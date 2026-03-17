Παραιτήθηκε καθηγητής μετά από bullying μαθητών - Του πετούσαν πέτρες

Ο αιφνίδιος θάνατος της καθηγήτριας αγγλικών στη Θεσσαλονίκη και οι αποκαλύψεις για έντονο bullying που φέρεται να δεχόταν, φέρνουν στην επιφάνεια παθογένειες του χώρου της εκπαίδευσης. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ρίχνει φως σε μια νέα υπόθεση, αυτή του καθηγητή μαθηματικών Κώστα Σταυρόπουλου, που αφορά σκληρό bullying από μαθητές, αλλά και αδιαφορία από τις αρμόδιες αρχές.

Πώς ξεκίνησαν όλα - Η αναφορά και οι καταγγελίες από γονείς

Στις 25 Οκτωβρίου 2024, ο καθηγητής υπέβαλε αναφορά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, περιγράφοντας σειρά περιστατικών βίας από τους μαθητές του σχολείου όπου εργαζόταν. Όπως σημειώνει, «φοβάμαι για τη ζωή μου», ενώ περιγράφει επιθέσεις, ρίψεις αντικειμένων και ακόμη και πετροβολισμούς κατά τη διάρκεια των εφημεριών του. Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το περιστατικό κατά το οποίο μαθητής εισέβαλε σε συνεδρίαση καθηγητών και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του. «Μπήκε μέσα και όρμησε καταπάνω μου για να με χτυπήσει», περιγράφει. Παράλληλα, κάνει λόγο για καθημερινά φαινόμενα παραβατικότητας στο σχολείο, όπως χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, επικίνδυνα παιχνίδια και άρνηση συμμόρφωσης των μαθητών στις οδηγίες των εκπαιδευτικών.

Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά την αναφορά του, υποβλήθηκαν καταγγελίες εις βάρος του από γονείς μαθητών, ενώ και η διεύθυνση του σχολείου τον κατηγόρησε ότι διαταράσσει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Αντί να διερευνηθούν τα περιστατικά βίας, ο φάκελος διαβιβάστηκε στην εισαγγελία με ερώτημα για την ψυχική του κατάσταση. «Με παρουσίασαν ως πιθανώς επικίνδυνο, στα όρια ψυχιατρικής διαταραχής», τονίζει ο ίδιος.

Τελικά, ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για ακούσια νοσηλεία και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. «Τελικά δεν είμαι τρελός. Το είπε ο εισαγγελέας», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Οι εφημερίες ήταν το μεροκάματο του τρόμου»

Ο εκπαιδευτικός περιγράφει τις εφημερίες ως «μεροκάματο του τρόμου», σημειώνοντας ότι δεχόταν επιθέσεις χωρίς να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. «Όταν πήγαινα προς τα παιδιά που κάπνιζαν, δεχόμουν πέτρες από πίσω», αναφέρει.

Καταγγέλλει επίσης ότι στα περιστατικά δε δινόταν η απαραίτητη σημασία και προσοχή: «Μου πέταξε πέτρα να μου ανοίξει το κεφάλι και η απάντηση ήταν ότι ‘ζήτησε συγγνώμη’».

Παρά τη δικαίωσή του, ο καθηγητής παραιτήθηκε, κάνοντας λόγο για «βάναυση και συκοφαντική προσβολή της προσωπικότητάς του». Όπως δηλώνει: «Έφυγα γιατί δεν ανέχομαι να με συκοφαντούν πίσω από την πλάτη μου μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας. Θα κινηθώ νομικά και θα το πάω μέχρι το τέλος».

Συγγενείς της εκλιπούσας καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά είναι παρόμοια. «Υπήρχε άγριο bullying και αδράνεια των φορέων», ανέφερε ο σύντροφός της, ενώ ο πατέρας της μίλησε για «σταδιακή δολοφονία χαρακτήρα».

