Κατερίνα Καινούργιου για τα πρησμένα πόδια: «Έχουν γίνει σαν μπουκάλια»

Όσα είπε η εγκυμονούσα παρουσιάστρια

Η Κατερίνα Καινούργιου με βελούδινο φόρεμα και την κοιλίτσα να ξεχωρίζει
Ακούστε το άρθρο

Η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής της Super Κατερίνα, το πρωί της 18ης Νοεμβρίου με ένα εντυπωσιακό, εφαρμοστό βελούδινο φόρεμα, το οποίο αναδείκνυε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Η παρουσιάστρια δε δίστασε να μιλήσει με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές για τις αλλαγές που βιώνει στην εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας πως τα πόδια της έχουν πρηστεί αρκετά, σε σημείο που δεν μπορεί πλέον να φορέσει γόβες.

Ναταλία Γερμανού σε Καινούργιου: «Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι»

Εκθαμβωτική με βελούδο η Κατερίνα Καινούργιου: Γιατί άφησε τις γόβες και φόρεσε μπότες

Αν και αρχικά είχε σκεφτεί να ολοκληρώσει το σύνολό της με ένα κομψό ζευγάρι ψηλοτάκουνα, τελικά κατέληξε να φορέσει μπότες, εξηγώντας ότι η εγκυμοσύνη την έχει αναγκάσει να αφήσει για λίγο στην άκρη τα αγαπημένα της παπούτσια.

Τι είπε η εγκυμονούσα παρουσιάστρια on air

«Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Σήμερα βελούδο!», είπε χαμογελαστή η Κατερίνα, προσθέτοντας με το γνωστό χιούμορ της: «Το συγκεκριμένο φόρεμα θα το συνδύαζα με υπέροχες λεπτές γόβες, αλλά έχουν πρηστεί τόσο πολύ τα πόδια μου… έχουν γίνει σαν μπουκάλια! Δε μου κάνει καμία γόβα».

 

Κατερίνα Καινούργιου: Το τάμα για να αποκτήσει μωράκι!

Η αμεσότητα με την οποία περιέγραψε την κατάσταση έκανε το κοινό να την νιώσει ακόμη πιο κοντά της.

 

 

Η στιγμή που έδειξε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της

Λίγο αργότερα, η Κατερίνα μοιράστηκε με τους τηλεθεατές μια τρυφερή στιγμή, δείχνοντας τη φουσκωμένη κοιλίτσα της. Με εμφανή συγκίνηση και χαρά σχολίασε: «Ωραίο όμως, ε; Μεγαλώνει… μεγαλώνει και η μπουμπούκα!»

 

Η φουσκωμένη κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου

Η αποκάλυψη της Καινούργιου: «Είναι νωρίς ακόμα, αλλά έχουμε βρει νονούς»

Η εικόνα αυτή έκανε πολλούς να «λιώσουν», καθώς η παρουσιάστρια δείχνει να απολαμβάνει κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης της και να το μοιράζεται χωρίς ίχνος επιτήδευσης.

