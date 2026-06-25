Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτοι των πρώτων που «άγγιξαν» την κορυφή

Η Έφη έβγαλε 19.600 μόρια, ο Γιώργος 19.200 και η Μαντλίν 19.000

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, με εντυπωσιακές επιδόσεις υποψηφίων.
  • Η Έφη Παπαστεφάνου συγκέντρωσε 19.600 μόρια, στοχεύει στο Πολυτεχνείο και δήλωσε ότι η προετοιμασία απαιτούσε θυσίες.
  • Ο Γιώργος Πολίτης αρίστευσε με 19.200 μόρια, ενώ η Κατερίνα Παξιμαδάκη και η Μαντλίν Τερζακοπούλου συγκέντρωσαν 19.100 και 19.000 μόρια αντίστοιχα.
  • Οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται σταθερές στις Νομικές και Ψυχολογικές Σχολές, με μικρή άνοδο στις Ιατρικές και Πολυτεχνικές Σχολές.
  • Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους, με τις τελικές βάσεις να ανακοινώνονται αρχές Ιουλίου.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων έδωσε το πρώτο στίγμα για τη διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Πανελλήνιες 2026: Πώς έγραψαν οι υποψήφιοι στα μαθήματα

Παρά τη δυσκολία που παρουσίασαν αρκετά μαθήματα, ιδιαίτερα στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, πολλοί υποψήφιοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν εντυπωσιακές επιδόσεις και να βρεθούν ένα βήμα πριν από τη σχολή των ονείρων τους.

Πανελλήνιες 2026: Η Έφη «άγγιξε» τα 19.600 μόρια

Ανάμεσα στους αριστούχους ξεχώρισε η Έφη Παπαστεφάνου, η οποία συγκέντρωσε 19.600 μόρια και βλέπει πλέον το Πολυτεχνείο να ανοίγει τις πόρτες του.

«Έγραψα Έκθεση 19,2, Μαθηματικά 19, Φυσική 19,7 και Χημεία 19,9», ανέφερε η υποψήφια στο Star, προσθέτοντας: «Είμαι σκληρή με τον εαυτό μου, το είχα στόχο».

Η ίδια παραδέχθηκε πως η προετοιμασία απαιτούσε θυσίες: «Στερήθηκα βόλτες, ήμουν αγχωμένη, αλλά με βοήθησε ο χορός. Κάνω μπαλέτο και χιπ χοπ».

Πανελλήνιες 2026: Η Έφη «άγγιξε» τα 19.600 μόρια

Η μητέρα της, Αλεξάνδρα Καρυστινού, αποκάλυψε ότι ο χορός αποτελεί τη μεγάλη της αγάπη. «Ήθελε να περάσει Αθήνα για να μη χάσει τον χορό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πανελλήνιες 2026: Ο Γιώργος αρίστευσε με 19.200 μόρια, η Κατερίνα με 19.100 και η Μαντλίν με 19.000

Εξαιρετική επίδοση σημείωσε και ο Γιώργος Πολίτης, ο οποίος συγκέντρωσε 19.200 μόρια.

«Τώρα ήρθαμε, γράψαμε, πήγαμε πολύ καλά. Τώρα σειρά έχει το MasterChef, θα έρθω», είπε με χαμόγελο, κάνοντας ήδη σχέδια για το μέλλον.

Πανελλήνιες 2026: Ο Γιώργος αρίστευσε με 19.200 μόρια

Στους κορυφαίους των φετινών εξετάσεων βρίσκεται και η Κατερίνα Παξιμαδάκη με 19.100 μόρια, η οποία κατάφερε να γράψει άριστα στη Βιολογία.

«Ναι, 20. Δεν το πιστεύω ακόμα. Ήταν το αγαπημένο μου μάθημα. Θέλω να γίνω γιατρός. Είναι και οι δύο μου γονείς γιατροί και κόλλησα το μικρόβιο», ανέφερε.

Πανελλήνιες 2026: Η Κατερίνα αρίστευσε με 19.100 και η Μαντλίν με 19.000

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές για τη Μαντλίν Τερζακοπούλου, η οποία συγκέντρωσε 19.000 μόρια και στοχεύει στην Αγγλική Φιλολογία.

«Δεν περίμενα τέτοια επιτυχία. Αγγλική Φιλολογία θέλω», δήλωσε εμφανώς χαρούμενη.

Συγκινημένη ήταν και η μητέρα της, Λία Χρυσικοπούλου, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά της: «Είναι για την ίδια. Βλέπει την προσπάθειά της...».

Πανελλήνιες 2026: Η Μαντλίν αρίστευσε με 19.000 μόρια

Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις

Τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν μαζί με τις βαθμολογίες δείχνουν πως οι βάσεις στις Νομικές και τις Ψυχολογικές Σχολές αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, ενώ μικρή άνοδος εκτιμάται ότι θα σημειωθεί στις Ιατρικές και τις Πολυτεχνικές Σχολές.

Αντίθετα, πτωτική πορεία προβλέπεται για τις Οικονομικές Σχολές, καθώς οι επιδόσεις σε Οικονομία και Μαθηματικά ήταν χαμηλότερες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Η ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου, Έφη Ρίζα, εξηγεί: «Πολύ μεγάλες πιέσεις δέχεται το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, με τις χαμηλές επιδόσεις στην Οικονομία και στα Μαθηματικά που θα επηρεάσουν τις βάσεις».

Οι υποψήφιοι καλούνται πλέον να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία, ενώ η τελική εικόνα για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια θα διαμορφωθεί με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, που αναμένεται στις αρχές Ιουλίου.

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