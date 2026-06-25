Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων έδωσε το πρώτο στίγμα για τη διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Παρά τη δυσκολία που παρουσίασαν αρκετά μαθήματα, ιδιαίτερα στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, πολλοί υποψήφιοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν εντυπωσιακές επιδόσεις και να βρεθούν ένα βήμα πριν από τη σχολή των ονείρων τους.

Πανελλήνιες 2026: Η Έφη «άγγιξε» τα 19.600 μόρια

Ανάμεσα στους αριστούχους ξεχώρισε η Έφη Παπαστεφάνου, η οποία συγκέντρωσε 19.600 μόρια και βλέπει πλέον το Πολυτεχνείο να ανοίγει τις πόρτες του.

«Έγραψα Έκθεση 19,2, Μαθηματικά 19, Φυσική 19,7 και Χημεία 19,9», ανέφερε η υποψήφια στο Star, προσθέτοντας: «Είμαι σκληρή με τον εαυτό μου, το είχα στόχο».

Η ίδια παραδέχθηκε πως η προετοιμασία απαιτούσε θυσίες: «Στερήθηκα βόλτες, ήμουν αγχωμένη, αλλά με βοήθησε ο χορός. Κάνω μπαλέτο και χιπ χοπ».

Η μητέρα της, Αλεξάνδρα Καρυστινού, αποκάλυψε ότι ο χορός αποτελεί τη μεγάλη της αγάπη. «Ήθελε να περάσει Αθήνα για να μη χάσει τον χορό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πανελλήνιες 2026: Ο Γιώργος αρίστευσε με 19.200 μόρια, η Κατερίνα με 19.100 και η Μαντλίν με 19.000

Εξαιρετική επίδοση σημείωσε και ο Γιώργος Πολίτης, ο οποίος συγκέντρωσε 19.200 μόρια.

«Τώρα ήρθαμε, γράψαμε, πήγαμε πολύ καλά. Τώρα σειρά έχει το MasterChef, θα έρθω», είπε με χαμόγελο, κάνοντας ήδη σχέδια για το μέλλον.

Στους κορυφαίους των φετινών εξετάσεων βρίσκεται και η Κατερίνα Παξιμαδάκη με 19.100 μόρια, η οποία κατάφερε να γράψει άριστα στη Βιολογία.

«Ναι, 20. Δεν το πιστεύω ακόμα. Ήταν το αγαπημένο μου μάθημα. Θέλω να γίνω γιατρός. Είναι και οι δύο μου γονείς γιατροί και κόλλησα το μικρόβιο», ανέφερε.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές για τη Μαντλίν Τερζακοπούλου, η οποία συγκέντρωσε 19.000 μόρια και στοχεύει στην Αγγλική Φιλολογία.

«Δεν περίμενα τέτοια επιτυχία. Αγγλική Φιλολογία θέλω», δήλωσε εμφανώς χαρούμενη.

Συγκινημένη ήταν και η μητέρα της, Λία Χρυσικοπούλου, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά της: «Είναι για την ίδια. Βλέπει την προσπάθειά της...».

Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις

Τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν μαζί με τις βαθμολογίες δείχνουν πως οι βάσεις στις Νομικές και τις Ψυχολογικές Σχολές αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, ενώ μικρή άνοδος εκτιμάται ότι θα σημειωθεί στις Ιατρικές και τις Πολυτεχνικές Σχολές.

Αντίθετα, πτωτική πορεία προβλέπεται για τις Οικονομικές Σχολές, καθώς οι επιδόσεις σε Οικονομία και Μαθηματικά ήταν χαμηλότερες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Η ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου, Έφη Ρίζα, εξηγεί: «Πολύ μεγάλες πιέσεις δέχεται το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, με τις χαμηλές επιδόσεις στην Οικονομία και στα Μαθηματικά που θα επηρεάσουν τις βάσεις».

Οι υποψήφιοι καλούνται πλέον να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία, ενώ η τελική εικόνα για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια θα διαμορφωθεί με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, που αναμένεται στις αρχές Ιουλίου.

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