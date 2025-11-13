Κατερίνα Καινούργιου: Το τάμα για να αποκτήσει μωράκι!

Προσευχόταν στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου και για τη μαμά της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 16:13 Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται ξανά το ιστορικό ρετιρέ στο Κολωνάκι
13.11.25 , 16:03 Κάκκαβα για Λαγούτη: «Δε μου άρεσε ο όρος trash - Νομίζω ότι παρασύθηκε»
13.11.25 , 15:43 Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
13.11.25 , 15:42 Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»
13.11.25 , 15:28 Ο Δικηγόρος Του Λιγνάδη, Χρ. Μαυρομάτης Για Τις Εξελίξεις Της Υπόθεσης
13.11.25 , 15:25 Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει στο Gazarte Roof Stage
13.11.25 , 15:18 Στέλλα Παλούκη: «Με το που βγήκε στη φόρα η σχέση μου, όλοι άλλαξαν»
13.11.25 , 15:05 Αποστολόπουλος Για Ρασοφόρο: Του Έστειλα 200 Ευρώ - Δεν Τα Πήρα Ποτέ Πίσω
13.11.25 , 15:02 Λευτέρης Χαρίτος: Σπάνια έξοδος με τη σύντροφό του- ηθοποιό του Porto Leone
13.11.25 , 15:01 Νικολέττα Καρρά: «Πριν λίγες εβδομάδες έκανα ένα χειρουργείο»
13.11.25 , 15:00 Ειρήνη Λαγούδη: Αναμένονται Ραγδαίες Εξελίξεις - Τι Νέο Υπάρχει
13.11.25 , 14:55 Αλλαγές στις συναλλαγές με IRIS
13.11.25 , 14:55 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
13.11.25 , 14:54 Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
13.11.25 , 14:50 Αντωνία Καλλιμούκου – Νίκος Παραδείσης: Βόλτα στο Κολωνάκι με τον γιο τους
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Λευτέρης Χαρίτος: Σπάνια έξοδος με τη σύντροφό του- ηθοποιό του Porto Leone
Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του
Στέλλα Παλούκη: «Με το που βγήκε στη φόρα η σχέση μου, όλοι άλλαξαν»
Κορωπί: «Με θαύμα θα σωθεί ο 22χρονος που έφαγε αμάσητο μπέργκερ»
Νικολέττα Καρρά: «Πριν λίγες εβδομάδες έκανα ένα χειρουργείο»
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται ξανά το ιστορικό ρετιρέ στο Κολωνάκι
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η εξομολόγηση της εγκυμονούσας παρουσιάστριας για το τάμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής της μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου με το κοινό της, αποκαλύπτοντας τις συγκινητικές λεπτομέρειες πίσω από τη χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης της.

Η παρουσιάστρια μίλησε για το καλοκαίρι που προσευχόταν με πίστη στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου, το τάμα που έκανε, αλλά και το πώς τελικά, ύστερα από έναν χρόνο ορμονοθεραπείας, κατάφερε να μείνει έγκυος «φυσιολογικά», όπως είπε.

 

«Προσευχόμουν και για τη μητέρα μου και για να αποκτήσω ένα μωράκι»

Το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια άνοιξε την καρδιά της μπροστά στις κάμερες και μίλησε με ειλικρίνεια για την πίστη της και το ταξίδι που προηγήθηκε της εγκυμοσύνης της. Όπως εξήγησε, το καλοκαίρι που πέρασε ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά, αφού εκτός από τη δική της επιθυμία να γίνει μητέρα, ανησυχούσε και για την υγεία της δικής της μητέρας.

Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;

«Θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία. Το καλοκαίρι πήγαινα πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή, στην Πάρο, και προσευχόμουν και για τη μητέρα μου, που περνούσε ένα θέμα υγείας, αλλά και γιατί ήθελα πάρα πολύ να αποκτήσω ένα μωράκι. Ήταν κάτι που το ήθελα από καρδιάς», αποκάλυψε συγκινημένη.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του

Όπως περιέγραψε, την περίοδο που περίμενε τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το αν είναι έγκυος, επισκέφθηκε ξανά τον ιερό ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής για να ανάψει ένα κεράκι. «Εκείνες τις ημέρες ετοίμαζαν τον στολισμό για τον 15αύγουστο. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη κατάνυξη και συγκίνηση», είπε χαρακτηριστικά.

Το τάμα στην Εκατονταπυλιανή και η Παναγία Δεομένη

Η παρουσιάστρια αφηγήθηκε πως κατά την επίσκεψή της στον ναό, θέλησε να αφήσει το τάμα της, ακολουθώντας τη δική της εσωτερική διαδρομή πίστης. «Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου, μου είπαν να μην το αφήσω εκεί που είχα σκεφτεί. Εγώ όμως ήθελα να το τοποθετήσω σε εκείνο το σημείο. Επέμεινα, και τότε με πλησίασε μια κυρία και μου είπε: “Όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, βάλ’ το όπου θέλεις”. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα κάτι μέσα μου να με οδηγεί προς μια εικόνα της Παναγίας που δεν κρατούσε βρέφος. Μου έκανε εντύπωση. Πήγα, προσευχήθηκα, άφησα το τάμα μου εκεί και λίγες ημέρες μετά έλαβα τα αποτελέσματα  το τεστ εγκυμοσύνης ήταν θετικό.»

Αργότερα, όπως είπε, επέστρεψε ξανά στην Εκατονταπυλιανή για να μάθει περισσότερα για την εικόνα που την είχε συγκινήσει τόσο. «Όταν ξαναπήγα, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν αυτή και μου είπε ότι είναι η Παναγία Δεομένη. Από τότε άρχισα να διαβάζω και να μαθαίνω για τις διάφορες μορφές και εικόνες της Παναγίας.»

Η προσπάθεια, η ορμονοθεραπεία και η εγκυμοσύνη

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε επίσης ότι η εγκυμοσύνη της δεν ήρθε εύκολα, καθώς είχε περάσει μια μακρά περίοδο προετοιμασίας και θεραπειών. Για έναν ολόκληρο χρόνο ακολουθούσε ορμονοθεραπεία στο πλαίσιο σχεδίου για εξωσωματική γονιμοποίηση ωστόσο, δεν χρειάστηκε ποτέ να προχωρήσει στη διαδικασία.

Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»

«Έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία. Δεν είχα μπει ακόμη στην εξωσωματική, ήμουν στο στάδιο της προετοιμασίας. Είχα πει στον εαυτό μου ότι θα συνεχίσω τις θεραπείες μέχρι το καλοκαίρι και πως τον Σεπτέμβριο θα ξεκινούσα επίσημα την προσπάθεια για εξωσωματική. Όμως το καλοκαίρι αποφάσισα να σταματήσω για λίγο, να ξεκουραστώ, να αποφορτιστώ ψυχολογικά και σωματικά. Και τότε συνέβη το απίστευτο έμεινα έγκυος φυσιολογικά.»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top