Κατερίνα Καινούργιου: Το τάμα για να αποκτήσει μωράκι!

Μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής της μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου με το κοινό της, αποκαλύπτοντας τις συγκινητικές λεπτομέρειες πίσω από τη χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης της.

Η παρουσιάστρια μίλησε για το καλοκαίρι που προσευχόταν με πίστη στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου, το τάμα που έκανε, αλλά και το πώς τελικά, ύστερα από έναν χρόνο ορμονοθεραπείας, κατάφερε να μείνει έγκυος «φυσιολογικά», όπως είπε.

«Προσευχόμουν και για τη μητέρα μου και για να αποκτήσω ένα μωράκι»

Το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια άνοιξε την καρδιά της μπροστά στις κάμερες και μίλησε με ειλικρίνεια για την πίστη της και το ταξίδι που προηγήθηκε της εγκυμοσύνης της. Όπως εξήγησε, το καλοκαίρι που πέρασε ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά, αφού εκτός από τη δική της επιθυμία να γίνει μητέρα, ανησυχούσε και για την υγεία της δικής της μητέρας.

«Θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία. Το καλοκαίρι πήγαινα πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή, στην Πάρο, και προσευχόμουν και για τη μητέρα μου, που περνούσε ένα θέμα υγείας, αλλά και γιατί ήθελα πάρα πολύ να αποκτήσω ένα μωράκι. Ήταν κάτι που το ήθελα από καρδιάς», αποκάλυψε συγκινημένη.

Όπως περιέγραψε, την περίοδο που περίμενε τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το αν είναι έγκυος, επισκέφθηκε ξανά τον ιερό ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής για να ανάψει ένα κεράκι. «Εκείνες τις ημέρες ετοίμαζαν τον στολισμό για τον 15αύγουστο. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη κατάνυξη και συγκίνηση», είπε χαρακτηριστικά.

Το τάμα στην Εκατονταπυλιανή και η Παναγία Δεομένη

Η παρουσιάστρια αφηγήθηκε πως κατά την επίσκεψή της στον ναό, θέλησε να αφήσει το τάμα της, ακολουθώντας τη δική της εσωτερική διαδρομή πίστης. «Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου, μου είπαν να μην το αφήσω εκεί που είχα σκεφτεί. Εγώ όμως ήθελα να το τοποθετήσω σε εκείνο το σημείο. Επέμεινα, και τότε με πλησίασε μια κυρία και μου είπε: “Όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, βάλ’ το όπου θέλεις”. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα κάτι μέσα μου να με οδηγεί προς μια εικόνα της Παναγίας που δεν κρατούσε βρέφος. Μου έκανε εντύπωση. Πήγα, προσευχήθηκα, άφησα το τάμα μου εκεί και λίγες ημέρες μετά έλαβα τα αποτελέσματα το τεστ εγκυμοσύνης ήταν θετικό.»

Αργότερα, όπως είπε, επέστρεψε ξανά στην Εκατονταπυλιανή για να μάθει περισσότερα για την εικόνα που την είχε συγκινήσει τόσο. «Όταν ξαναπήγα, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν αυτή και μου είπε ότι είναι η Παναγία Δεομένη. Από τότε άρχισα να διαβάζω και να μαθαίνω για τις διάφορες μορφές και εικόνες της Παναγίας.»

Η προσπάθεια, η ορμονοθεραπεία και η εγκυμοσύνη

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε επίσης ότι η εγκυμοσύνη της δεν ήρθε εύκολα, καθώς είχε περάσει μια μακρά περίοδο προετοιμασίας και θεραπειών. Για έναν ολόκληρο χρόνο ακολουθούσε ορμονοθεραπεία στο πλαίσιο σχεδίου για εξωσωματική γονιμοποίηση ωστόσο, δεν χρειάστηκε ποτέ να προχωρήσει στη διαδικασία.

«Έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία. Δεν είχα μπει ακόμη στην εξωσωματική, ήμουν στο στάδιο της προετοιμασίας. Είχα πει στον εαυτό μου ότι θα συνεχίσω τις θεραπείες μέχρι το καλοκαίρι και πως τον Σεπτέμβριο θα ξεκινούσα επίσημα την προσπάθεια για εξωσωματική. Όμως το καλοκαίρι αποφάσισα να σταματήσω για λίγο, να ξεκουραστώ, να αποφορτιστώ ψυχολογικά και σωματικά. Και τότε συνέβη το απίστευτο έμεινα έγκυος φυσιολογικά.»