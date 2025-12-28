Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι: Αισιόδοξος για συμφωνία ο Αμερικανός πρόεδρος

«Bρισκόμαστε στα τελικά στάδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου»

Κοσμος
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε περίπου στις 20:30 ώρα Ελλάδας τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα, στις κρίσιμες συνομιλίες που θα έχουν οι δύο ηγέτες με στόχο την προώθηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία. 

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι

συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στη Φλόριντα

Μιλώντας στα σκαλιά της εισόδου της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «βρισκόμαστε στα τελικά στάδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία και διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα έχει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση επίτευξης ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στη Φλόριντα

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνει πολύ στα σοβαρά την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

«Πιστεύω πως και ο Ουκρανός και ο Ρώσος πρόεδρος θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. 

Μετά τη διμερή συνάντηση των Τραμπ και Ζελένσκι θα υπάρξει κοινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επικοινωνήσει εκ νέου με τον Ρώσο πρόεδρο, με τον οποίο είχε νωρίτερα τηλεφωνική συνομιλία.

Συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ την Κυριακή στη Φλόριντα

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Το Κρεμλίνο εξέδωσε επίσης σύντομη ανακοίνωση για την επικοινωνία των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ. 

Λίγο πριν την έναρξη της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως η ρωσική προεδρία καλεί το Κίεβο να «λάβει μια θαρραλέα απόφαση» συμφωνώντας να αποσύρει τα ουκρανικά στρατεύματα από το Ντονμπάς προκειμένου να «τερματιστεί» ο πόλεμος.

«Για να τερματιστεί (ο πόλεμος), το Κίεβο πρέπει να λάβει μια θαρραλέα απόφαση. Θα ήταν σοφό να ληφθεί αυτή η απόφαση σχετικά με το Ντονμπάς χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε ο Ουσακόφ. 

Αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα ο Τραμπ με τον Πούτιν, λέγοντας πως αυτή έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε μία ώρα και 15 λεπτά.  

Όπως είπε, Ουάσινγκτον και Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο».
 

