Πανελλήνιες 2026: Πώς έγραψαν οι υποψήφιοι στα μαθήματα

Πού αρίστευσαν, σε ποια έγραψαν κάτω από τη βάση

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Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Ανακοινώθηκαν το πρωί της Πέμπτης οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων / Βίντεο Σκάι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, με 89.032 υποψηφίους για 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Περιορισμένα ποσοστά αριστούχων, με 30,06% άριστα στη Φυσική και 22,65% στα Λατινικά, ενώ πολύ χαμηλά ποσοστά στα Αρχαία Ελληνικά (1,51%) και Νεοελληνική Γλώσσα (1,12%).
  • Υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, με 55,67% στα Αρχαία Ελληνικά και 52,10% στην Ιστορία.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους μέσω ειδικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας.
  • Εκκρεμούν οι ανακοινώσεις για τα ειδικά μαθήματα και η διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Ανακοινώθηκαν την Πέμπτη οι βαθμολογίες των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Πόσοι ήταν οι αριστούχοι, πόσοι έγραψαν κάτω από τη βάση και σε ποια μαθήματα οι υποψήφιοι έγραψαν τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες βαθμολογίες. 

Πανελλήνιες 2026: Βγήκαν οι βαθμολογίες - Δείτε τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, συνολικά, 89.032 υποψήφιοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27. Από αυτούς, οι 75.109 υποψήφιοι προέρχονται από τα ΓΕΛ και οι 13.923 από τα ΕΠΑΛ.  

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων «δείχνει» και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων -με έκπληξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη Φυσική - και ταυτόχρονα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10. 

Πανελλήνιες 2026: Τα μαθήματα με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες βαθμολογίες

Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν άριστα (18-20) κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με μεγάλη εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής και, όπως αναμενόταν, το μάθημα των Λατινικών

Αναλυτικότερα, στη Φυσική το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18 και μάλιστα, το 20,57% αφορά τις βαθμολογίες 19-20. Υπενθυμίζεται ότι την περυσινή χρονιά, το ποσοστό αριστούχων στο μάθημα της Φυσικής ανήλθε σε μόλις 9,39%. 

Όσον αφορά στα Λατινικά, το 22,65% των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία 18-20. 

Στον αντίποδα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινούνται τα ποσοστά αριστούχων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (1,12%) και των Αρχαίων Ελληνικών (1,51%). Είναι αξιοσημείωτο, δε, ότι οι αριστούχοι στο μάθημα των Αρχαίων είναι σημαντικά μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι (2,29%). 

Σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με πέρυσι είναι και τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν βαθμό πάνω από 18 στο μάθημα της Οικονομίας (14,22% το 2026, 29,33% πέρυσι) και της Βιολογίας (12,51% το 2026, 19,47% πέρυσι). 

Άριστα έγραψαν στο μάθημα των Μαθηματικών, το 8,34%, στην Ιστορία το 13,69% στη Χημεία 15,87% και στην Πληροφορική 16,41%, ποσοστά που κινούνται στα ίδια σχεδόν επίπεδα με την περυσινή χρονιά, αλλά κάπως βελτιωμένα. 

Πανελλήνιες 2026: Τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση 

Το υψηλότερο ποσοστό γραπτών με βαθμολογία κάτω του 10 καταγράφεται στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, ενώ, για μία ακόμη χρονιά, τα Μαθηματικά και η Ιστορία «φιγουράρουν» στα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, καθώς περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους δεν κατάφεραν να γράψουν πάνω από 10. 

Πιο συγκεκριμένα, το 55,67% των υποψηφίων έγραψαν κάτω από τη βάση στα Αρχαία Ελληνικά, με το 40,85% να συγκεντρώνεται στις βαθμολογίες 5 έως 10. 

Όσον αφορά την Ιστορία, το 52,10% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10, ποσοστό που κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα με την περυσινή χρονιά. 

Στα Μαθηματικά, οι μισοί υποψήφιοι έγραψαν κάτω από τη βάση (50,59%), ποσοστό που όμως, είναι χαμηλότερο σε σχέση με την περυσινή χρονιά κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες (59,12%). 

Επιπλέον, υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι και στα μαθήματα της Οικονομίας, της Πληροφορικής και της Χημείας. 

Ιδιαίτερα στην Οικονομία, οι υποψήφιοι έγραψαν κάτω από 10 σε ποσοστό 48,09%. Στην Πληροφορική και τη Χημεία, τα αντίστοιχα ποσοστά κινήθηκαν στο 41%. 

Πανελλήνιες 2026: Υπολογισμός μορίων και τα επόμενα βήματα 

Από σήμερα, οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους και για τη διευκόλυνσή τους στον υπολογισμό, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν. 

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/

Υπενθυμίζεται, ότι εκκρεμεί η ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων ολοκληρώθηκαν σήμερα και στις Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες, που ολοκληρώνονται αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. 

Επόμενο -και τελευταίο- βήμα για τους υποψήφιους πριν την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών, αποτελεί η διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, για την οποία εκκρεμούν οι σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας. 

Υπενθυμίζεται, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη διαδικασία δημιουργίας προσωπικού κωδικού ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται στα λύκεια των υποψηφίων μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. 

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