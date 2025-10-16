ΣτΕ: Άκυρη Η Απαγόρευση Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Από τον Δήμο Αθηναίων

Στον «αέρα» τίναξε το Συμβούλιο της Επικρατείας την καθολική απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών που είχε επιβληθεί από το Δήμο Αθηναίων, ενόψει της απόφασης του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Η απαγόρευση αυτή που εφαρμόστηκε οριζόντια σε όλες τις περιπτώσεις οικοδομικών εργασιών , ήταν σύμφωνα με το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, αυθαίρετη, χωρίς καμία «σχετική εξουσιοδότηση», η οποία αντίκειται στο Σύνταγμα. Για το λόγο αυτό, οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την εν λόγω απόφαση.

