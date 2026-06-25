Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι βαθμολογίες των υποψηφίων από τα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις.
Οι υποψήφιοι που είχαν επιβεβαιώσει τον αριθμό των κινητών τους τηλεφώνων έλαβαν ήδη το πολυπόθητο sms με τις βαθμολογίες τους.
Επιπλέον οι καταστάσεις αναρτώνται σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, στις οποίες αναγράφονται μόνο ο κωδικός κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.
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Οι υποψήφιοι μετά τις 13:00 μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.