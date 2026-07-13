Νέα καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια από την AVIN

Η AVIN υποδέχεται το καλοκαίρι με μια νέα προωθητική ενέργεια που ανταμείβει τους πελάτες της σε κάθε ανεφοδιασμό! Έως και τις 31 Αυγούστου, όσοι ανεφοδιάζονται με καύσιμα ACTION στα πρατήρια AVIN, που συμμετέχουν στην ενέργεια, και κάνουν χρήση του προγράμματος AVIN Κερδίζω, μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για να κερδίσουν τα καύσιμα του καλοκαιριού!

Συγκεκριμένα, με κάθε ανεφοδιασμό 20 λίτρων και άνω καυσίμων ACTION, και τη χρήση του προγράμματος AVIN Κερδίζω, οι πελάτες συμμετέχουν αυτόματα σε κλήρωση με έπαθλο καύσιμα αξίας 250 ευρώ. Μέσα από εβδομαδιαίες κληρώσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της ενέργειας, θα αναδειχθούν συνολικά 200 τυχεροί νικητές.

Κάθε συναλλαγή αντιστοιχεί σε μία επιπλέον συμμετοχή, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας, ενώ όλες οι συμμετοχές καταχωρούνται αυτόματα μέσω του προγράμματος AVIN Κερδίζω.

Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στο avinoil.gr.