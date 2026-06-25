Πανελλήνιες 2026: Βγήκαν οι βαθμολογίες - Δείτε τα αποτελέσματα

Έφτασαν τα sms στα κινητά των υποψηφίων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.06.26 , 13:16 Άννα Βίσση: Το νέο εκκρηκτικό hair look της απόλυτης σταρ!
25.06.26 , 13:04 Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Μητσοτάκης και Δένδιας
25.06.26 , 12:57 Άση Μπήλιου: «Έρχονται τελευταίες δύσκολες μέρες» - Για ποια ζώδια;
25.06.26 , 12:42 Πανελλήνιες 2026: Βγήκαν οι βαθμολογίες - Δείτε τα αποτελέσματα
25.06.26 , 12:31 Οικονομάκου - Τσερέλα: Τα πρώτα στιγμιότυπα πριν το γαμήλιο πάρτι στην Πάρο
25.06.26 , 12:22 «Αντί να κάνει τον σταυρό της που δεν την έσφαξε, βρίζει την αδερφή μου»
25.06.26 , 12:17 MasterChef Τελικός: «Σταμάτα να κλαις» - Συγκίνηση πριν τη live ανακοίνωση!
25.06.26 , 12:15 «Έντιμος Κλέφτης»: Δείτε online την περιπέτεια με τον Λίαμ Νίσον
25.06.26 , 12:12 Pirelli: Η Fomula 1 και το τριήμερο στο Spielberg
25.06.26 , 12:06 Συνταγή για μιλφέιγ φυστίκι με σφολιατίνες και ...όποιος αντέξει
25.06.26 , 12:00 Μπάνιο το πρωί ή το βράδυ; Οι ειδικοί δίνουν την απάντηση
25.06.26 , 11:38 Paris Valtadoros: Ποιοι διάσημοι έδωσαν το παρών
25.06.26 , 11:32 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Ισπανικά
25.06.26 , 11:14 Μπογδάνος: «Η Ιωάννα Τούνη είναι ένα κακό πρότυπο για τα παιδιά μας»
25.06.26 , 11:08 1.000.000 χιλιόμετρα με ένα MINI Cooper D
MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει για όλα τα ζώδια μέχρι τον Αύγουστο
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Η επόμενη μέρα στο Mega μετά τη Φαίη Σκορδά – Όλα τα σενάρια
Πανελλήνιες 2026: Βγήκαν οι βαθμολογίες - Δείτε τα αποτελέσματα
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Άση Μπήλιου: «Έρχονται τελευταίες δύσκολες μέρες» - Για ποια ζώδια;
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο!»
Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 25.06.26, 12:43

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι βαθμολογίες των υποψηφίων από τα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις.

Μηχανογραφικό 2026: Πώς να επιλέξεις σωστά σχολή

Οι υποψήφιοι που είχαν επιβεβαιώσει τον αριθμό των κινητών τους τηλεφώνων έλαβαν ήδη το πολυπόθητο sms με τις βαθμολογίες τους.

Επιπλέον οι καταστάσεις αναρτώνται σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, στις οποίες αναγράφονται μόνο ο κωδικός κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις από τα φροντιστήρια «Πουκαμισάς»

Οι υποψήφιοι μετά τις 13:00 μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2026
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top