Aυτά είναι τα πιο υγιεινά και νόστιμα σνακ που βελτιώνουν τη διάθεση

Nιώθετε πως τα ενεργειακά σας αποθέματα αποφασίζουν ότι ήρθε η ώρα να μιμηθούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεφώνου σας όταν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή; Μή φοβάστε είμαι εδώ για να σας καθοδηγήσω με τη βοήθεια μερικών απολαυστικών σνακ που ενισχύουν τη διάθεση.

Γιατί τα σνακ παίζουν ρόλο

Πριν εμβαθύνουμε στο μενού μας, ας είμαστε ειλικρινείς για τον ρόλο που παίζει το φαγητό στη ζωή μας. Πέρα από τη διατροφή, τα σνακ μπορούν να μεταμορφώσουν την ημέρα σας, δίνοντάς σας αυτή την τόσο αναγκαία έκρηξη ενέργειας και ευτυχίας. Το σωστό σνακ είναι σαν ένας καλύτερος φίλος που ξέρει ακριβώς πώς να σας φτιάξει τη διάθεση – χωρίς τις ανεπιθύμητες θερμίδες.

Το παντοδύναμο αβοκάντο

Ας μιλήσουμε για τα αβοκάντο. Εν μέρει φρούτα, εν μέρει κρεμώδες όνειρο — τα αβοκάντο είναι το σύμβολο της χιλιετίας για κάποιο λόγο. Γεμάτα με υγιή λιπαρά, δεν είναι μόνο καλά για το σώμα σας, αλλά ενισχύουν επίσης τη δύναμη του εγκεφάλου σας. Απλώστε λίγο αβοκάντο σε μια φέτα τοστ ολικής αλέσεως, πασπαλίστε μια πρέζα νιφάδες τσίλι και voilà! Ένα σνακ που είναι τόσο ικανοποιητικό όσο το να βρείτε επιτέλους το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης κάτω από το μαξιλάρι του καναπέ.

Ξηροί καρποί για όλη την ώρα

Κρατήστε μια στοίβα αμυγδάλων ή καρυδιών στο γραφείο σας. Αυτά τα μικροσκοπικά θρεπτικά συστατικά είναι πλούσια σε ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι γνωστά για την ενίσχυση της λειτουργίας του εγκεφάλου και τη βελτίωση της διάθεσης. Επιπλέον, το τραγανό φαγητό είναι παράξενα ικανοποιητικό — σαν την ενήλικη εκδοχή του να σκας το περιτύλιγμα με τις φυσαλίδες.

Μούρα όλων των ειδών – μικρά και θαυματουργά

Τα μούρα είναι σαν τα γλυκά της φύσης, χωρίς ενοχές. Είτε προτιμάτε τα βατόμουρα, τις φράουλες είτε την έντονη αδερφή τους, τα σμέουρα, το να ρίξετε μια χούφτα σε ένα μπολ με γιαούρτι μπορεί να σας κάνει να νιώσετε σαν να περιποιείστε τον εαυτό σας με ένα επιδόρπιο στη μέση της εργάσιμης ημέρας. Δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά έχουν και άφθονα αντιοξειδωτικά, εξασφαλίζοντας ότι το σώμα σας θα νιώθει τόσο καλά όσο η έξοδος την Παρασκευή βράδυ.

Απόλαυση με ρεβίθια

Αγκαλιάστε τα ρεβίθια! Είτε τα μετατρέψετε σε τραγανά ψητά σνακ είτε σε νόστιμο χούμους, αυτά τα όσπρια είναι γεμάτα πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Συνδυάστε μια σάλτσα χούμους με καρότα ή τραγανά τσιπς πίτας και έχετε ένα σνακ που είναι πιο ανακουφιστικό από την αγαπημένη σας σειρά του Netflix.

Μαύρη Σοκολάτα: Επειδή την Αξίζετε

Κυρίες μου, μερικές φορές χρειάζεται να απολαύσετε λίγο, και αυτό είναι απολύτως εντάξει. Η μαύρη σοκολάτα, με τουλάχιστον 70% κακάο, μπορεί να είναι το μυστικό σας όπλο. Έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το άγχος και βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Επιπλέον, είναι σοκολάτα – δεν χρειαζόμαστε περισσότερους λόγους. Μόνο ένα τετράγωνο είναι αρκετό για να περιποιηθεί τους γευστικούς σας κάλυκες σαν να έχουν κερδίσει το τζάκποτ.

Μπανάνα να να να

Ποτέ μην υποτιμάτε τη δύναμη μιας μπανάνας. Πλούσια σε κάλιο και βιταμίνη Β6, βοηθά τον εγκέφαλό σας να παράγει σεροτονίνη, την ορμόνη που σας κάνει να νιώθετε καλά. Συνδυάστε μια μπανάνα με μια κουταλιά φυστικοβούτυρο και θα είναι σαν μια αγκαλιά τυλιγμένη σε μορφή σνακ. Εύκολο να το μασουλάτε εν κινήσει, ένα σνακ μπανάνας σας κρατάει σε εγρήγορση.

Τσάι και χαλάρωση

Μερικές φορές ένα σνακ δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς ένα χαλαρωτικό ρόφημα. Επιλέξτε ένα χαλαρωτικό τσάι από βότανα όπως χαμομήλι ή μέντα. Δεν είναι μόνο η ζεστασιά που παρηγορεί, αλλά και τα λίγα λεπτά ησυχίας που μπορείτε να κλέψετε από την χαοτική σας μέρα. Δώστε στον εαυτό σας την άδεια να σταματήσει – είναι εξίσου σημαντικό με το να ολοκληρώσετε αυτές τις εργασίες.

Ένα διάλειμμα με νόημα

Θυμηθείτε, το σνακ δεν είναι αμαρτία. Είναι μια ευκαιρία να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Το μυστικό είναι να επιλέξετε σνακ που είναι ταυτόχρονα θρεπτικά και νόστιμα. Θεωρήστε τα ως μικρές πράξεις αυτοφροντίδας που σας υπενθυμίζουν ότι είναι εντάξει να αφιερώσετε μια στιγμή και να απολαύσετε τις μικρές χαρές της ζωής μέσα στο χάος. Την επόμενη φορά που θα νιώσετε αυτή την κούραση στα μέσα της εβδομάδας, στραφείτε σε αυτά τα υγιεινά σνακ που υπόσχονται να σας φτιάξουν τη διάθεση – και μπορεί να σας πείσουν ότι η Τετάρτη δεν είναι και τόσο άσχημη τελικά.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: allyou.gr