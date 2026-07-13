Άριελ Κωνσταντινίδη: Η έκτρωση, η αποβολή κι η μητρότητα στα 53 της χρόνια

Η νέα συγκλονιστική εξομολόγηση της ηθοποιού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε για τις προσωπικές της δοκιμασίες, συμπεριλαμβανομένης μιας άμβλωσης και μιας αποβολής, καθώς και για την απόφασή της να αποκτήσει το τρίτο παιδί της με δότη στα 53 της χρόνια.
  • Αναφέρθηκε στο διαζύγιό της και την αίσθηση μοναξιάς που βίωνε στον γάμο της, επισημαίνοντας ότι η απόφαση να χωρίσει ήταν για το καλό της.
  • Η ηθοποιός περιέγραψε την ψυχική κατάρρευση που υπήρξε μετά την αποβολή στα 42 της, θεωρώντας την ως κλείσιμο κύκλου στη μητρότητα.
  • Εξήγησε την επιλογή της να χρησιμοποιήσει δότη για το τρίτο παιδί, τονίζοντας την επιθυμία της να έχει μια σχέση χωρίς δεσμεύσεις που να σχετίζονται με την ανατροφή του παιδιού.
  • Η Άριελ Κωνσταντινίδη τόνισε τη σημασία της αυτονομίας και της προσωπικής ευτυχίας στη ζωή της, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της μητρότητας.

Η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε ανοιχτά για τις προσωπικές της δοκιμασίες και τις επιλογές που σημάδεψαν τη ζωή της, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή The Mute Project με τη Χριστίνα Δημητρέλου. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σημερινή της καθημερινότητα ως μητέρα τριών παιδιών, στο διαζύγιό της, σε μια παλαιότερη άμβλωση, σε μια αποβολή που την κατέβαλε ψυχικά, αλλά και στην απόφασή της να αποκτήσει το τρίτο της παιδί με δότη.

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Η ίδια περιέγραψε μια απαιτητική περίοδο, εξηγώντας ότι η φροντίδα του μωρού της συνδυάζεται με όλες τις υποχρεώσεις που έχει για τους γιους της. «Αυτή την περίοδο είμαι ζορισμένη κι αυτό εννοείται ότι έχει να κάνει με το μωρό που έχει έρθει στη ζωή μου. Παράλληλα όμως, έχω και τις υποχρεώσεις με τους γιους μου, οι οποίες περνάνε όλες από εμένα. Από τη μία μου αρέσει να έχω ευθύνες αλλά από την άλλη πολλές φορές μαζεύονται πολλά. Πρέπει να πάρω γρήγορες αποφάσεις και είμαι καλή σε αυτό», είπε αρχικά.

Άριελ Κωνσταντινίδη: Η έκτρωση, η αποβολή κι η μητρότητα στα 53 της χρόνια

Με βάση όσα έγιναν γνωστά, η ηθοποιός απέκτησε πριν από περίπου έναν χρόνο την κόρη της, φέρνοντας στον κόσμο το τρίτο της παιδί σε ηλικία 53 ετών. Είχε γίνει μητέρα για πρώτη φορά το 2017, όταν απέκτησε τους δίδυμους γιους της, τον Δαναό και τον Φοίβο.

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Η Άριελ Κωνσταντινίδη για το διαζύγιο και τη μοναξιά στον γάμο

Στο σκέλος της συνέντευξης που αφορούσε τον γάμο και τον χωρισμό της από τον πατέρα των δίδυμων παιδιών της, η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε για αίσθημα μοναξιάς και πίεσης που, όπως είπε, βίωνε μέσα στη σχέση.

«Ένιωθα μόνη μου μέσα στο γάμο. Ένιωθα ότι έχω και άλλο ένα παιδί, το οποίο μου έφερνε όλη την ώρα προβλήματα και εμπόδια. Εγώ τότε πίστευα ότι θα περάσει ο καιρός και θα ωριμάσει. Όταν γεννήθηκαν τα αγόρια έπεισα τον εαυτό μου ότι ο λόγος που πήρα την απόφαση να χωρίσω ήταν αυτά, εγώ όμως, το έκανα για εμένα».

Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο έχει μιλήσει στα παιδιά της για την οικογένειά τους και για το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου στο μέλλον, είπε: «Τα παιδιά μου ήξεραν από την πρώτη μέρα της ζωής τους ότι η οικογένειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Το έλεγα και το άφηνα αυτό σαν ιστορία. Ξέρουν επίσης ότι μπορεί και να παντρευτώ ξανά. Θα ήθελα να έχω μια συντροφιά».

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Η εξομολόγηση για την έκτρωση στα 29

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην απόφαση που πήρε όταν ήταν 29 ετών, αποκαλύπτοντας ότι προχώρησε σε άμβλωση. Όπως εξήγησε, η στάση αυτή ήταν απολύτως συνειδητή και συνδέθηκε με το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόταν τότε.

«Ήθελα ανέκαθεν παιδιά και ήθελα να κάνω δίδυμα. Στα 20 – 30 άλλαξε λίγο αυτό γιατί ένιωθα ανίκανη να κάνω παιδιά και επίσης είχα και την καριέρα μου και τη ζωή μου. Μετά αυτό άλλαξε ξανά όταν ήμουν 30 ετών και πήρα την απόφαση να κάνω μια έκτρωση. Έμεινα έγκυος με τον τότε σύντροφο μου και δεν το περιμέναμε. Τότε η μητέρα μου, μου είπε “θα το μεγαλώσω εγώ, εσύ είσαι ανίκανη”. Όταν αυτό λοιπόν το είδα μπροστά μου να γιγαντώνεται είπα “με τίποτα” και προχώρησα σε άμβλωση. Ήταν πολύ συνειδητή απόφαση. Τότε μπήκα στη διαδικασία να απεξαρτηθώ από όλο αυτό το περιβάλλον», εξήγησε η ηθοποιός.

Μέσα από την ίδια περιγραφή, η ηθοποιός συνέδεσε την απόφασή της εκείνης της περιόδου με μια προσπάθεια απομάκρυνσης από καταστάσεις που, όπως ανέφερε, τη βάραιναν προσωπικά.

Άριελ Κωνσταντινίδη: Η έκτρωση, η αποβολή κι η μητρότητα στα 53 της χρόνια

Η αποβολή στα 42 και η απώλεια που την κατέρριψε

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε για την αποβολή που είχε στα 42 της και για τον τρόπο με τον οποίο βίωσε εκείνη την απώλεια. Όπως είπε, εκείνη η εμπειρία λειτούργησε για την ίδια ως κλείσιμο ενός κύκλου σε σχέση με τη μητρότητα.

«Στα 42 που είχα μια αποβολή και εκεί ένιωσα ότι έκλεισε ο κύκλος της μητρότητας για εμένα. Η απώλεια με είχε καταρράκωση και για ένα με δύο μήνες ήμουνα με κλειστά μάτια και το μόνο που έκανα ήταν να τρώω και να κάνω μπάνιο. Η απώλεια ήταν οδυνηρή».

Η περιγραφή της εστιάζει στο ψυχικό βάρος που είχε αυτή η εμπειρία, με την ίδια να αναφέρεται ανοιχτά σε μια περίοδο βαθιάς κατάρρευσης μετά την απώλεια.

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Γιατί επέλεξε δότη για το τρίτο της παιδί

Η ηθοποιός εξήγησε επίσης γιατί αποφάσισε να αποκτήσει το τρίτο της παιδί με δότη, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος της ήταν να μη συνδέεται η γονεϊκότητα με μια σχέση που ενδέχεται να μην έχει διάρκεια. Όπως είπε, αναζητά δίπλα της έναν άνθρωπο για την ίδια και όχι έναν δεσμό που θα βασίζεται στην από κοινού ανατροφή ενός παιδιού.

«Ο λόγος που επέλεξα δότη για να κάνω το παιδί είναι ότι εγώ δίπλα μου θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι εκεί για εμένα, δεν θα ήθελα να μας συνδέει κάτι. Δεν ήθελα να μας δένει ένα παιδί γιατί αν αύριο μεθαύριο τελικά δεν μπορέσουμε να είμαστε μαζί, θα πρέπει αυτό που μας συνδέει να το στερηθούμε ή να το μοιραστούμε και για εμένα αυτό είναι οδυνηρό. Δεν είχα αμφιβολία ούτε μια στιγμή. Ένιωσα μόνη μου αλλά ταυτόχρονα είπα ευτυχώς που αυτή τη φορά θα το απολαύσω, γνωρίζοντας ότι είμαι μόνη μου. Για εμένα είναι οδυνηρό να είσαι με παρέα και να νιώθεις μόνη. Να νιώθεις ότι έχεις ένα συνεχόμενο σαμποτάζ και να νιώθεις συνεχώς ότι κάποιος σε κριτικάρει», αποκάλυψε η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Άριελ Κωνσταντινίδη
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Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
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