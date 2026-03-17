«Βασάνιζαν τον Άγγελο καθημερινά»: Στο εδώλιο η μητέρα και ο σύντροφός της

Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου αγοριού

Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Ξεκίνησε η δίκη για τα βασανίστηρια και τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου
  Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, ο οποίος υπέστη κακοποίηση από τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
  Ο Άγγελος κατέληξε τον Φεβρουάριο του 2025 από βαρύτατες κακώσεις και βασανιστήρια.
  Η κατηγορία περιλαμβάνει ξυλοδαρμούς, βασανισμούς και χρήση ναρκωτικών για να σιωπήσουν τα κλάματα του παιδιού.
  Η δίκη διεξάγεται με ισχυρά μέτρα ασφαλείας και παρουσία πολλών μαρτύρων.
  Ο δικηγόρος του συντρόφου της μητέρας ζητάει την κατάθεση ιατροδικαστών για τις αιτίες των κακώσεων.

Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από άγριους ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια που υπέστη από τα χέρια της μητέρας του και του συντρόφου του.  

Ο θάνατός του είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Το παιδί κατέληξε τον Φεβρουάριο του 2025 στο Ηράκλειο Κρήτης μετά από βαρύτατες κακώσεις, εγκαύματα και εκτεταμένη κακοποίηση από τη μητέρα του και τον σύντροφό της. Με τον θάνατό του χάρισε ζωή, καθώς η γιαγιά του δώρισε τα όργανά του.  

Σήμερα, και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατό του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου. Η είδηση του θανάτου του μικρού Άγγελου και στη συνέχεια η σύλληψη της μητέρας του και του συντρόφου της, και η προφυλάκιση αυτών, δεν προμήνυε το τι θα μπορούσε να καταγραφεί στο βαρύ κατηγορητήριο της Εισαγγελέως Εφετών Ανατολικής Κρήτης. 

Μέσα στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση βρέθηκαν δεκάδες μάρτυρες, ενώ τα μέτρα φύλαξης και των τριών κατηγορουμένων ήταν ισχυρά. 

Στο μπροστά εδώλιο, στην αριστερή πλευρά κάθεται ο σύντροφος, ο οποίος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Στη δεξιά πλευρά κάθεται η μητέρα του τρίχρονου Άγγελο και στο πίσω εδώλιο κάθεται ο φυσικός πατέρας, όπως περιέγραψε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα ο Μιχαήλ Λαμπαθάκης.

Ο δικηγόρος του συντρόφου της μητέρας Βασίλης Νουλέζας ζήτησε από την έδρα να κληθεί να καταθέσει η ιατροδικαστής και η ακτινολόγος. Όπως υποστήριξε, στην ιατροδικαστιή έκθεση δεν αναφέρεται πώς επήλθαν τα τραύματα. Ο γνωστός ποινικολόγος ζητά τους χρόνους και τις ημερομηνίες και από την ιατροδικαστή και από την ακτινολόγο. 

«Πρόκειται για μια πραγματικά πολύ σημαντική δίκη, διότι αφορά τον θάνατο ενός μικρού παιδιού. Θα αποδειχθεί η πλήρης αθωότητα του εντολέα μου, του συντρόφου, ο οποίος φρόντιζε, μεριμνούσε, ουσιαστικά ανέτρεφε και μεγάλωνε τον μικρό Γεώργιο-Άγγελο. Το μόνο που μπορεί να αποδοθεί στον εντολέα μου είναι ότι δε μερίμνησε να καταγγείλει στην αστυνομία όσα είχε καταγράψει με το κινητό του», ανέφερε ο κ. Νουλέζας, μιλώντας στην εκπομπή.

3χρονος Άγγελος: «Τον έδερναν, τον βασάνιζαν και βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους» 

Το κατηγορητήριο για τη μητέρα του παιδιού και τον σύντροφό της είναι γροθιά στο στομάχι: ξυλοδαρμοί με γκλοπ, βασανισμοί, χρήση ναρκωτικών ουσιών για να μην ακούγονται τα κλάματά του: 

«Η μητέρα και ο σύντροφός της, το πρωί της 26ης Ιανουαρίου 2025, ευρισκόμενοι και μαζί με τον μικρό Άγγελο εντός της κοινής οικίας τους, κατάφεραν με ανθρωποκτόνο δόλο, αφενός πολλαπλά και σφοδρότατα πλήγματα σε όλο το σώμα και το κεφάλι του παιδιού με τα χέρια τους, γροθιές, και τα πόδια, λακτίσματα, αλλά και με τη χρήση ενός ξύλινου ρόπαλου, γκλοπ, και δύο ξύλινων τμημάτων παρκέ, μέρη από τη βρεφική κούνια του μικρού αγοριού, προκαλώντας του κακώσεις σε όλο το σώμα και το κεφάλι. 

Προέβησαν σε shaking του εγκεφάλου, προκαλώντας μεταξύ άλλων υποσκληρίδιο αιμάτωμα και ανάπτυξη διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση». 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η κακοποίηση του μικρού Άγγελου δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά είχε διάρκεια μηνών: «Ο σύντροφος της μητέρας βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε το ανήλικο στα πλαίσια του εξευτελισμού του και της πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του. Το 2023, τόσο η μητέρα του μικρού παιδιού όσο και ο βιολογικός του πατέρας, ενεργώντας με δόλο, από κοινού και κατά μόνας και με συχνότητα σχεδόν καθημερινή, έπλητταν με σφοδρότητα και με επανειλημμένα χτυπήματα τον ανήλικο γιο τους με τα χέρια τους, γροθιές, και με τα πόδια τους, κλωτσιές, στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στην κοιλιακή χώρα, στη μέση και γενικά σε όλο του το σώμα. Η μητέρα του του προκαλούσε και εγκαύματα, σβήνοντας αναμμένα τσιγάρα στα χέρια, τα πόδια, τη γεννητική περιοχή και σε άλλα σημεία του σώματός του». 

