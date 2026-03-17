Έλενα Μακρή για Αντώνη Λυμπέρη: «Οι 3 κολλητές μου είχαν σχέση μαζί του»

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη έδωσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά, μετά τον θάνατο του συζύγου της, πρώην εκδότη Αντώνη Λυμπέρη.

Μιλώντας για την πορεία της, τη γνωριμία τους και τις δυσκολίες, παραδέχτηκε πως το αρχικό της σχέδιο ήταν να φύγει στο εξωτερικό.

«Πίστευα θα πάω στο εξωτερικό, αλλά έτυχε η αρρώστια του πατέρα μου. Η ζωή μου άλλαξε στα 23. Όταν βλέπω κάτι που αστράφτει το κοιτάζω, φανερώνει τη δύσκολη παιδική ηλικία. Μου λείπει η ξεγνοιασιά. Ποτέ δεν υπήρχε, ούτε στα 5 μου. Ο πατέρας μου έχασε την περιουσία του, αγαπούσε τόσο πολύ τη μητέρα μου που δεν μπόρεσε να της πει ότι τα έχασε όλα», είπε αρχικά για τον πατέρα της.

Η γνωριμία με τον Αντώνη Λυμπέρη

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, οι φίλες της ήταν εκείνες που την έφεραν σε πρώτη επαφή με τον γνωστό εκδότη .

«Ήταν ερωτευμένος με μια πολύ καλή μου φίλη, από τις ωραιότερες Ελληνίδες αυτή τότε, περνάει λίγος καιρός κι εγώ ήμουν ερωτευμένη με άλλον και με καλούν οι τρεις μου φίλες, όλες πολύ γνωστές και μου λένε: “καθίσαμε εδώ γιατί θέλουμε να σου ανακοινώσουμε κάτι, αποφασίσαμε να σου βρούμε άνδρα”. “Εμένα παιδιά;” “Αυτός είναι ο άντρας”, λέει η φίλη μου που σου ταιριάζει.

Μα λέω, “τα είχες εσύ μαζί του”, “τώρα δεν είμαστε πια μαζί. Τον έχω δοκιμάσει, είναι καταπληκτικός”. “Κι εγώ τα είχα μαζί του”, λέει η άλλη, “είναι καταπληκτικός άνδρας, θα ζήσεις μαζί του μια υπέροχη ζωή”. Κάτι τρέχει λέω για να χωρίσετε εσείς, κάποιον λάκκο έχει η φάβα.

Είπα στη φίλη μου ότι είναι ένας από τους πιο αντιπαθείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ήταν σνομπ μου έδωσε το χέρι του έτσι αδιάφορα. Ούτε να τον ξαναδώ. Αυτός με έπαιρνε συνέχεια μετά τηλέφωνο…» ανέφερε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη.

«Ο Αντώνης ήταν ένας άντρας που είχε πολλές ερωμένες. Αγαπούσε τις γυναίκες. Ζήλευα πάρα πολύ. Μόνο με εκείνον ζήλεψα. Ξέρω ότι με λάτρεψε όπως λίγες γυναίκες λατρευτήκανε. Ήταν ένας ιδιοφυής άνθρωπος στις εκδόσεις, ήταν πρωτοπόρος», συμπλήρωσε για τον Αντώνη Λυμπέρη.

Έλενα Μακρή Λυμπέρη: Οι δύσκολες στιγμές

Για τις δύσκολες επαγγελματικές στιγμές και την περίοδο πτώσης της διαφήμισης, η Έλενα Μακρή Λυμπέρη θυμάται: «Το 2009 μας ήρθε μια τεράστια πρόταση εξαγοράς, του είπα "Κάν’ το" και είπε "Ποιος θα είμαι εγώ χωρίς αυτά;". Μου είπε "εγώ ζω για αυτό, για το γραφείο μου, τους εργαζόμενους μου". Έδωσε την τελική μάχη, έπεσε και βυθίστηκε μαζί με το καράβι. Γι’ αυτό με πειράζει η λοιδορία που δέχτηκε. Αυτό τον πλήγωσε, αυτό τον σκότωσε».

«Ήρθαν πολύ δύσκολες μέρες, χάθηκαν όλα. Η καθημερινότητα αλλάζει με έναν άντρα κλεισμένο στο σπίτι. Τοξικότητα. Τα δικαστήρια ήταν αμείλικτα. Ένας άνθρωπος που χάνει την επιχείρησή του στην Ελλάδα είναι σαν καταζητούμενος. Έπρεπε να μην υπάρχει, να μην ζει και να μην αναπνέει για πολύ κόσμο. Ξύπνησαν τα ταπεινά ένστικτα του κόσμου και υποβοηθήθηκαν από τα μέσα, ξύπνησε ο φθόνος. Ζήσαμε φρικτά πράγματα, απειλήθηκαν οι ζωές των παιδιών μου. Του είπα ‘θα πάμε μπροστά, θέλω πίσω τη ζωή μου’» ανέφερε στο Buongiorno η Έλενα Μακρή Λυμπέρη.

Θυμίζουμε ότι ο γνωστός εκδότης Αντώνης Λυμπέρης έφυγε από τη ζωή στις 24 Νοεμβρίου 2024, σε ηλικία 71 ετών. Υπήρξε παντρεμένος με την Έλενα Μακρή, με την οποία ήταν ζευγάρι 31 ολόκληρα χρόνια (τα 29 παντρεμένοι) και μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, τη Φιλίππα, τον Αλέξανδρο και τον Άρη. Ο Αντώνης Λυμπέρης είχε ακόμη μια κόρη, την Ιόλη, από προηγούμενη σχέση του.