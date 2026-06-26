Μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τα παιδικά της χρόνια έκανε η Άριελ Κωνσταντινίδη στο Breakfast@Star, αποκαλύπτοντας τις απαιτήσεις που είχε από εκείνη η μητέρα της, αλλά και το πώς αυτές επηρέασαν την ενήλικη ζωή της, εξηγώντας πως η ίδια μπήκε στον χώρο της διαφήμισης από δική της ανάγκη.

«Από μένα είχε ξεκινήσει και από την ανάγκη μου κάτι να κάνω. Ήταν η ανάγκη μου να έχω παρέα. Με το ζόρι με πήγαιναν. Απλώς της μητέρας μου τα λόγια ήταν "δε θα μας ξεφτιλίσεις, θα πας και θα είσαι πρώτη"», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το κλίμα μέσα στο οποίο μεγάλωσε.

Η ηθοποιός εξήγησε πως χρειάστηκαν πολλά χρόνια προσωπικής δουλειάς για να αντιληφθεί ότι όσα βίωνε δεν ήταν φυσιολογικά.

«Γι' αυτό και έχω γίνει πολύ ανθεκτική. Γι' αυτό και μπορώ και επιβιώνω σε όλα τα χαώδη συστήματα. Βρίσκω την τρύπα να ανασαίνω. Είχα πολύ μπερδεμένο στο κεφάλι μου το κακοποιητικό σύστημα ως κανονικό σύστημα. Και αυτό θέλει πολλά χρόνια και ψυχοθεραπείας και εμβάθυνσης για να τα βγάλεις».

Παράλληλα, αποκάλυψε πως πλέον δεν αναζητά την αποδοχή των άλλων.

«Πρώτα απ' όλα δε φοβάμαι, δεν έχω τον φόβο της έγκρισης. Και στην οικογένειά μου δεν ήμουν μητέρα, ήμουν πιο πολύ μπαμπάς. Ήμουν αυτή που εμψύχωνε, αυτή που στήριζε».

Η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε ακόμη για τη νέα καθημερινότητά της μετά τον ερχομό της κόρης της, λέγοντας πως, παρά τις δυσκολίες της μονογονεϊκότητας, βιώνει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής της.

«Σίγουρα ήταν μια χρονιά με πάρα πολλές προκλήσεις και δοκιμάστηκαν οι αντοχές μου. Όμως αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ καλά».

Για τη μικρή της κόρη ανέφερε: «Είναι ένα πολύ ήσυχο μωρό. Μου μαθαίνει ήδη πολλά πράγματα που με εντυπωσιάζουν», ενώ για τους δίδυμους γιους της είπε πως ο ερχομός της αδελφής τους τούς αναστάτωσε.

«Σίγουρα εσωτερικά έχουν ταραχτεί πάρα πολύ. Αυτό που εξωτερικεύανε ήταν "α, τι ωραία, πώς θα είναι;"».

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως η απόφαση να αποκτήσει τρίτο παιδί ήταν απόλυτα συνειδητή.

«Αυτό το κομμάτι είναι πολύ δύσκολο. Όμως αν δεν είχα αυτή τη σπίθα και αυτή την αδρεναλίνη στη δημιουργικότητα, δεν θα το έκανα. Το τρίτο παιδί ήταν εντελώς μονόδρομος και ήταν μια 100% συνειδητή απόφαση».

Κλείνοντας, δεν έκρυψε ότι εξακολουθεί να πιστεύει στη συντροφικότητα.

«Δε νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει παρέα, που δεν θέλει συνταξιδιώτες. Το ότι είμαι καλά μόνη μου, αυτό δε λέει τίποτα».

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