωνή της μετά από επεμβάσεις
16.10.25 , 17:36 Η Νόνη Δούνια έφερε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πίνακα στο Cash or Trash!
16.10.25 , 17:15 Cash or Trash: Ο Αριστοτέλης φέρνει ένα πολύ ξεχωριστό φλιπεράκι!
16.10.25 , 17:04 Τσιάρας: Διαψεύδει τη φημολογία για παραίτηση
16.10.25 , 16:51 Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της» λέει ο πρώην της
Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
H ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη: Έχασε τη φωνή της μετά από επεμβάσεις
Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του μπαμπά της
Φαλελάκης για θάνατο Χατζησάββα: «Αισθάνθηκα σκουπίδι της κοινωνίας!»
Αντώνης Βλοντάκης: Στο θέατρο με την 20χρονη κόρη του, Ηλέκτρα
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της» λέει ο πρώην της
Φοινικούντα: Ο καβγάς λίγα λεπτά μετά το φονικό που «χώρισε» τους δράστες
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
οικοδομικές εργασίες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στον «αέρα» τίναξε το Συμβούλιο της Επικρατείας την καθολική απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών που είχε επιβληθεί από το Δήμο Αθηναίων, ενόψει της απόφασης του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Η απαγόρευση αυτή που εφαρμόστηκε οριζόντια σε όλες τις περιπτώσεις οικοδομικών εργασιών , ήταν σύμφωνα με το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, αυθαίρετη, χωρίς καμία «σχετική εξουσιοδότηση», η οποία αντίκειται στο Σύνταγμα. Για το λόγο αυτό, οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την εν λόγω απόφαση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 |
ΣΤΕ
 |
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
 |
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top