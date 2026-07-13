Νέα καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια από την AVIN

Πώς οι πελάτες μπορούν να διεκδικήσουν τα καύσιμα του καλοκαιριού

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Summer Διαγωνισμός! Κέρδισε τα κάυσιμα του καλοκαιριού!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η AVIN ξεκινά καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια έως 31 Αυγούστου.
  • Πελάτες που ανεφοδιάζονται με καύσιμα ACTION συμμετέχουν σε κλήρωση για καύσιμα αξίας 250 ευρώ.
  • Απαιτείται ανεφοδιασμός 20 λίτρων και άνω και χρήση του προγράμματος AVIN Κερδίζω.
  • 200 νικητές θα αναδειχθούν μέσω εβδομαδιαίων κληρώσεων.
  • Κάθε συναλλαγή προσφέρει επιπλέον συμμετοχή, με αυτόματη καταχώρηση στο πρόγραμμα.

Η AVIN υποδέχεται το καλοκαίρι με μια νέα προωθητική ενέργεια που ανταμείβει τους πελάτες της σε κάθε ανεφοδιασμό! Έως και τις 31 Αυγούστου, όσοι ανεφοδιάζονται με καύσιμα ACTION στα πρατήρια AVIN, που συμμετέχουν στην ενέργεια, και κάνουν χρήση του προγράμματος AVIN Κερδίζω, μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για να κερδίσουν τα καύσιμα του καλοκαιριού!

Νέα καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια από την AVIN

Συγκεκριμένα, με κάθε ανεφοδιασμό 20 λίτρων και άνω καυσίμων ACTION, και τη χρήση του προγράμματος AVIN Κερδίζω, οι πελάτες συμμετέχουν αυτόματα σε κλήρωση με έπαθλο καύσιμα αξίας 250 ευρώ. Μέσα από εβδομαδιαίες κληρώσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της ενέργειας, θα αναδειχθούν συνολικά 200 τυχεροί νικητές.

Κάθε συναλλαγή αντιστοιχεί σε μία επιπλέον συμμετοχή, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας, ενώ όλες οι συμμετοχές καταχωρούνται αυτόματα μέσω του προγράμματος AVIN Κερδίζω.

Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στο avinoil.gr.

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