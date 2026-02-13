Διονυσιακό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ: Πότε ξεκινά

Οι διαδρομές και η ημέρα των ερωτευεμένων

STAR.GR
Αυτοκινητο
Διονυσιακό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ: Πότε ξεκινά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Διονυσιακό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 14-15 Φεβρουαρίου 2026 στην Στερεά Ελλάδα.
  • Η εκκίνηση θα γίνει από το Σ.Ε.Α. Καπανδριτίου στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου.
  • Οι διαδρομές περιλαμβάνουν όμορφα τμήματα όπως Αγία Τριάδα, Δίστομο και Ιτέα.
  • Θα υπάρχουν ειδικές διαδρομές ακριβείας και τεστ γνώσεων για τους συμμετέχοντες.
  • Η βραδιά θα κλείσει με αποκριάτικο DJ πάρτι και διαγωνισμό μεταμφίεσης.

Το Διονυσιακό Ράλλυ της ΦΙΛΠΑ, η φαντασμαγορική γιορτή του κλασικού αυτοκινήτου που παραδοσιακά εγκαινιάζει ιδανικά κάθε καινούργια χρονιά, φέτος θα πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας κατά το διήμερο, Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Το «μενού» της πρώτης εκδήλωσης Regularity της ΦΙΛΠΑ για το 2026 τηρεί ασφαλώς ευλαβικά την παράδοση 

Διονυσιακό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ: Πότε ξεκινά

Το Διονυσιακό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ φέτος ξεκινά από, το Σ.Ε.Α. Καπανδριτίου, στις 10.30’ το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου όπου και θα πραγματοποιηθεί η εκκίνηση. Από αυτό το σημείο τα πληρώματα θα ακολουθήσουν μία πορεία που διέρχεται μερικά από τα ομορφότερα και πλέον χαρακτηριστικά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, που συνδυάζουν αριστοτεχνικά ορεινές και παραθαλάσσιες διαδρομές. Ενδεικτικά αναφέρουμε μεταξύ άλλων, Αγία Τριάδα, Κυριάκι, Αρβανίτσα, Στείρι, Δίστομο, Άσπρα Σπίτια, Αντίκυρα, Δεσφίνα κ.α.Η «μάχη» για τα έπαθλα των πληρωμάτων εντός των Ειδικών Διαδρομών Ακριβείας, θα πραγματοποιείται με προκαθορισμένη Μ.Ω.Τ. και χειροκίνητη χρονομέτρηση.

Ταυτόχρονα ωστόσο θα κληθούν να ανταπεξέλθουν και σε μία σειρά από τεστ γνώσεων και παρατηρητικότητας, που αναμφίβολα θα εξιτάρουν στο μέγιστο βαθμό την φαντασία τους.Ο τερματισμός θα λάβει χώρα το απόγευμα της ίδιας μέρας στην παραλία της Ιτέας ακριβώς δίπλα στη θάλασσα και στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα κατευθυνθούν προς το ξενοδοχείο Amalia Hotel στους Δελφούς όπου θα καταλύσουν.

Διονυσιακό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ: Πότε ξεκινά

Και  η βραδιά θα κλείσει όπως ακριβώς αρμόζει στην ιδιαίτερη φιλοσοφία του Διονυσιακού Ράλλυ. Κοντολογίς με, αποκριάτικο DJ πάρτι το οποίο φέτος λόγω ημερομηνίας (14 Φεβρουαρίου) είναι αφιερωμένο στην γιορτή των ερωτευμένων περιλαμβάνοντας, διαγωνισμό μεταμφίεσης - για τους νικητές του οποίου θα υπάρχουν και τα αντίστοιχα έπαθλα – και χορό μέχρι πρωίας. Το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, λίγο πριν την αναχώρηση για το ταξίδι της επιστροφής, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και το μουσείο, με προσωπική ξενάγηση.

