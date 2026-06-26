Πανελλήνιες: Τα δίδυμα αδέλφια που αρίστευσαν παρά τα προβλήματα υγείας

Κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους με άριστη βαθμολογία

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Ρεπορτάζ για τους υποψήφιους που αρίστευσαν στις φετινές πανελλήνιες - Βίντεο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δίδυμα αδέλφια Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος από την Ηλεία αρίστευσαν στις Πανελλήνιες 2026 παρά σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Εμφάνισαν γαστρεντερίτιδα που εξελίχθηκε σε αρθρίτιδα, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να περπατήσουν για δύο μήνες.
  • Συνέχισαν να διαβάζουν καθημερινά και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, παρά τις δυσκολίες.
  • Η στήριξη από το σχολείο και η συμμετοχή τους σε ομάδα βόλεϊ βοήθησαν στην αποκατάστασή τους.
  • Γιάννης συγκέντρωσε 19.580 μόρια και Σταύρος 19.340, ετοιμάζονται να δηλώσουν τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Η ιστορία δίδυμων αδελφών από την Ηλεία ξεχωρίζει ανάμεσα στις επιτυχίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026, καθώς κατάφεραν να πετύχουν εξαιρετικές βαθμολογίες, παρά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισαν λίγους μόλις μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Ο Γιάννης και ο Σταύρος Παπαδάτος, από το Βούναργο Πύργου, είχαν θέσει ως στόχο την εισαγωγή τους στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας πριν από τις εξετάσεις τους κράτησε καθηλωμένους, αλλά αυτό δε στάθηκε αρκετό για να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους.

Πανελλήνιες 2026: Βγήκαν οι βαθμολογίες - Δείτε τα αποτελέσματα

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι σε συνέντευξή τους στο ilialive.gr, η περιπέτειά τους ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, τα οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, πιθανόν συνδέονταν με νοροϊό. Στη συνέχεια, η κατάσταση εξελίχθηκε σε αρθρίτιδα στα γόνατα, με αποτέλεσμα να αδυνατούν ακόμη και να περπατήσουν.

«Δεν μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας για περίπου δύο μήνες», δήλωσε ο Γιάννης στο ilialive.gr, περιγράφοντας τη δύσκολη καθημερινότητα που βίωσαν. Μάλιστα, ο αδελφός του, Σταύρος, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, καθώς η κατάστασή του ήταν πιο επιβαρυμένη.

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Παρά τις δυσκολίες, τα δύο αδέλφια συνέχισαν να διαβάζουν καθημερινά, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Συζητούσαν τις απορίες τους, μελετούσαν μαζί και προσπαθούσαν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στον κοινό τους στόχο, ακόμη και όταν η σωματική εξάντληση έκανε την προετοιμασία ιδιαίτερα απαιτητική.

«Υπήρχαν φορές που εκεί που μπορούσαμε να κάνουμε κάποια βήματα, μετά από λίγο πάλι δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Όταν προκύπτουν θέματα υγείας, το διάβασμα έρχεται δεύτερο. Παρ’ όλα αυτά δεν σκεφτήκαμε ποτέ να τα παρατήσουμε», ανέφερε ο Γιάννης στο ilialive.gr.

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Όπως εξήγησε, οι ίδιοι είχαν επιλέξει να κρατούν χαμηλές προσδοκίες, θεωρώντας ότι η υγεία τους ήταν η απόλυτη προτεραιότητα. «Γενικά είχαμε θέσει χαμηλούς στόχους. Λέγαμε ότι θα κάνουμε την προσπάθειά μας και ό,τι καταφέρουμε. Τελικά όλα πήγαν καλά», πρόσθεσε.

Πανελλήνιες 2026: Η στήριξη από το σχολείο

Σημαντική αποδείχθηκε και η στήριξη που έλαβαν από το σχολικό τους περιβάλλον. Όταν η κινητικότητά τους επιδεινώθηκε, η τάξη τους μεταφέρθηκε στο ισόγειο ώστε να μη χρειάζεται να ανεβαίνουν σκάλες, ενώ τις περιόδους που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν παρακολουθούσαν τα μαθήματα εξ αποστάσεως. Παράλληλα, οι καθηγητές τους στάθηκαν δίπλα τους όχι μόνο εκπαιδευτικά, αλλά και ψυχολογικά, ενισχύοντας την αισιοδοξία και την αποφασιστικότητά τους.

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Οι δύο μαθητές επισημαίνουν ακόμη ότι η επιτυχία τους βασίστηκε στη συστηματική προετοιμασία των προηγούμενων ετών, καθώς είχαν φροντίσει να δημιουργήσουν γερές βάσεις σε όλα τα μαθήματα. Όσο η υγεία τους βελτιωνόταν, σημαντική ώθηση στην αποκατάστασή τους έδωσε και η συμμετοχή τους στη σχολική ομάδα βόλεϊ, η οποία, όπως αναφέρουν, τους βοήθησε τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά να επιστρέψουν σταδιακά στην καθημερινότητά τους.

Πανελλήνιες 2026: Συγκέντρωσαν 19.580 και 19.340 μόρια

Η προσπάθειά τους ανταμείφθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Γιάννης συγκέντρωσε 19.580 μόρια, ενώ ο Σταύρος 19.340 μόρια, συγκαταλεγόμενοι στους αριστούχους των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026.

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 Πλέον, οι δύο αδελφοί ετοιμάζονται να δηλώσουν τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο δύσκολες δοκιμασίες δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο όταν υπάρχει επιμονή, αλληλοστήριξη και πίστη στον στόχο.

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