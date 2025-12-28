Νέο Ηράκλειο: 16χρονος λήστεψε με μαχαίρι δύο ανήλικα κορίτσια

Πηγή: Ρεπορτάζ Παναγιώτη Μπούσιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Δυο 12χρονα κορίτσια βρέθηκαν αντιμέτωπα στο Νέο Ηράκλειο με έναν ανήλικο που κρατούσε μαχαίρι και τις απείλησε ζητώντας ό,τι έχουν αλλιώς θα τις τραυματίσει. 

Νέο Ηράκλειο: Μαχαίρωσαν 16χρονο στην πλάτη - Σοβαρή η κατάστασή του

Με ένα μεγάλο μαχαίρι, ένας 16χρονος απείλησε δυο κορίτσια 12 ετών, μέρα μεσημέρι, στο Νέο Ηράκλειο. Ο πατέρας της μιας κοπέλας περιγράφει στο STAR τα λεπτά τρόμου που έζησε η κόρη του.

«Τις σταμάτησε στη γωνία, τους είπε "κορίτσια τα κινητά σας με τον καλό ή με τον άσχημο τρόπο", δείχνοντας τους το μαχαίρι. Μετά έκανε κίνηση να το βγάλει και πάνω στον πανικό τους του έδωσαν το κινητό».

Νέο Ηράκλειο: 16χρονος λήστεψε με μαχαίρι δύο ανήλικα κορίτσια

Οι δυο φίλες είχαν βγει μια βόλτα κοντά στα σπίτια τους. Ξαφνικά βρέθηκαν απέναντι στον νεαρό που τις απείλησε για να τις κλέψει.

Ο 16χρονος αμέσως μετά έσπευσε να εξαφανιστεί και τότε τα δυο κατατρομαγμένα παιδιά ζήτησαν βοήθεια απο έναν συνομήλικό τους, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο νεαρός είχε φροντίσει να αλλάξει μπλούζα, αλλά έκανε το λάθος να επιστρέψει στον «τόπο του εγκλήματος» και συνελήφθη.

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΝΗΛΙΚΕΣ
ΛΗΣΤΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
